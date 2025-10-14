Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία για την θέσπιση πρόνοιας για το ακατάσχετο των ενισχύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του ακραίου φαινομένου στον Παγασητικό, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας καλεί τις υπηρεσίες των Υπουργείων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, να αξιολογήσουν όλα τα προεκτεθέντα στοιχεία και το ενδεχόμενο θέσπισης ρύθμισης που θα προβλέπει ρητώς την παροχή αντίστοιχης προστασίας—όπως αυτή που παρασχέθηκε στους πληγέντες από τις κακοκαιρίες “Daniel” και “Elias”—και για τους πληγέντες από το ακραίο φαινόμενο στα ύδατα του Παγασητικού το καλοκαίρι του 2024, με αναδρομική ισχύ, ώστε, στον βαθμό του εφικτού, να ανατραπούν οι αρνητικές συνέπειες της αρχικής έλλειψης της σχετικής νομοθετικής πρόνοιας.

Τι αναφέρει η επιστολή

Αναλυτικότερα η επιστολή του Δημ .Κουρέτα:

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να θέσω υπόψη σας ζήτημα που αφορά σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων της Μαγνησίας, των οποίων ο κύκλος εργασιών επλήγη από το ακραίο φαινόμενο στον Παγασητικό το καλοκαίρι του 2024. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ενταχθεί στο σχήμα ενίσχυσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, χωρίς όμως να προβλέπονται τα χαρακτηριστικά προστασίας που εφαρμόζονται σε άλλες περιπτώσεις ενισχύσεων.

Ειδικότερα, το σχήμα ενίσχυσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από το φαινόμενο της εμφάνισης νεκρών ψαριών στα ύδατα της συνοικίας Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου ως συνέπεια των κακοκαιριών “Daniel” και “Elias”», καθώς και άλλα αντίστοιχα προγράμματα που δρομολογούνται, τα οποία υπάγονται στον άξονα προτεραιότητας 5.8 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές» του ΠΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρά ταύτα, το συγκεκριμένο σχήμα δεν συνοδεύεται από την καθιερωμένη προστασία που συνήθως παρέχεται σε ανάλογες ενισχύσεις, ήτοι: να μην υπόκεινται σε φόρο, τέλος ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση· να είναι ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου· και να μην δεσμεύονται ούτε να συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ασφαλιστικά ταμεία και πιστωτικά ιδρύματα, ούτε να συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή παροχών κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Η έλλειψη της ανωτέρω προστασίας—ιδίως σε μια περιοχή που έχει κατ’ επανάληψη πληγεί άμεσα και έμμεσα από φυσικές καταστροφές—αντιβαίνει στον ίδιο τον σκοπό της ενίσχυσης. Εξάλλου, κατά την προηγούμενη περίοδο θεσπίστηκαν διατάξεις που παρέχουν την εν λόγω προστασία σε αντίστοιχες ενισχύσεις προς επιχειρήσεις. Μία εξ αυτών αφορά πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας: το άρθρο 23 του ν. 5111/2024 (Α’ 76), το οποίο προβλέπει το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel” στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, να αξιολογήσουν όλα τα προεκτεθέντα στοιχεία και το ενδεχόμενο θέσπισης ρύθμισης που θα προβλέπει ρητώς την παροχή αντίστοιχης προστασίας—όπως αυτή που παρασχέθηκε στους πληγέντες από τις κακοκαιρίες “Daniel” και “Elias”—και για τους πληγέντες από το ακραίο φαινόμενο στα ύδατα του Παγασητικού το καλοκαίρι του 2024, με αναδρομική ισχύ, ώστε, στον βαθμό του εφικτού, να ανατραπούν οι αρνητικές συνέπειες της αρχικής έλλειψης της σχετικής νομοθετικής πρόνοιας».