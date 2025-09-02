Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές φέρεται ως το «δεξί χέρι» του γνωστού ως «Έντικ», ο οποίος διαφεύγει στο Ντουμπάι.

Ο κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα βαριά αδικήματα συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο, μετά από μία κινηματογραφική αστυνομική επιχείρηση, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Ο προφυλακισμένος πλέον κατηγορούμενος , φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο των ξυλοδαρμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων του «Έντικ» και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα έχει εμπλακεί σε υποθέσεις εκβιασμών.

Κατά την απολογία του ο 36χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τον «Έντικ», ούτε κάποιον άλλον από την υπόθεση, ενώ απέδωσε την καταγγελία περί εκβιασμού σε ιδιωτική διαφορά.