Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφονται σε βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, στο οποίο ένας άνδρας με πολιτικά καταφέρνει να αφοπλίσει έναν από τους δράστες του μακελειού με τους 12 νεκρούς και τους 29 τραυματίες.

Όπως αναφέρουν αυστραλιανά ΜΜΕ, την ώρα που ένας από τους υπόπτους άνοιξε πυρ κοντά στο πάρκινγκ της Campbell Parade, ο πολίτης ψύχραιμα, κινήθηκε προς το μέρος του. Καθώς οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν, ο άνδρας ντυμένος με μαύρο παντελόνι και λευκό πουκάμισο χρησιμοποίησε σταθμευμένα οχήματα ως κάλυψη, προχωρώντας προσεκτικά μέσα στον χώρο στάθμευσης.

Όταν πλησίασε σε κοντινή απόσταση, ο πολίτης όρμησε πάνω στον ένοπλο, τον έριξε στο έδαφος και κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο. Στη συνέχεια, στρέφοντας το όπλο προς τον δράστη, τον ανάγκασε να υποχωρήσει.

Αυστραλία: Δείτε το βίντεο με τον αφοπλισμό του δράστη από πολίτη

«Πραγματικός ήρωας»

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς αποκάλεσε «πραγματικό ήρωα» τον άνδρα που εθεάθη να αφοπλίζει τον ένοπλο.

«Είναι η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ, ένας άντρας να πλησιάζει έναν ένοπλο που είχε πυροβολήσει την κοινότητα και να τον αφοπλίζει μόνος του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει τις ζωές αμέτρητων άλλων» δήλωσε ο Μινς σε συνέντευξη Τύπου.

«Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πραγματικός ήρωας και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», είπε.