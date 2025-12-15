newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
«Ήταν θέμα συνείδησης»: Ποιος είναι ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο ήρωας που αφόπλισε τον δράστη της επίθεσης στο Μποντάι
Κόσμος 15 Δεκεμβρίου 2025 | 13:36

«Ήταν θέμα συνείδησης»: Ποιος είναι ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο ήρωας που αφόπλισε τον δράστη της επίθεσης στο Μποντάι

Ο Άχμεντ πυροβολήθηκε τέσσερις έως πέντε φορές στον ώμο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St George στο Σίδνεϊ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να αλλάξουν τη ζωή του Άχμεντ αλ-Άχμεντ — και για να σωθούν ζωές.

Στην παραλία Μποντάι, την ώρα που αντηχούσαν πυροβολισμοί και άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι για να σωθούν, ο 43χρονος πατέρας δύο μικρών κοριτσιών έκανε το αδιανόητο: όρμησε προς τον ένοπλο.

Όπως λένε οι συγγενείς του, το κίνητρό του δεν ήταν ο ηρωισμός, αλλά κάτι πολύ πιο απλό και ανθρώπινο. «Δεν άντεχε να βλέπει ανθρώπους να πεθαίνουν».

Η στιγμή της απόφασης

Ο Άχμεντ βρισκόταν στο Μποντάι, πίνοντας καφέ με έναν φίλο του, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, δεν σκέφτηκε ούτε το παρελθόν του, ούτε την οικογένειά του, ούτε τον κίνδυνο.

Είδε ανθρώπους να πέφτουν και αντέδρασε ενστικτωδώς. «Όταν είδε ανθρώπους να πεθαίνουν και τις οικογένειές τους να πυροβολούνται, δεν μπορούσε να αντέξει να τους βλέπει να πεθαίνουν», είπε ο ξάδελφός του Μουστάφα αλ-Άσαντ.

Δραματικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Άχμεντ να καλύπτεται πίσω από ένα αυτοκίνητο και αμέσως μετά να ορμά στον ένοπλο, να πέφτει πάνω του και να του αρπάζει το όπλο.

Για λίγα δευτερόλεπτα, πάλεψαν σώμα με σώμα, μέχρι που ο δράστης υποχώρησε.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση

Η πράξη του είχε κόστος. Ο Άχμεντ πυροβολήθηκε τέσσερις έως πέντε φορές στον ώμο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St George στο Σίδνεϊ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, με άλλες να ακολουθούν.

«Πήρε πολλά φάρμακα, δεν μπορεί να μιλήσει καλά», είπε ο ξάδελφός του Τζόζι μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Οι γονείς του, που είχαν φτάσει από τη Συρία μόλις λίγους μήνες πριν, δήλωσαν ότι κάποιες σφαίρες παραμένουν ακόμη στο σώμα του.

Η μητέρα του περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε τα νέα: «Κατηγορούσα τον εαυτό μου και έκλαιγα».

Και πρόσθεσε: «Προσευχόμαστε ο Θεός να τον σώσει».

«Δεν κάνει διακρίσεις»

Για την οικογένειά του, η πράξη του Άχμεντ ήταν αυτονόητη.

Ο πατέρας του το είπε ξεκάθαρα: «Όταν έκανε αυτό που έκανε, δεν σκεφτόταν το υπόβαθρο των ανθρώπων που έσωζε».

Και συνέχισε: «Δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των εθνικοτήτων. Ειδικά εδώ στην Αυστραλία, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολιτών».

Ο Άχμεντ, Αυστραλός πολίτης συριακής καταγωγής από την Ιντλίμπ, έχει υπηρετήσει στο παρελθόν στην αστυνομία, σύμφωνα με την οικογένειά του, και είχε πάντα, όπως λένε, «πάθος να υπερασπίζεται τους ανθρώπους».

Ο ίδιος φέρεται να είπε στον ξάδελφό του: «Ο Θεός μου έδωσε δύναμη» και ξεκαθάρισε ότι δεν μετάνιωσε για τις πράξεις του.

Από το Μπόνται στον κόσμο

Η πράξη του Άχμεντ δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, τον εξήρε δημόσια, μιλώντας για παράδειγμα «ενότητας των Αυστραλών». «Ο Άχμεντ αλ-Άχμεντ αφαίρεσε το όπλο από τον δράστη με μεγάλο κίνδυνο για τον εαυτό του», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και έγραψε: «Ο Αχμέτ είναι ένας πραγματικός ήρωας. Η ανιδιοτελής γενναιότητά του έσωσε αναμφίβολα αμέτρητες ζωές».

Ακόμη και πέρα από την Αυστραλία, η ιστορία του συγκίνησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις ενέργειές του κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι «έσωσε πολλές ζωές».

«Ένας πολύ γενναίος άνθρωπος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, με αρκετά σοβαρά τραύματα. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον άνθρωπο που το έκανε αυτό», είπε.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, ανέφερε τον Άχμεντ ως παράδειγμα θάρρους απέναντι στο μίσος: «Ένας άνδρας έτρεξε προς τα πυρά και αφόπλισε έναν από τους σκοπευτές».

Και κάλεσε: «Ας αντιμετωπίσουμε το μίσος με την επείγουσα δράση που απαιτεί».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενάμιν Νετανιάχου εξήρε επίσης την πράξη του Αχμέτ, αλλά τον χαρακτήρισε Εβραίο.

Μιλώντας για την επίθεση την Κυριακή, ο Νετανιάχου είπε: «Είδαμε επίσης τον εβραϊκό ηρωισμό στο καλύτερό του… Είδα ένα βίντεο με έναν Εβραίο που ορμάει σε έναν από τους δολοφόνους, του παίρνει το όπλο και σώζει ποιος ξέρει πόσες ζωές».

Ένας «υπερήρωας» της καθημερινότητας

Για την κοινότητα των Σύρων στην Αυστραλία, ο Άχμεντ έγινε σύμβολο.

Η Λουμπάμπα Αλχμίντι ΑλΚαλίλ από την Australians for Syria Association τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και δήλωσε: «Αυτό που έκανε, τον κάνει πραγματικά έναν υπερήρωα».

Την ώρα που αθώοι άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους και η τραγωδία γινόταν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να επικαλείται την επίθεση για να νομιμοποιήσει τη συνεχιζόμενη καταστροφή και τη γενοκτονία στη Γάζα, ένας άνθρωπος επέλεξε έναν άλλο δρόμο.

Ένας μουσουλμάνος, πρόσφυγας, πατέρας δύο παιδιών, δεν απάντησε στο μίσος με μίσος, αλλά με πράξη. Στην καρδιά του τρόμου, ο Άχμεντ αλ-Άχμεντ έδειξε ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο της ειρήνης: αυτό που τρέχει προς τον κίνδυνο για να σώσει ζωές, χωρίς διακρίσεις.

Economy
JP Morgan: Τα ελληνικά ομόλογα παραμένουν ελκυστικά – Προσοχή στο α’ εξάμηνο του 2026

JP Morgan: Τα ελληνικά ομόλογα παραμένουν ελκυστικά – Προσοχή στο α’ εξάμηνο του 2026

Macro
Πληθωρισμός: Γιατί εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο – Τι δείχνει η ΤτΕ

Πληθωρισμός: Γιατί εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο – Τι δείχνει η ΤτΕ

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Stream newspaper
Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Αλήθειες & ψέματα 15.12.25

Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στο Μπρέντγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
Κόσμος 15.12.25

Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της

Τα χτυπήματα που υπέστη η Μοχαμαντί ήταν τόσο σφοδρά, βίαια και επαναλαμβανόμενα που μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δύο φορές…

Σύνταξη
Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου
Βρυξέλλες 15.12.25

Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου

Πριν από αυτή τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για την Ουκρανία θα συναντηθούν στο Βερολίνο, ύστερα από συνομιλίες πέντε ωρών που είχαν την Κυριακή

Σύνταξη
Παγκόσμιοι ηγέτες καταγγέλλουν την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία – Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αλμπανέζε
Παραλία Μπόνταϊ 15.12.25

Παγκόσμιοι ηγέτες καταγγέλλουν την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία – Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αλμπανέζε

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι η Αυστραλία «άφησε να εξαπλωθεί η ασθένεια» του αντισημιτισμού «και το αποτέλεσμα είναι οι φρικτές επιθέσεις εναντίον Εβραίων που είδαμε σήμερα»

