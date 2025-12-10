newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καλύβια: Το ελληνικό FBI ψάχνει περισσότερα στοιχεία για το συμβόλαιο θανάτου
Ελλάδα 10 Δεκεμβρίου 2025 | 07:16

Καλύβια: Το ελληνικό FBI ψάχνει περισσότερα στοιχεία για το συμβόλαιο θανάτου

Να εντοπίσουν το θύμα και τον ηθικό αυτουργό του συμβολαίου θανάτου που απετράπη από την επιχείρηση στα Καλύβια θέλουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Νίκος Κλόκας
ΡεπορτάζΝίκος Κλόκας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Spotlight

Βέβαιοι ότι τα ευρήματα που εντόπισαν στο κλεμμένο ΙΧ στα Καλύβια θα χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου είναι οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI.

Όσα βρήκαν στο πορτ-μπαγκάζ του ΙΧ οι αστυνομικοί έδειχναν επίσης ότι το αυτοκίνητο ήταν έτοιμο για δράση, κάτι που σημαίνει ότι το χτύπημα μπορεί να γινόταν ακόμα και τις επόμενες ώρες.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί εκτός από τα όπλα και το μπιτόνι με τη βενζίνη, εντόπισαν και drone με το οποίο οι κακοποιοί θα έκαναν παρακολούθηση του στόχου τους, για να πετύχουν σίγουρα το σκοπό τους.

Αυτό γεννά υποψίες στην Κατεχάκη για το ποιος μπορεί να ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο είχε γραφτεί το «συμβόλαιο θανάτου», αλλά και για το ποιος μπορεί να ήταν ο ηθικός αυτουργός.

Οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση από τον 37χρονο που έχει συλληφθεί, ωστόσο, ο Κρητικός με το «βαρύ» ποινικό παρελθόν δεν φαίνεται να συνεργάζεται με τις Αρχές.

Τα όπλα και τα κινητά

Οι έμπειροι αξιωματικοί του ελληνικού FBI προσπαθούν να συνθέσουν το «χάρτη» της εγκληματικής ομάδας που θα έκανε την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου.

Εκτιμούν ότι οι δράστες θα ήταν τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις, χωρισμένη σε δύο ομάδες, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ο ρόλος του 37χρονου συλληφθέντα.

Τα όπλα (τρία καλάσνικοφ, τρία πιστόλια, 7 γεμιστήρες και σιγαστήρας) έχουν ήδη μεταφερθεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να εξεταστούν για DNA και να γίνει βαλλιστικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν στοιχεία και από τα τρία κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν στα Καλύβια, καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Επίσης, στο χώρο που έγινε η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας εντοπίστηκαν και ΙΧ αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που είχαν κλαπεί από διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως και αρκετές πλαστές πινακίδες οχημάτων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Economy
Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Χανιά: Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη
Στα Χανιά 10.12.25

Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη

Η οικογένεια του 22χρονου σε ανακοίνωσή της αφηγείται το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, όταν ο οδηγός της Πόρσε στέρησε τη ζωή από το παιδί τους

Σύνταξη
Oι αγροτικές κινητοποιήσεις στα διεθνή ΜΜΕ: «Στριμωγμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πανελλαδική κλιμάκωση 10.12.25

Διεθνή ΜΜΕ: Οι Έλληνες αγρότες στους δρόμους - Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη γωνία λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα διεθνή ΜΜΕ έχουν πλημμυρίσει με πλάνα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα. Συνδέουν την οργή των αγροτών με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «φωτογραφίζοντας» ως υπεύθυνη την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο
Ελλάδα 09.12.25

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό

Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή - Ο ένας εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και ο άλλος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο

Σύνταξη
Αγρότες: «Απόβαση» των τρακτέρ από ξηρά και θάλασσα – «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»
Ανυποχώρητοι 09.12.25

«Απόβαση» αγροτών από ξηρά και θάλασσα - «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»

Στα «χαρακώματα» οι αγρότες σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αψηφώντας τους εκβιασμούς, τις απειλές και την καταστολή. Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ και των αγροτικών τους μηχανημάτων προκειμένου να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του επιβατικού και του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της [βίντεο]
Σούπερ έκπληξη 09.12.25

Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της

Τρυφερό στιγμιότυπο από ένα κρύο δραμινό βράδυ. Οι αγρότες, μαζί με τους παρευρισκόμενους συναδέλφους της αστυνομικού, της τραγούδησαν το τραγούδι των γενεθλίων, κι εκείνη έσβησε το κεράκι κι έκανε την ευχή της.

Σύνταξη
Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ελλάδα 09.12.25

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το βαρύ όχημα ανατράπηκε κοντά στη Σκαμνιά στην Άρτα - Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο ολισθηρότητας

Σύνταξη
Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη [βίντεο]
Μπλόκο Σιάτιστας 09.12.25

Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη

Οι αντιδράσεις των οδηγών αναδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός και περίσσια αλληλεγγύη ανάμεσα στους αγρότες και τους πολίτες εκτός του κλάδου των αγροτοκτηνοτρόφων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γεώργιος Μαζιάς
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου
Agro-in 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χανιά: Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη
Στα Χανιά 10.12.25

Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη

Η οικογένεια του 22χρονου σε ανακοίνωσή της αφηγείται το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, όταν ο οδηγός της Πόρσε στέρησε τη ζωή από το παιδί τους

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
ΗΠΑ 10.12.25

Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ

Σύνταξη
Στέγαση: Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση
Στεγαστική κρίση 10.12.25

Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση

Με περίπου 700.000 κατοικίες εκτός αγοράς και τις τιμές ενοικίων σε ιστορικά υψηλά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το ζήτημα που αφορά στη στέγαση δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο παρέμβαση

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία με στόχο τη στρατηγική στήριξη του πρωτογενούς τομέα ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Η κάλυψη των αγροτικών μπλόκων, η κριτική στα επεισόδια και το ολιστικό πρόγραμμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;
Κόσμος 10.12.25

Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;

Η Gen Z συχνά κατηγορείται για ατομικισμό, υπερβολική ευαισθησία και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά πίσω από τα στερεότυπα κρύβονται βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στις προτεραιότητες των νέων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο