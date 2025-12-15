Μαρτυρία Έλληνα κατοίκου στο Σίδνεϊ για το μακελειό με τους 16 νεκρούς – «Ζήσαμε τρομακτικές καταστάσεις»

Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο κόσμος από τη χθεσινή ένοπλη επίθεση στη διάρκεια εβραϊκής γιορτής στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία, όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 40.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πατέρας και γιος ήταν οι δράστες της τρομοκρατικής – όπως χαρακτηρίστηκε – επίθεσης. Ο πατέρας 50 ετών σκοτώθηκε στο σημείο της επίθεσης ενώ ο γιος του, 24 ετών, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Μαρτυρία Έλληνα από το Σίδνεϊ

Ο Αδαμάντιος Δάβρης, κάτοικος Σίδνεϊ μίλησε στο MEGA.

«Σήμερα μιλάμε για μια πολύ μαύρη μέρα για την Αυστραλία. Διαβάζοντας την σύγχρονη ιστορία της, η τελευταία φορά που έζησε κάτι αλλά τόσης μεγάλης έκτακτης ήταν όταν ανακοίνωσαν τον αφοπλισμό, την παράνομη πλέον κατοχή των όπλων, το ’90.

Ο κόσμος πάει σε αυτή την παραλία να διασκεδάσει. Μιλάμε για 1,.500 ανθρώπους να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Το νεότερο θύμα είναι 10 ετών και να είναι νεκρός άνθρωπος που επέζησε του Ολοκαυτώματος. Είναι τρομακτικές οι καταστάσεις που έζησαν», είπε αρχικά.

«Αυτοί έμεναν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 ώρας, άρα το είχαν προσχεδιασμένο. Η Αυστραλία είναι μία χώρα που σέβεται όλες τις θρησκείες και όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς γιατί να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία, σε μία χώρα που δεν έχει απαγορευτεί ποτέ τίποτα σε κανέναν», συνέχισε.

Η δημοσιογράφος Έλενα Ματσούκα από την πλευρά της ανέφερε: «Όλοι μαζί κάνουμε την καθημερινότητά μας απλή και ευχάριστη. Αυτά που βίωσε ο κόσμος είναι μοναδικά. Ήταν μία έξοδος που ήταν προγραμματισμένη από τους ανθρώπους, είναι όλα στολισμένα. Οι άνθρωποι στην αρχή νόμιζαν ότι είναι πυροτεχνήματα»