Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανταποκρίθηκε σε ένα περιστατικό στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, μετά από αναφορές των μέσων ενημέρωσης για πυροβολισμούς.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε πυροβολισμούς στην παραλία την Κυριακή, λέγοντας ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν πλάνα που έδειχναν ανθρώπους ξαπλωμένους στο έδαφος.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) ανέφερε ότι δύο άτομα βρίσκονται υπό κράτηση, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση συνεχίζεται.

«Όσοι βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος πρέπει να βρουν καταφύγιο», ανέφεραν στο X, καλώντας το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Άντονι Αλπμανέζε δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ενήμερη «για την ενεργή κατάσταση ασφαλείας στο Bondi».

«Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας της NSW», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

«Εξουδετερώθηκαν» οι δράστες

Στη συνέχεια, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν πολλά θύματα ωστόσο δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των νεκρών.

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι δύο δράστες έχουν «εξουδετερωθεί», ενώ οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για να καθαρίσουν την περιοχή από ύποπτους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED).

Δύο αστυνομικοί φέρεται να έχουν τραυματιστεί, αν και η σοβαρότητα των τραυματισμών τους είναι άγνωστη. Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι δεν είναι γνωστό σε αυτό το στάδιο εάν το περιστατικό συνδέεται με το Χανουκά που γιορτάζεται στην παραλία.