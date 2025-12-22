Αναζητάει λύσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η περιφέρεια Θεσσαλίας

«Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωματίδια, θα διεκδικήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, για ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και για τον γενικό πληθυσμό» όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος . Φώτη Λαμπρινίδη.

Όπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, διαθέτει πλέον ένα σύνολο οκτώ σταθμών μέτρησης της αέριας ρύπανσης κατανεμημένο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες (Λάρισα 3, Βόλος 3. Τρίκαλα και Καρδίτσα).

Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος κ. Φώτη Λαμπρινίδη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και σύμφωνα πάντα με την ανάρτηση, στην οποία συζητήθηκε η διερεύνηση και ενεργοποίηση θεσμικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της αιθαλομίχλης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας «οι παραπάνω Σταθμοί λειτουργούν υποδειγματικά έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής και αξιόπιστη εικόνα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ οι μετρήσεις του τελευταίου διαστήματος µε την έλευση του χειμώνα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Οι συγκεντρώσεις και οι υπερβάσεις των αιωρούμενων μικροσωματιδίων (ΡΜΙ0 και ΡΜ2.5) παρατηρούνται γιατί προστέθηκαν στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας πηγές όπως τα τζάκια και οι ξυλόσομπες µαζί µε την αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στα αστικά κέντρα».

Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η αύξηση της συγκέντρωσης μικροσωματιδίων θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική για την ανθρώπινη υγεία, δεδομένου ότι συνδέεται µε καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και παθήσεις του αναπνευστικού.

«Η νέα Κοινοτική Οδηγία 288Ι/2024/ αυστηροποιεί τα όρια και εμπλουτίζει τις μετρούμενες ατμοσφαιρικές μετρήσεις, ενώ παράλληλα δίνει το δικαίωµα στους πολίτες να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη στην περίπτωση βλάβης της υγείας τους από ατμοσφαιρική ρύπανση» υποστηρίζει η ανάρτηση και προσθέτει:

Στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ζητήσει την ενεργοποίηση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και ειδικότερα της περιόδου 2013-2014 (ΦΕΚ 3274 23/12/2013 και ΦΕΚ 5 03/01/2014) , που προβλέπουν επιπλέον µέτρα ή και εκπτώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή και απαλλαγές στην περίπτωση των ευάλωτων νοικοκυριών κατά τις περιόδους αυξημένων συγκεντρώσεων μικροσωματιδίων που καθιστούν υποχρεωτική την παύση χρήσης τζακιών και εστιών καύσης στερεών καυσίμων.

Η Περιφέρεια θα ζητήσει την υλοποίηση του συνόλου βραχυπρόθεσµων και μακρυπρόθεσµων μέτρων για τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης και στα βραχυπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνονται φθηνότερα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τις περιόδους έξαρσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (τυπικά στην χρονική περίοδο από 01 Νοεμβρίου µέχρι 15 Μαρτίου) για τον γενικό πληθυσμό έως και απαλλαγή για τις ευάλωτες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στο ΥΠΕΝ, για την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων».

Αναγκαία η συνεργασία

«Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ένας διαρκής αγώνας που αφορά στην υγεία, στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. Απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόµενων φορέων της Θεσσαλίας και η συντονισμένη δράση µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων. Έχουμε εκκινήσει τη διαδικασία αυτή µε συσκέψεις και συνεργασία φορέων ξεκινώντας από τις περιοχές του Βόλου και της Λάρισας και θα καλύψουμε το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων. Ζητούμενο είναι η ενιαία και έμπρακτη αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού φαινομένου», τόνισε ο κ. Λαμπρινίδης.

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/fotis.lamprinidis