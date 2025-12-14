newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυστραλία: Δέκα λεπτά τρόμου στην παραλία Μποντάι – Τι ξέρουμε για την τρομοκρατική επίθεση
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 20:34

Αυστραλία: Δέκα λεπτά τρόμου στην παραλία Μποντάι – Τι ξέρουμε για την τρομοκρατική επίθεση

Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και άλλο πρόσωπο στην κοινότητα με «παρόμοια πρόθεση». Σε κρίσιμη κατάσταση δύο αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τρομοκρατική επίθεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Spotlight

Σχεδόν δέκα λεπτά διήρκεσε η τρομοκρατική επίθεση στην παγκοσμίως διάσημη παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Ένας εξ αυτών είναι και ο ένα από τους δράστες.

Ακόμη 29 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο αστυνομικών, έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία σε όλη την πόλη. Οι αρχές στην Αυστραλία δεν διευκρινίζουν αν σε αυτό τον αριθμό περιλαμβάνεται ο δεύτερος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης. Αυτός τον οποίο αφόπλισε ένας πολίτης που βρισκόταν στο σημείο του μακελειού. Επίσης, οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπήρξε και τρίτος δράστης ή συνεργός.

Κρις Μινς, ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας στη συνέντευξη Τύπου / AAP/Dean Lewins/via REUTERS

Η επίθεση στην παραλία Μποντάι είναι μία από τις πιο αιματηρές στην Αυστραλία από το 1996.

Πού συνέβη η τρομοκρατική επίθεση

Η τρομοκρατική επίθεση έλαβε χώρα στο βόρειο άκρο της παραλίας Μποντάι, κοντά στην παιδική χαρά του ομώνυμου πάρκου. Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, Εβραίων στο θρήσκευμα, είχε συγκεντρωθεί εκεί στο πλαίσιο του εορτασμού της Χανουκά. Χανουκά είναι εβραϊκή γιορτή του φωτός και διαρκεί οκτώ ημέρες. Σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα της θρησκευτικής αυτής γιορτής.

Η εκδήλωση, υπό τον τίτλο «Χανουκά δίπλα στη Θάλασσα», ξεκίνησε περίπου στις 5 μ.μ. και αναμενόταν να διαρκέσει έως τις 9 μ.μ.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί ήταν «στοχευμένη επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα». Ενώ ο επίτροπος της αστυνομίας, Μαλ Λάνιον, κήρυξε άμεσα το περιστατικό τρομοκρατικό.

Γιατί τρομοκρατική επίθεση

Καθώς η τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σίδνεϊ, ο επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, εξήγησε γιατί η επίθεση χαρακτηρίστηκε αμέσως τρομοκρατική. Και γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός ενεργοποιεί διαφορετική νομοθεσία από άλλα ποινικά αδικήματα.

«Υπήρξε μια σειρά από κρίσιμε περιστάσεις», σημείωσε ο Μαλ Λάνιον. «Προφανώς το γεγονός ότι είναι η πρώτη ημέρα της Χανουκά. Επίσης, το είδος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, οι δράστες και κάποια άλλα αντικείμενα που βρήκαμε στο σημείο», πρόσθεσε.

Η πεζογέφυρα από όπου έγινε η επίθεση

Και εξήγησε ότι επρόκειτο για «έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον αποθανόντα δράστη. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά από περιστάσεις», είπε ο Λάνιον. Που σημείωσε: «Και προφανώς η εβραϊκή κοινότητα έχει το δικαίωμα να αισθάνεται ασφαλής».

Τι συνέβη στην παραλία Μποντάι

Τα γεγονότα στην παραλία Μποντάι εκτυλίχθηκαν με ταχύτητα και διήρκεσαν ελάχιστα λεπτά.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανταποκρίθηκε σε αναφορές για ενεργό σκοπευτή στις 18.45, τοπική ώρα. Βίντεο από το σημείο δείχνουν δύο άνδρες, που βρίσκονται πάνω σε μια γέφυρα, να ανοίγουν πυρ εναντίον του πλήθους.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στα αυστραλιανά ΜΜΕ ότι είδαν δύο σκοπευτές ντυμένους στα μαύρα. Στέκονταν σε μια μικρή πεζογέφυρα κοντά στο πάρκινγκ της παιδικής χαράς στην παραλία Μποντάι. Και πως οι δράστες «σκότωσαν» ανθρώπους που ήταν συγκεντρωμένοι στο πάρκο.

Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στην αυστραλιανή δημόσια τηλεόραση (ABC), οι πυροβολισμοί φάνηκαν να διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά. «Ήταν η απόλυτη κόλαση στη Γη», είπε.

Ένας πραγματικός ήρωας

Μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά, ένας άνδρας, απλός πολίτης, κατορθώνει να αφοπλίσει έναν από τους δράστες. Ο πολίτης, που έχει αναγνωριστεί ως Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, στην προσπάθειά του, δέχεται δύο πυροβολισμούς και είναι μεταξύ των τραυματιών της επίθεσης. Ο δράστης είναι αυτός που τραυματίστηκε.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, λέει ότι το βίντεο με τον άνδρα που αφοπλίζει τον δράστη είναι η «πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ. Ένας άνδρας πλησιάζει έναν ένοπλο που είχε πυροβολήσει την κοινότητα και να τον αφοπλίζει μόνος του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει τις ζωές αμέτρητων άλλων ανθρώπων».

«Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πραγματικός ήρωας και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», πρόσθεσε ο Κρις Μινς.

Αστυνομικοί σε κρίσιμη κατάσταση

Ο απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης είναι βαρύς. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 12 ανθρώπων –εκ των οποίων ένας Ισραηλινός πολίτης και ένας Βρετανός ραβίνος. Επίσης, ότι ο ένας εκ των δραστών είναι νεκρός, ενώ για τον δεύτερο το μόνο που έχει ανακοινωθεί είναι ότι κρατείται τραυματίας. Χωρίς να διευκρινίζεται η κατάστασή του.

Οι δύο αστυνομικοί που βρίσκονται μεταξύ των 29 τραυματιών, σύμφωνα με τον επίτροπο Μαλ Λάνιον, είναι σε «σοβαρή, στα όρια της κρίσιμης κατάστασης». Εισήχθησαν στο χειρουργείο και προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι’ αυτούς.

Αυτοσχέδια βόμβα

Η αστυνομία εντόπισε επίσης ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο στη λεωφόρο Κάμπελ. Το όχημα ήταν κοντά στην πεζογέφυρα από την οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί εναντίον του πλήθους.

Όπως ανακοινώθηκε, ο εκρηκτικός μηχανισμός απομακρύνθηκε από το σημείο με θωρακισμένο όχημα των πυροτεχνουργών. Έκτοτε, η ευρύτερη περιοχή της επίθεσης έχει παραδοθεί στην εγκληματολογική υπηρεσία για να συλλέξει στοιχεία.

Υπήρχε τρίτος δράστης ή συνεργός;

Μέχρι στιγμής, γνωστά είναι τα στοιχεία μόνο του δράστη που έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης. Πρόκειται για τον Ναβίτ Άκραμ από το Μπόνιριγκ, προάστια στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Είχε καταγωγή από το Πακιστάν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, πραγματοποιήθηκε έφοδος στο σπίτι του.

Το σενάριο για τρίτο εμπλεκόμενο στην τρομοκρατική επίθεση αφορά μια δήλωση του Μάικ Μπέρτζες. Ο επικεφαλής των Αυστραλιανών Μυστικών Υπηρεσιών (ASIO) δήλωσε ότι ερευνά τις ταυτότητες των δραστών. Επίσης και το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιος άλλος στην κοινότητα «με παρόμοια πρόθεση».

Επίσης επιβεβαίωσε ότι ένας από τους δράστες ήταν γνωστός των αρχών: «Ένα από αυτά τα άτομα ήταν γνωστό σε εμάς. Αλλά όχι ως άμεση απειλή. Επομένως πρέπει να διερευνήσουμε τι συνέβη εδώ», είπε ο Μπέρτζες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Τεχνολογία
Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο
Προληπτικά μέτρα 14.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ
Πρώτα ποια χώρα; 14.12.25

Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ

Για τα ακροδεξιά κόμματα είναι εύκολο να εμφανίζονται αντισυστημικά. Όταν όμως ευθυγραμμίζονται με τον ηγέτη των ΗΠΑ, θα πρέπει να εξηγήσουν πως βλέπουν την πολιτική του, που πλήττει τις χώρες τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους
Τρομοκρατία 14.12.25

Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους

Οι αυστραλιανές αρχές αναζητούν τυχόν τρίτο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης. Προσπαθούν να διευκρινίσουν τα κίνητρα των δραστών. Για αντισημιτική επίθεση μιλούν οι πρωθυπουργοί στην Αυστραλία και το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας
Αποκλειστικό Guardian 14.12.25

Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η ομάδα πίσω από το διαβόητο κέντρο κράτησης μεταναστών της Φλόριντα «Alligator Alcatraz», υπέβαλε προσφορά για τη συμφωνία ανοικοδόμησης της Γάζας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο
Κόσμος 14.12.25

Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο

Tουλάχιστον 12 νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία - Το συγκλονιστικό βίντεο όπου πολίτης αφοπλίζει ένοπλο

Σύνταξη
Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία
Ανεβαίνει ο απολογισμός 14.12.25

Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό με 12 νεκρούς στην παραλία Μπόνταϊ - Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία

Οι αρχές στην Αυστραλία, χαρακτηρίζουν επισήμως «τρομοκρατικό χτύπημα» την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ - Οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Σύνταξη
Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι
Νέος γύρος 14.12.25

Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στο Βερολίνο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης
Παραλία Bondi 14.12.25 Upd: 12:12

Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο
Προληπτικά μέτρα 14.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Το New Yorker έγινε 100 ετών – Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό
Εκλεπτυσμένο γούστο 14.12.25

Το New Yorker έγινε 100 ετών - Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό

Ο σκηνοθέτης Μάρσαλ Κάρι αποκαλύπτει τα μυστικά του αγαπημένου εντύπου σε μια αποκαλυπτική και εορταστική νέα ταινία με τίτλο «The New Yorker at 100».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βόλος για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αυστραλία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων του Σίδνεϊ που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού με τους 12 νεκρούς
Ελλάδα 14.12.25

Αυστραλία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων του Σίδνεϊ που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού με τους 12 νεκρούς

Οι Έλληνες στο Σίδνεϋ είναι σοκαρισμένοι - Αναζητούν φίλους τους που βρίσκονταν στην περιοχή, ανάμεσα στους τραυματίες - Αδυνατούν να πιστέψουν πως μια ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε στον απόλυτο εφιάλτη.

Σύνταξη
Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά
Οικονομικές Ειδήσεις 14.12.25

Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και οι πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί από τις 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, καθώς και επιστροφή ενοικίου και επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας
Ισχυρό δίλημμα 14.12.25

Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για το «εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας» με το δίλημμα της αλλαγής του καταστατικού ή του «λουκέτου» βάζει ο Στέφανος Κασσελάκης. Δεν υπάρχουν πόροι για νέο Κίνημα. 

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Προϋπολογισμός: «Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης – «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης - «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»

Μιλώντας την Κυριακή στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύνταξη
Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ
Πρώτα ποια χώρα; 14.12.25

Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ

Για τα ακροδεξιά κόμματα είναι εύκολο να εμφανίζονται αντισυστημικά. Όταν όμως ευθυγραμμίζονται με τον ηγέτη των ΗΠΑ, θα πρέπει να εξηγήσουν πως βλέπουν την πολιτική του, που πλήττει τις χώρες τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο
«Σε αγαπάνε» 14.12.25

Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον Fat Joe, άγνωστοι άντρες τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν στον Λίβανο για συναυλία, με ένα αινιγματικό μήνυμα: «Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ, Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ, Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Ρονάλντο

Έβγαλε ρεκόρ η νίκη της Σίτι επί της Κρίσταλ Πάλας για Γκουαρντιόλα και Χάαλαντ. Ο πρώτος έφτασε πιο γρήγορα στις 150 νίκες με τουλάχιστον 3 γκολ και ο δεύτερος έχει περισσότερα γκολ από τον Πορτογάλο

Βάιος Μπαλάφας
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Ξεσηκωμός 14.12.25

ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τονίζει η ΟΛΜΕ.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο (vid)

Με ηγέτη τον Λιούμπιτσιτς που είχε δύο γκολ και δύο ασίστ, η ΑΕΚ διέλυσε 5-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο παίζοντας με... κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη της στην Τουρκία.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Χιμένεθ άφησε εκτός 11άδας τον Μόντσου για το αποψινό (14/12, 20:00) ματς με τον Ολυμπιακό στο «Βικελίδης», ενώ στο αρχικό σχήμα και στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής επιστρέφει ο Ντούντου.

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ
On Field 14.12.25

Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ

Ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εντυπωσιακός στο παιχνίδι με την Τότεναμ και η απόδοσή του συνδυάστηκε μ’ ένα εξαιρετικό ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στέφανος Κασσελάκης: Έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου - «Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων»

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για να αποφασίσει το σύνολο των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας τα επόμενα βήματα του κόμματος συγκαλεί ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο