Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μέλος της οργάνωσης του «Εντίκ» – Eμπλοκή σε ανθρωποκτονίες της Greek Mafia

Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται 35χρονος ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στα Καλύβια.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του ανωτέρω σε οικία στα Καλύβια Αττικής, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της ΕΚΑΜ.

Στην ομάδα του Εντίκ

Σύμφωνα με τις Aρχές, ο συλληφθείς φέρεται να ανήκει σε εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον επίσης ομογενή γνωστό ως «Εντίκ», στον οποίο αποδίδεται εμπλοκή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρωποκτονίες μελών της αποκαλούμενης «Greek mafia».

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.:

Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του 35χρονου εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, του αποδίδεται συμμετοχή σε δύο ανθρωποκτονίες.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρας με -14- φυσίγγια,

διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

άδεια ικανότητας οδήγησης,

τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

μαχαίρι,

-5- κινητά τηλέφωνα και

-250- ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Γνωστός στις Αρχές

Ειδικότερα, τον Ιούλιο καταδικάστηκε σε κάθειρξη 35 ετών για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Σκαφτούρου, τον Μάιο του 2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε από τον περασμένο Μάρτιο ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.