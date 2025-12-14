newspaper
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 13:52

Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία

Οι αρχές στην Αυστραλία, χαρακτηρίζουν επισήμως «τρομοκρατικό χτύπημα» την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ - Οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Tουλάχιστον 12 νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός της ένοπλης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, με τα τοπικά Μέσα να εκφράζουν φόβους ο αριθμός θα αυξηθεί περαιτέρω.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο ένας εκ των δύο δραστών, ενώ ο δεύτερος είναι στα χέρια της αστυνομίας σοβαρά τραυματισμένος.

Εκτός από την επίθεση με καραμπίνες των δύο ενόπλων έγινε γνωστό ότι οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό χαρακτηρίζεται πλέον ως τρομοκρατική επίθεση, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η περιοχή παραμένει υπό αυστηρό αποκλεισμό για λόγους ασφαλείας. H αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρχε και τρίτος δράστης και δηλώνει πως  έχει λάβει όλα τα μέτρα, ώστε να αποτρέψει την όποια άλλη επίθεση.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Δεκάδες βίντεο έχουν αναρτηθεί από τον πανικό που επικράτησε στην παραλία Bondi όταν οι δράστες άνοιξαν πυρ.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση στο Μπόνταϊ, ένα από τα πιο εμβληματικά προάστια της Αυστραλίας και έναν από τους μεγαλύτερους και πιο πολυσύχναστους δημόσιους χώρους της χώρας.

Αστυνομικοί έχουν παρατάξει τις δυνάμεις τους στους δρόμους γύρω από την παραλία, αποκλείοντας την περιοχή.  Πολλοί περιπολούν πεζή, προτρέποντας τους πολίτες να απομακρυνθούν, να μείνουν μακριά και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η παραλία Μπόνταϊ, στην ανατολική ακτή του Σίδνεϊ, έχει μήκος άνω των 3.000 ποδιών και είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας.

Κοντά στην περιοχή λάμβανε χώρα εβραϊκή εκδήλωση για το Χάνουκα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα) με βίντεο να δείχνουν κόσμο να τρέχει από την παραλία -που ήταν γεμάτη από κόσμο- προκειμένου να προστατευθεί.

Άλλα βίντεο δείχνουν δύο άνδρες, ντυμένους στα μαύρα, να πυροβολούν αδιακρίτως κοντά στο πάρκινγκ της παραλίας.

«Ξέσπασε χάος»

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο αυστραλιανό Skynews ότι οι δράστες έφεραν «μεγάλα, μαύρα όπλα» και ξέσπασε χάος με όλους να τρέχουν «σαν τρελοί».

Ο Jesse Lockhart-Krause, ένας ντόπιος εθελοντής ναυαγοσώστης, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή για να συναντήσει την κοπέλα του, η οποία είναι επίσης εθελόντρια ναυαγοσώστης, δήλωσε στον Guardian: «Οδηγούσα για να την πάρω (σ.σ. την κοπέλα μου) από την παραλία. Νόμιζα αρχικά ότι έριχναν πυροτεχνήματα. Όταν ξαφνικά είδα μια ομάδα ανθρώπων να τρέχει προς το αυτοκίνητο. Συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν πυροτεχνήματα. Επικρατούσε χάος με ανθρώπους να τρέχουν προς τα αυτοκίνητά τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί εθελοντές από τον σύλλογο ναυαγοσωστών αντέδρασαν μετά τους πυροβολισμούς για να μεταφέρουν στο σημείο εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, όπως οξυγόνο και απινιδωτές.

«Υπήρχαν αρκετοί που είχαν το θάρρος να μπουν στο πάρκο και να αρχίσουν να βοηθούν τους ανθρώπους. Ήταν όλα σουρεαλιστικά».

Ο αφοπλισμός ενός δράστη από πολίτη

Άλλο βίντεο καταγράφει έναν ψύχραιμο πολίτη ο οποίος αφόπλισε έναν εκ των ενόπλων δραστών κατά τη διάρκεια επίθεσης με πυροβολισμούς, αποτρέποντας ενδεχομένως περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν αυστραλιανά ΜΜΕ, την ώρα που ένας από τους υπόπτους άνοιξε πυρ κοντά στο πάρκινγκ της Campbell Parade, ο πολίτης κινήθηκε προς το μέρος του. Καθώς οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν, άνδρας ντυμένος με μαύρο παντελόνι και λευκό πουκάμισο χρησιμοποίησε σταθμευμένα οχήματα ως κάλυψη, προχωρώντας προσεκτικά μέσα στον χώρο στάθμευσης. Ο άνδρας αρπάζει το όπλο από τον δράστη και να τον ακινητοποιεί πυροβολώντας τον, αν και στη συνέχεια ο τελευταίος τρέπεται σε φυγή.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξέδωσε νέα ανακοίνωση, καλώντας όσους έχουν κινητό τηλέφωνο ή κάμερα αυτοκινήτου στην περιοχή της παραλίας Μπόνταϊ με πλάνα σχετικά με τους πυροβολισμούς να τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο.

Ταυτοποιήθηκε ένας από τους δράστες

Ο ένας από τους δράστες, ο οποίος είναι ανάμεσα στους νεκρούς, αναγνωρίστηκε ως ο 24χρονος Ναρβίντ Ακράμ από το Μπόνιριγκ στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν πακιστανικής καταγωγής, ονομαζόταν Ναρβίντ Ακράμ και ζούσε σε προάστιο του Σϊδνεϊ.

Αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει έφοδο στο σπίτι του Ακράμ στο Μπόνιριγκ.

Πρωθυπουργός Αυστραλίας: «Σοκαριστικές και οδυνηρές» οι εικόνες

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τις σκηνές μετά τη φονική επίθεση «σοκαριστικές και οδυνηρές», καθώς συγκαλεί την επιτροπή εθνικής ασφάλειας.

«Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο πεδίο και προσπαθούν να σώσουν ζωές», έγραψε ο Αλμπανέζε σε δήλωσή του. «Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί».

Για «σκληρή επίθεση κατά εβραίων» και «προβλέψιμη τραγωδία», μιλά το Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό.

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Ο  Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία».

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα»,  είπε ο Σάαρ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

