Αυστραλία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων του Σίδνεϊ που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού με τους 12 νεκρούς
Οι Έλληνες στο Σίδνεϋ είναι σοκαρισμένοι - Αναζητούν φίλους τους που βρίσκονταν στην περιοχή, ανάμεσα στους τραυματίες - Αδυνατούν να πιστέψουν πως μια ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε στον απόλυτο εφιάλτη.
Ομογενείς που έφτασαν στην παραλία Μπόνταϊ αμέσως μετά τους πυροβολισμούς περιγράφουν στο MEGA την αγωνία που βίωσαν και τις σκηνές σύγχυσης, και χάους που αντίκρισαν.
«Προσευχηθείτε για τις οικογένειες. Είδα κάποια πολύ άσχημα πράγματα».
Ο ομογενής δημοσιογράφος Νίκος Μπουρμανιώτης, μόλις έχει φτάσει στην παραλία του Σίδνεϊ όπου δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ και σκόρπισαν τον θάνατο σκοτώνοντας 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 30.
Σε κατάσταση σοκ
Σοκαρισμένος και ο ίδιος περιγράφει τα όσα βλέπει λίγα μόλις λεπτά από την επίθεση.
«Ήταν ένα εβραϊκό φεστιβάλ με παιδιά και αυτό που είδαμε ήταν πρωτοφανές. Υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά μπορώ να πω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά».
Με την κάμερά του καταγράφει τις στιγμές τρόμου μετά τους πυροβολισμούς. Δεκάδες ασθενοφόρα φτάνουν στο σημείο για να παραλάβουν νεκρούς και τραυματίες.
Δύο νεαρά παιδιά που είδαν τις σφαίρες να περνούν δίπλα τους περιγράφουν στον Έλληνα δημοσιογράφο τη στιγμή της επίθεσης.
«Είδα πτώματα»
«Άκουσα πρώτα τους πυροβολισμούς, όλοι άρχισαν να τρέχουν, κάποιοι έπεσαν στο έδαφος προσπαθούσαν να κρυφτούν και είδα τους δύο σκοπευτές πάνω στην γέφυρα. Πυροβολούσαν κάτω περίπου για δέκα λεπτά. Έτρεξα και είδα μερικά πτώματα, ένας άντρας έβγαιναν αίματα από την καρδιά του ήταν πολύ θλιβερό».
«Ακούσαμε τον πρώτο πυροβολισμό και όλοι σταμάτησαν να περπατούν και συνέχισε να πυροβολεί, ηλικιωμένοι ήταν στο έδαφος γιατί δεν μπορούσαν να τρέξουν , οι νεότεροι άρχισαν να τρέχουν».
Οι Έλληνες στο Σίδνεϋ είναι σοκαρισμένοι. Αναζητούν φίλους τους που βρίσκονταν στην περιοχή, ανάμεσα στους τραυματίες. Αδυνατούν να πιστέψουν πως μια ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε στον απόλυτο εφιάλτη.
