Βαρύς είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης στης διάρκεια εβραϊκής γιορτής στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ την Κυριακή, σε αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως τη φονικότερη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην Αυστραλία τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι πυροβολισμοί, τους οποίους οι αυστραλιανές αρχές χαρακτήρισαν τρομοκρατική επίθεση, κόστισαν τη ζωή σε 16 ανθρώπους ανάμεσά τους και ο ένας από τους δύο δράστες. Τα θύματα ήταν ηλικίας από 10 έως 87 ετών.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς, οι οποίοι ξεκίνησαν περίπου στις 18:45 το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα – 09:45 το πρωί, ώρα Ελλάδας), σε μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη χρονική στιγμή, σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του Σίδνεϊ.

Ένας ένοπλος πυροβολήθηκε και ένας δεύτερος συνελήφθη.

***IMPORTANT INFORMATION*** Police can confirm 16 people have died and 40 people remain in hospital following yesterday’s shooting at Bondi. More information will be made available soon. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Πυροβολισμοί επί 10 λεπτά

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia. pic.twitter.com/uMrn6hWx2n — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 14, 2025

Στη χώρα οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη εθνικού πένθους.

Ποιος είναι ο ήρωας της παραλίας Μποντάι

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών. Ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ». «Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε ως ο Αχμέντ αλ Αχμέντ, 43 ετών, μουσουλμάνος, ιδιοκτήτης καταστήματος πώλησης φρούτων.

Σύμφωνα με τον ξάδελφό του Μουσταφά, ο οποίος μίλησε σε αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης έξω από το νοσοκομείο, ο Αχμέντ δεν έχει καμία εμπειρία στη χρήση πυροβόλων όπλων. Βρισκόταν απλώς στην παραλία Μποντάι όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί και αποφάσισε να δράσει.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Αχμέντ δέχθηκε δύο πυροβολισμούς από τον δεύτερο ένοπλο που βρισκόταν στη γέφυρα. Τραυματίστηκε στο χέρι και την παλάμη, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το ίδιο βράδυ της Κυριακής. «Ελπίζουμε να είναι καλά», δήλωσε ο Μουσταφά. «Είναι ήρωας, εκατό τοις εκατό».

Μουσουλμανικές οργανώσεις στην Αυστραλία καταδίκασαν την επίθεση

«Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας. Όσοι ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν όλη την αυστηρότητα του νόμου», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας, το Συμβούλιο Ιμάμηδων της Νέας Νότιας Ουαλίας και η μουσουλμανική κοινότητα της Αυστραλίας.

«Οι καρδιές, οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι έγιναν μάρτυρες ή επηρεάστηκαν από αυτή τη βαθιά τραυματική επίθεση», ανέφεραν.

Πατέρας και γιος οι επιτιθέμενοι – Φέρονται να είχαν νόμιμα αποκτημένα όπλα

Η αστυνομία ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι οι δύο επιτιθέμενοι ήταν πατέρας και γιος.

Ο πατέρας, 50 ετών, σκοτώθηκε στο σημείο, ενώ ο 24χρονος γιος του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

BREAKING 🚨🚨#Sydney / #Australia Graphic video of shooters firing on the crowd at Bondi Beach pic.twitter.com/FlxdvHMo31 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) December 14, 2025

Οι μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Αυστραλία. Η σφαγή του 1996 στο Πορτ Άρθουρ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 35 άνθρωποι, οδήγησε σε δραστική αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων στη χώρα, καθιστώντας πιο δύσκολη την απόκτηση πυροβόλων όπλων από τους Αυστραλούς.

Πάντως οι δράστες της επίθεσης στο Μποντάι, φέρονται να χρησιμοποίησαν νόμιμα αποκτημένα πυροβόλα όπλα για να διαπράξουν τη σφαγή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Ναβίντ Άκραμ, 24 ετών, συνελήφθη στο σημείο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ με κρίσιμα τραύματα. Ο 50χρονος πατέρας του, τον οποίο η Sydney Morning Herald ανέφερε πρώτη ως Σατζίντ Άκραμ, σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας. Οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν επίσημα τα ονόματά τους.

