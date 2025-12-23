Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia

Ένα από τα πιο σκληρά μέλη της λεγόμενης «ρωσόφωνης μαφίας» με αρχηγό τον λεγόμενο Έντικ που έχει έδρα στο Ντουμπάι και βρίσκεται σε πόλεμο με τη λεγόμενη Greek Mafia κατάφερε να συλλάβει η Αστυνομία.

Πρόκειται για τον εκτελεστή της εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβανε να φέρνει εις πέρας τα συμβόλαια θανάτου εξολοθρεύοντας τους ανταγωνιστές και αντιπάλους για το ποια ομάδα θα έχει το πάνω χέρι στο εγχώριο οργανωμένο έγκλημα και ειδικότερα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων.

Τα συμβόλαια θανάτου που είχε εκτελέσει

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 35χρονος φέρεται να είχε ενεργό συμμετοχή στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου, στα Σκούρτα Βοιωτίας το 2022, στη διπλή δολοφονία των Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλλό το 2023, σε μία απόπειρα ανθρωποκτονίας τον ίδιο χρόνο στην Πιερία, αλλά και στην ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Για την τελευταία ενέργεια υπήρχε ενεργό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, ενώ για τις προηγούμενες είχε καταδικαστεί σε 35 χρόνια κάθειρξη και χρηματική ποινή ύψους 39.000 ευρώ.

Σε μια μεγάλη επιχείρηση τον περασμένο Μάρτιο η ΕΛ.ΑΣ. είχε εξαρθρώσει τη λεγόμενη «ρωσόφωνη μαφία» συλλαμβάνοντας αρκετά από τα μέλη της και εξιχνιάζοντας πολλές από τις δολοφονίες και τους εκβιασμούς που έκανε.

Είχε φύγει στη Ρωσία

Ωστόσο τότε ο 35χρονος είχε προλάβει να διαφύγει στη γενέτειρά του, τη Ρωσία. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πληροφορίες ότι επέστρεψε στην Ελλάδα και κινούνταν στις περιοχές του Ασπροπύργου, των Άνω Λιοσίων, του Λαυρίου και των Καλυβίων.

Μετά από έρευνες εντοπίστηκε τελικά σε πολυτελή οικία στα Καλύβια την οποία είχε μισθώσει με ενοίκιο 1.700 ευρώ τον μήνα και διέμενε μαζί με τη σύντροφό του.

Έχασε 30 κιλά για να μην αναγνωρίζεται

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση και το βράδυ πραγματοποίησαν μία αιφνιδιαστική επιχείρηση κατά την οποία τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Μαζί του ήταν και ένας άλλο ομογενής που δεν συνελήφθη καθώς δεν εκκρεμούσε κάτι σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 35χρονος σε όλες τις φωτογραφίες που είχαν οι διωκτικές Αρχές, φαινόταν ιδιαίτερα εύσωμος ωστόσο φρόντισε να χάσει έως και 30 κιλά όσο κρυβόταν για να μην αναγνωρίζεται εύκολα.

Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του 35χρονου εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα:

Αναλυτικά βρέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρας με -14- φυσίγγια,

διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

άδεια ικανότητας οδήγησης,

τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

μαχαίρι,

-5- κινητά τηλέφωνα και

-250- ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.