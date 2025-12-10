Καλύβια: Το ελληνικό FBI ψάχνει περισσότερα στοιχεία για το συμβόλαιο θανάτου
Να εντοπίσουν το θύμα και τον ηθικό αυτουργό του συμβολαίου θανάτου που απετράπη από την επιχείρηση στα Καλύβια θέλουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.
- Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις - Τοπικές βροχές στην Κρήτη
- Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
- Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
- Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε 4ώροφη πολυκατοικία
Βέβαιοι ότι τα ευρήματα που εντόπισαν στο κλεμμένο ΙΧ στα Καλύβια θα χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου είναι οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI.
Όσα βρήκαν στο πορτ-μπαγκάζ του ΙΧ οι αστυνομικοί έδειχναν επίσης ότι το αυτοκίνητο ήταν έτοιμο για δράση, κάτι που σημαίνει ότι το χτύπημα μπορεί να γινόταν ακόμα και τις επόμενες ώρες.
Μάλιστα, οι αστυνομικοί εκτός από τα όπλα και το μπιτόνι με τη βενζίνη, εντόπισαν και drone με το οποίο οι κακοποιοί θα έκαναν παρακολούθηση του στόχου τους, για να πετύχουν σίγουρα το σκοπό τους.
Αυτό γεννά υποψίες στην Κατεχάκη για το ποιος μπορεί να ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο είχε γραφτεί το «συμβόλαιο θανάτου», αλλά και για το ποιος μπορεί να ήταν ο ηθικός αυτουργός.
Οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση από τον 37χρονο που έχει συλληφθεί, ωστόσο, ο Κρητικός με το «βαρύ» ποινικό παρελθόν δεν φαίνεται να συνεργάζεται με τις Αρχές.
Τα όπλα και τα κινητά
Οι έμπειροι αξιωματικοί του ελληνικού FBI προσπαθούν να συνθέσουν το «χάρτη» της εγκληματικής ομάδας που θα έκανε την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου.
Εκτιμούν ότι οι δράστες θα ήταν τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις, χωρισμένη σε δύο ομάδες, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ο ρόλος του 37χρονου συλληφθέντα.
Τα όπλα (τρία καλάσνικοφ, τρία πιστόλια, 7 γεμιστήρες και σιγαστήρας) έχουν ήδη μεταφερθεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να εξεταστούν για DNA και να γίνει βαλλιστικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.
Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν στοιχεία και από τα τρία κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν στα Καλύβια, καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Επίσης, στο χώρο που έγινε η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας εντοπίστηκαν και ΙΧ αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που είχαν κλαπεί από διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως και αρκετές πλαστές πινακίδες οχημάτων.
- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Κρήτης – Οι επόμενες κινήσεις τους
- Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
- Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
- Ζωγράφου: Για το φλας ο άγριος ξυλοδαρμός του οδηγού λεωφορείου – Άφαντος ο δράστης της επίθεσης
- Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
- Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
- Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής – Τι οδήγησε στην αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας
- Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις