Το ποσό των 2,5 εκατ. δολαρίων δόθηκε στον 42χρονο Άχμεντ Αλ Άχμεντ που αφόπλισε έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ και χαρακτηρίστηκε ήρωας από την αυστραλιανή κοινωνία.

«Το αξίζω;» ρωτά συγκινημένος, με τον άνθρωπο που του παραδίδει την επιταγή να απαντά: «Κάθε σεντ»

Η εικόνα του 42χρονου να πηδάει από πίσω από ένα αυτοκίνητο για να αφοπλίσει τον 50χρονο Σατζίντ Ακράμ, έκανε το γύρο του κόσμου. Το ποσό για τον ήρωα του Σίδνεϊ, που με μια αυθόρμητη πράξη ακινητοποίησε έναν από τους τρομοκράτες της φονικής επίθεσης – συγκεντρώθηκε από περίπου 43.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μέσω διαδικτυακής καμπάνιας, ως ένδειξη αναγνώρισης για την πράξη του.

Ο Άχμεντ Αλ Άχμεντ στην προσπάθειά του να σταματήσει το αιματοκύλισμα τραυματίστηκε σοβαρά. Επιμένει όμως πως δεν μετανιώνει στιγμή που αφόπλισε τον δράστη κι έβαλε τέλος στο αιματοκύλισμα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media καταγράφεται η στιγμή που ο 42χρονος, πατέρας δύο παιδιών και συριακής καταγωγής, ενημερώνεται για το ποσό. «Το αξίζω;» ρωτά συγκινημένος, με τον άνθρωπο που του παραδίδει την επιταγή να απαντά: «Κάθε σεντ».

Όσο για το τι μήνυμα θα ήθελε να στείλει στους δεκάδες χιλιάδες δωρητές, ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ μίλησε για ενότητα και αλληλεγγύη. «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι, να αφήσουμε πίσω ό,τι κακό και να συνεχίσουμε για να σώζουμε ζωές. Να σώζουμε ζωές», δήλωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου, προσθέτοντας: «Όταν έσωσα τους ανθρώπους, το έκανα από την καρδιά».

Το βίντεο προκάλεσε έντονη συγκίνηση και πλήθος σχολίων στα social media, με πολλούς χρήστες να εξυμνούν τη σεμνότητά του και να τον χαρακτηρίζουν «ήρωα».

Η τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (14.12.2025) κατά τη διάρκεια του Χάνουκα στην παραλία Μποντάι, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της εβραϊκής γιορτής. Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 10χρονο κορίτσι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.