Tουλάχιστον 12 νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός της ένοπλης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, με τα τοπικά Μέσα να εκφράζουν φόβους ο αριθμός θα αυξηθεί περαιτέρω.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο ένας εκ των δύο δραστών, ενώ ο δεύτερος είναι στα χέρια της αστυνομίας σοβαρά τραυματισμένος.

Εκτός από την επίθεση με καραμπίνες των δύο ενόπλων έγινε γνωστό ότι οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό χαρακτηρίζεται πλέον ως τρομοκρατική επίθεση, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η περιοχή παραμένει υπό αυστηρό αποκλεισμό για λόγους ασφαλείας. H αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρχε και τρίτος δράστης και δηλώνει πως έχει λάβει όλα τα μέτρα, ώστε να αποτρέψει την όποια άλλη επίθεση.

Δεκάδες βίντεο έχουν αναρτηθεί από τον πανικό που επικράτησε στην παραλία Bondi όταν οι δράστες άνοιξαν πυρ.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση στο Μπόνταϊ, ένα από τα πιο εμβληματικά προάστια της Αυστραλίας και έναν από τους μεγαλύτερους και πιο πολυσύχναστους δημόσιους χώρους της χώρας.

Αστυνομικοί έχουν παρατάξει τις δυνάμεις τους στους δρόμους γύρω από την παραλία, αποκλείοντας την περιοχή. Πολλοί περιπολούν πεζή, προτρέποντας τους πολίτες να απομακρυνθούν, να μείνουν μακριά και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η παραλία Μπόνταϊ, στην ανατολική ακτή του Σίδνεϊ, έχει μήκος άνω των 3.000 ποδιών και είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας.

Κοντά στην περιοχή λάμβανε χώρα εβραϊκή εκδήλωση για το Χάνουκα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα) με βίντεο να δείχνουν κόσμο να τρέχει από την παραλία -που ήταν γεμάτη από κόσμο- προκειμένου να προστατευθεί.

Άλλα βίντεο δείχνουν δύο άνδρες, ντυμένους στα μαύρα, να πυροβολούν αδιακρίτως κοντά στο πάρκινγκ της παραλίας.

«Ξέσπασε χάος»

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο αυστραλιανό Skynews ότι οι δράστες έφεραν «μεγάλα, μαύρα όπλα» και ξέσπασε χάος με όλους να τρέχουν «σαν τρελοί».

Ο Jesse Lockhart-Krause, ένας ντόπιος εθελοντής ναυαγοσώστης, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή για να συναντήσει την κοπέλα του, η οποία είναι επίσης εθελόντρια ναυαγοσώστης, δήλωσε στον Guardian: «Οδηγούσα για να την πάρω (σ.σ. την κοπέλα μου) από την παραλία. Νόμιζα αρχικά ότι έριχναν πυροτεχνήματα. Όταν ξαφνικά είδα μια ομάδα ανθρώπων να τρέχει προς το αυτοκίνητο. Συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν πυροτεχνήματα. Επικρατούσε χάος με ανθρώπους να τρέχουν προς τα αυτοκίνητά τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί εθελοντές από τον σύλλογο ναυαγοσωστών αντέδρασαν μετά τους πυροβολισμούς για να μεταφέρουν στο σημείο εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, όπως οξυγόνο και απινιδωτές.

«Υπήρχαν αρκετοί που είχαν το θάρρος να μπουν στο πάρκο και να αρχίσουν να βοηθούν τους ανθρώπους. Ήταν όλα σουρεαλιστικά».

Ο αφοπλισμός ενός δράστη από πολίτη

Άλλο βίντεο καταγράφει έναν ψύχραιμο πολίτη ο οποίος αφόπλισε έναν εκ των ενόπλων δραστών κατά τη διάρκεια επίθεσης με πυροβολισμούς, αποτρέποντας ενδεχομένως περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν αυστραλιανά ΜΜΕ, την ώρα που ένας από τους υπόπτους άνοιξε πυρ κοντά στο πάρκινγκ της Campbell Parade, ο πολίτης κινήθηκε προς το μέρος του. Καθώς οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν, άνδρας ντυμένος με μαύρο παντελόνι και λευκό πουκάμισο χρησιμοποίησε σταθμευμένα οχήματα ως κάλυψη, προχωρώντας προσεκτικά μέσα στον χώρο στάθμευσης. Ο άνδρας αρπάζει το όπλο από τον δράστη και να τον ακινητοποιεί πυροβολώντας τον, αν και στη συνέχεια ο τελευταίος τρέπεται σε φυγή.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξέδωσε νέα ανακοίνωση, καλώντας όσους έχουν κινητό τηλέφωνο ή κάμερα αυτοκινήτου στην περιοχή της παραλίας Μπόνταϊ με πλάνα σχετικά με τους πυροβολισμούς να τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο.

Ταυτοποιήθηκε ένας από τους δράστες

Ο ένας από τους δράστες, ο οποίος είναι ανάμεσα στους νεκρούς, αναγνωρίστηκε ως ο 24χρονος Ναρβίντ Ακράμ από το Μπόνιριγκ στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν πακιστανικής καταγωγής, ονομαζόταν Ναρβίντ Ακράμ και ζούσε σε προάστιο του Σϊδνεϊ.

Αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει έφοδο στο σπίτι του Ακράμ στο Μπόνιριγκ.