Σύνταξη
Πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία: Αναφορές ότι διερευνώνται διασυνδέσεις του ενός δράστη με το ISIS
Εθνικό πένθος 15.12.25

Πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία: Αναφορές ότι διερευνώνται διασυνδέσεις του ενός δράστη με το ISIS

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αυστραλία το μακελειό διέπραξαν πατέρας και γιος. Τοπικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι ο ένας από τους δυο δράστες είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας για σχέσεις με το ISIS

Σύνταξη
Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια
Πρόβλημα στο Κρεμλίνο 15.12.25

Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια

Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, αλλά «κολλά» στη θάλασσα και γονατίζει την οικονομία - Η Μόσχα εξάγει περισσότερο αργό από ποτέ, όμως οι κυρώσεις μπλοκάρουν τη διαδρομή προς τους αγοραστές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους
Τραύματα από μαχαίρι 15.12.25

Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο γιος τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυστραλία: Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι – Προς αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή
Αυστραλία 15.12.25

Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι - Προωθούνται αυστηρότεροι νόμοι για την οπλοκατοχή

Παγκόσμιο σοκ μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία - Στους 16 ανήλθαν οι νεκροί. Πατέρας και γιος οι δράστες του χτυπήματος

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;
Κόσμος 15.12.25

Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;

Η Ελβετία θέλει να επιβάλλει ένα ανώτατο όριο στον πληθυσμό της – Αύξηση του πληθυσμού πάνω απο τα 10 εκατ. θα σημάνει το «κλείσιμο των συνόρων» για μετανάστες και αιτούντες άσυλο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα
Το Λονδίνο στο επίκεντρο 15.12.25

Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς μόνιμη στέγη, δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε προσωρινά καταλύματα και ένα κράτος που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε μια κρίση με δομικές αιτίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Αλήθειες & ψέματα 15.12.25

Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στο Μπρέντγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Σπουδαία κίνηση 15.12.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

O Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας
Δημοτικές αντιδράσεις 15.12.25

Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σύνταξη
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
Αυθεντικός 15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 15.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη - Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ

Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων που έφτασαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
Παναθηναϊκός 15.12.25

Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής

Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη από σοβαρή και στοχευμένη ενίσχυση τον Ιανούαριο, όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος. Ενώ οι συνεντεύξεις πρώην παικτών του Τριφυλλιού ανέδειξαν ένα αθέατο πρόβλημα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα

Η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους του αγώνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικά» βασικά αιτήματα - Λέγοντας ότι «διάλογος δεν γίνεται με περιστέρια», είπε ότι στις 15:00 θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κ. Τσιάρα

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League
Champions League 15.12.25

Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League

Ο Ολυμπιακός με δύο ματς να απομένουν για το κλείσιμο του 2025, είναι μέσα σε όλους τους στόχους του – Πρώτος στο πρωτάθλημα, φουλ για 4/4 και οκτάδα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και για τα καλά στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι
Απρίλιος του 1956 15.12.25

Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι

Ένα άρθρο του περιοδικού People από το 1983 εξερευνά τη σχέση δύο ετών της Γκρέις Κέλι με τον Ρώσο σχεδιαστή μόδας Ολέγκ Κασίνι όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρενιέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους "Φραπέδες", "Τζιτζήδες" -πώς τους λένε- για τις "Φεράρι" και τις "Τζάγκουαρ" και τα Τζόκερ» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Σύνταξη
Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox
«Κάτω τα χέρια» 15.12.25

Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ρωσία απαγόρευσε το Roblox υποστηρίζοντςα ότι η παιδική πλατφόρμα υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαδίδει «εξτρεμιστικό περιεχόμενο» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδα».

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025
Κινητοποίηση 15.12.25

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025

Θα λειτουργούν μόνο οι βασικές και επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit

Απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δεν δίστασε να προειδοποιήσει πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με αγροτικό Grexit

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δουδωνής: Αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Σφοδρή επίθεση Δουδωνή στην κυβέρνηση - «Αναφέρεται το όνομα του Κ. Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. «Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029», ανέφερε ενώ ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
