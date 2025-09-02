Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ο 36χρονος, που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές φέρεται ως το "δεξί χέρι" του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
- Φρικιαστικό έγκλημα: Δολοφόνησαν influencer, τον σύζυγό της και τα δύο ανήλικα παιδιά της
- «Αντισταθείτε»: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας
- Στο σαλόνι του σπιτιού του εντοπίστηκε ο μαχαιρωμένος 22χρονος - Τον βρήκε ο αδερφός του
- Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο
Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές φέρεται ως το «δεξί χέρι» του γνωστού ως «Έντικ», ο οποίος διαφεύγει στο Ντουμπάι.
Ο κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα βαριά αδικήματα συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο, μετά από μία κινηματογραφική αστυνομική επιχείρηση, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο.
Ο προφυλακισμένος πλέον κατηγορούμενος , φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο των ξυλοδαρμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων του «Έντικ» και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα έχει εμπλακεί σε υποθέσεις εκβιασμών.
Κατά την απολογία του ο 36χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τον «Έντικ», ούτε κάποιον άλλον από την υπόθεση, ενώ απέδωσε την καταγγελία περί εκβιασμού σε ιδιωτική διαφορά.
- Πειραιάς: Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
- Πούτιν: Η Μόσχα ουδέποτε αντιτάχθηκε στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ – Το «μπράβο» στη Σλοβακία
- ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»
- Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του με Βοσνία
- Παναθηναϊκός: Ο Ρουί Βιτόρια πρέπει να «κόψει» δύο για τη λίστα της UEFA
- Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 1.400 νεκροί – «Ολη μέρα ανασύρουμε πτώματα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις