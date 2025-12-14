Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους

Η αστυνομία στην Αυστραλία εξακολουθεί να είναι πολύ φειδωλή στις πληροφορίες σχετικά με τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι, όπου συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Μεταξύ των νεκρών είναι ο ένας από τους δράστες.

Επίσης στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί 29 άνθρωποι, εκ των οποίων και ένα παιδί. Τραυματίας είναι ο δεύτερος δράστης της επίθεσης, τον οποίο ακινητοποίησε ένας απλός πολίτης, αποτρέποντας πιθανόν περισσότερους θανάτους.

Ahmed El Ahmad is the hero who disarmed the terrorist at the Bondi Beach shooting. pic.twitter.com/XYiM3NNYNw — Mukhtar (@I_amMukhtar) December 14, 2025

Οι αρχές δεν έχουν δώσει επισήμως τα ονόματα των δραστών στη δημοσιότητα, ενώ δεν μπορούν προς το παρόν να αποκλείσουν ότι υπήρχε και τρίτος επιτιθέμενος.

Ωστόσο, σύμφωνα με ΜΜΕ, που επικαλούνται πηγές στην αστυνομίας, νεκρός εκ των δραστών είναι ο πακιστανικής καταγωγής Ναρβίντ Ακράμ, κάτοικος του Μπόνιριγκ, προαστίου του Σϊδνεϊ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει έφοδο στο σπίτι του.

Τρομοκρατική επίθεση

Αυτό για το οποίο είναι βέβαιη η αστυνομία είναι πως επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι, ωστόσο δεν μπορούν να γνωρίζουν ούτε τον ακριβή αριθμό των δραστών ούτε τα κίνητρά τους. Παρά το γεγονός ότι ήδη οι αρχές της Αυστραλίας μιλούν για αντισημιτική επίθεση, καθώς πραγματοποιήθηκε την ημέρα του Χανουκά, της εβραϊκής γιορτής του φωτός.

Σύμφωνα επίσης με τον επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών της Αυστραλίας, Μάικ Μπέρτζες, ο ένας εκ των δύο δραστών ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας». Ωστόσο, επισήμανε: «Ένα από αυτά τα άτομα ήταν γνωστό σε εμάς, αλλά όχι από την άποψη της άμεσης απειλής. Οπότε προφανώς πρέπει να εξετάσουμε τι συνέβη».

Επίσης, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνές της και δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα ενός τρίτου δράστη που δεν έχει συλληφθεί.

Ισραηλινός πολίτης μεταξύ των νεκρών

Ένας Ισραηλινός πολίτης ήταν μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Επίσης, μεταξύ των νεκρών στην Αυστραλία αναγνωρίστηκε ένας ραβίνος από το Λονδίνο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε δηλώσεις του, υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει τον Αυστραλό ομόλογό του ότι οι πολιτικές της χώρας τροφοδοτούν τον αντισημιτισμό. Σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αυτή η επίθεσε ήταν «εν ψυχρώ δολοφονία» και ο αντισημιτισμός «εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες σιωπούν». «Πρέπει να αντικαταστήσεις την αδυναμία με δράση», πρόσθεσε.

Δηλώσεις καταδίκης

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπάνεζι, δήλωσε ότι η ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόντι ήταν μια «πράξη κακού αντισημιτισμού, τρομοκρατίας που έχει χτυπήσει την καρδιά του έθνους μας».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση «πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων». Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θα στέκεται πάντα στο πλευρό της Αυστραλίας και της εβραϊκής κοινότητας».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε την επίθεση και δεσμεύτηκε ότι η Γαλλία θα «αγωνιστεί αδυσώπητα ενάντια στο αντισημιτικό μίσος».

À Sydney, une attaque terroriste antisémite a frappé des familles rassemblées pour célébrer Hanouka. La France exprime ses pensées pour les victimes, les blessés et leurs proches. Elle partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter sans faiblesse… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2025

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε στο X ότι ένιωσε «βαθιά θλίψη για τα δραματικά νέα που έφτασαν από το Σίδνεϊ». «Καταδικάζοντας για άλλη μια φορά σθεναρά κάθε μορφή βίας και αντισημιτισμού, η Ιταλία εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τα θύματα», πρόσθεσε.

Τρόμος και σοκ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε «τρομοκρατημένος» από τους πυροβολισμούς στην παραλία Μπόντι.

«Είμαι τρομοκρατημένος και καταδικάζω τη σημερινή αποτρόπαια θανατηφόρα επίθεση σε εβραϊκές οικογένειες που συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ για να γιορτάσουν τη Χανουκά», έγραψε στο X. «Η καρδιά μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα παγκοσμίως αυτήν την πρώτη ημέρα του Χανουκά, που γιορτάζει το θαύμα της ειρήνης και του φωτός που νικάει το σκοτάδι».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ – μια πράξη μίσους που στρέφεται εναντίον όλων των Εβραίων παγκοσμίως την πρώτη ημέρα της Χανουκά».

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Σοκαρισμένη από την τραγική επίθεση στην παραλία Μπόντι. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων.

»Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων παντού. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία, τον αντισημιτισμό και το μίσος».

Shocked by the tragic attack at Bondi Beach. I send my heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims. Europe stands with Australia and Jewish communities everywhere. We are united against violence, antisemitism and hatred. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2025

Τι είναι το Χανουκά

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση που σηματοδοτούσε την πρώτη ημέρα του Χανουκά. Το Χανουκά είναι η εβραϊκή γιορτή του φωτός. Γιορτάζεται με άναμμα μενόρας κάθε βράδυ, καθώς και με το παιχνίδι ντρέιντελ και το τραγούδι. Τα παιδιά λαμβάνουν δώρα και χρήματα για τη Χανουκά.