Ο γιος, όπως μεταδίδει ο Guardian, ήταν γνωστός στις αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας και στις υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ ο πατέρας του διέθετε άδεια οπλοφορίας, με έξι όπλα δηλωμένα στο όνομά του. Και τα έξι πυροβόλα όπλα έχουν ανακτηθεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τέσσερα από αυτά τα όπλα, μακρύκαννα, τα οποία πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν τουφέκι και καραμπίνα, κατασχέθηκαν στο σημείο της επίθεσης στο Bondi, ενώ άλλα όπλα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής εφόδου σε σπίτι στο Campsie, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι οι άνδρες είχαν διαμείνει και σε άλλη κατοικία στο Bonnyrigg, στα δυτικά της πόλης, η οποία επίσης ερευνήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Ο Λάνιον ανέφερε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως οποιοσδήποτε από τους δύο εμπλεκόμενους σχεδίαζε την επίθεση, και επιβεβαίωσε ότι ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας κατείχε άδεια όπλων εδώ και μία δεκαετία.

Είχε ειδική άδεια όπλων ο 50χρονος δράστης

Ο Σατζίντ κατείχε άδεια πυροβόλων όπλων Κατηγορίας AB, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρόκειται για άδεια που απαιτεί από τον κάτοχο να αποδείξει στην αστυνομία ότι έχει «ειδική ανάγκη» για συγκεκριμένα όπλα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν πυροβόλα με γέμιση από την κάννη (εκτός πιστολιών), τυφέκια κεντρικής πυροδότησης (εκτός αυτογεμιζόμενων) και συνδυασμούς καραμπίνας/τυφεκίου κεντρικής πυροδότησης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, ο γιος του, Ναβίντ, είχε τεθεί υπό την προσοχή της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας (ASIO) τον Οκτώβριο του 2019. Ο Ναβίντ ερευνήθηκε για έξι μήνες λόγω των ατόμων με τα οποία συναναστρεφόταν.

«[Ο Ναβίντ] εξετάστηκε λόγω των συσχετίσεών του με άλλα άτομα και η εκτίμηση που έγινε ήταν ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη συνεχιζόμενης απειλής ή πρόθεσης εμπλοκής του σε βία», δήλωσε ο Αλμπανέζε.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, ανέφερε ότι ο Ναβίντ είναι πολίτης γεννημένος στην Αυστραλία. Ο πατέρας του είχε φτάσει στην Αυστραλία με φοιτητική βίζα το 1998, το 2001 μετατράπηκε σε βίζα συντρόφου και έκτοτε βρισκόταν στη χώρα με βίζες επιστροφής μόνιμου κατοίκου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Λάνιον, αρνήθηκε να σχολιάσει ρεπορτάζ του ABC σύμφωνα με τα οποία ο Ναβίντ είχε ταυτοποιηθεί σε αντιτρομοκρατική έρευνα του 2019 που αφορούσε κύτταρο του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αναφορές ότι μανιφέστο ή μαύρη σημαία του Ισλαμικού Κράτους βρέθηκαν στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε από τους φερόμενους δράστες για να μεταβούν στο σημείο της επίθεσης.

Ο Μινς δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξεταστεί εάν υπήρξαν προβλήματα σχετικά με πληροφορίες που κατείχαν οι ομοσπονδιακές αρχές και δεν διαβιβάστηκαν στην αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Προωθούνται αυστηρότεροι νόμοι για την οπλοκατοχή

Ο Μινς, δήλωσε ότι «σχεδόν σίγουρα» θα υπάρξουν αλλαγές στη νομοθεσία περί όπλων, ενώ η αστυνομία διερευνά εάν υπήρξε αποτυχία των συστημάτων όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αδειοδοτημένα όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια τρομοκρατική επίθεση.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε και διευκρίνισε πως ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι ο περιορισμός του αριθμού των όπλων που μπορούν να κατέχουν νόμιμα οι πολίτες και η περιοδική επανεξέταση των αδειών οπλοκατοχής.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς, συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας και καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι το κακό που εξαπολύθηκε είναι «πέρα από κάθε λογική». «Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χανουκά, που θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», πρόσθεσε.

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα», συμπλήρωσε.

Και ο Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου έσπευσε να κατηγορήσει την κυβέρνηση της Αυστραλίας ότι «έριξε λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού», φτάνοντας στο σημείο να πει πως οι πολιτικές του Αλμπανέζι, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ενθαρρύνουν «το μίσος κατά των Εβραίων. Ο αντισημιτισμός είναι καρκίνος. Εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες μένουν σιωπηλοί. Πρέπει να αντικαταστήσετε την αδυναμία με δράση».

Κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ. Συυγκεκριμένα, ο ειδικός εισηγητής του Οργανισμού Μπεν Σολ, ο οποίος είναι επίσης καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, δήλωσε:

«Είμαι αηδιασμένος που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνδέει την υποστήριξη της Αυστραλίας για ένα Παλαιστινιακό κράτος με την χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο Μπόντι. Η Αυστραλία έχει λάβει εκτεταμένα μέτρα για την πρόληψη του αντισημιτισμού».