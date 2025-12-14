Σχεδόν δέκα λεπτά διήρκεσε η τρομοκρατική επίθεση στην παγκοσμίως διάσημη παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Ένας εξ αυτών είναι και ο ένα από τους δράστες.

Ακόμη 29 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο αστυνομικών, έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία σε όλη την πόλη. Οι αρχές στην Αυστραλία δεν διευκρινίζουν αν σε αυτό τον αριθμό περιλαμβάνεται ο δεύτερος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης. Αυτός τον οποίο αφόπλισε ένας πολίτης που βρισκόταν στο σημείο του μακελειού. Επίσης, οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπήρξε και τρίτος δράστης ή συνεργός.

Η επίθεση στην παραλία Μποντάι είναι μία από τις πιο αιματηρές στην Αυστραλία από το 1996.

Πού συνέβη η τρομοκρατική επίθεση

Η τρομοκρατική επίθεση έλαβε χώρα στο βόρειο άκρο της παραλίας Μποντάι, κοντά στην παιδική χαρά του ομώνυμου πάρκου. Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, Εβραίων στο θρήσκευμα, είχε συγκεντρωθεί εκεί στο πλαίσιο του εορτασμού της Χανουκά. Χανουκά είναι εβραϊκή γιορτή του φωτός και διαρκεί οκτώ ημέρες. Σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα της θρησκευτικής αυτής γιορτής.

Η εκδήλωση, υπό τον τίτλο «Χανουκά δίπλα στη Θάλασσα», ξεκίνησε περίπου στις 5 μ.μ. και αναμενόταν να διαρκέσει έως τις 9 μ.μ.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί ήταν «στοχευμένη επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα». Ενώ ο επίτροπος της αστυνομίας, Μαλ Λάνιον, κήρυξε άμεσα το περιστατικό τρομοκρατικό.

Full video of the cowardly terrorist attack in #bondibeach Why did it take so long for Police to arrive? 2 terrorists shooting at innocent people including women and children from an elevated position with the aim to murder as many as they could. Awful.pic.twitter.com/nCsAz4cZGD — Pavvy G (@pavyg) December 14, 2025

Γιατί τρομοκρατική επίθεση

Καθώς η τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σίδνεϊ, ο επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, εξήγησε γιατί η επίθεση χαρακτηρίστηκε αμέσως τρομοκρατική. Και γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός ενεργοποιεί διαφορετική νομοθεσία από άλλα ποινικά αδικήματα.

«Υπήρξε μια σειρά από κρίσιμε περιστάσεις», σημείωσε ο Μαλ Λάνιον. «Προφανώς το γεγονός ότι είναι η πρώτη ημέρα της Χανουκά. Επίσης, το είδος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, οι δράστες και κάποια άλλα αντικείμενα που βρήκαμε στο σημείο», πρόσθεσε.

Και εξήγησε ότι επρόκειτο για «έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον αποθανόντα δράστη. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά από περιστάσεις», είπε ο Λάνιον. Που σημείωσε: «Και προφανώς η εβραϊκή κοινότητα έχει το δικαίωμα να αισθάνεται ασφαλής».

Τι συνέβη στην παραλία Μποντάι

Τα γεγονότα στην παραλία Μποντάι εκτυλίχθηκαν με ταχύτητα και διήρκεσαν ελάχιστα λεπτά.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανταποκρίθηκε σε αναφορές για ενεργό σκοπευτή στις 18.45, τοπική ώρα. Βίντεο από το σημείο δείχνουν δύο άνδρες, που βρίσκονται πάνω σε μια γέφυρα, να ανοίγουν πυρ εναντίον του πλήθους.

Survivor of the #BondiBeach massacre today talks about being in the middle of a terrorist attack. pic.twitter.com/y842cA7s70 — Ron Cantor (@RonSCantor) December 14, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στα αυστραλιανά ΜΜΕ ότι είδαν δύο σκοπευτές ντυμένους στα μαύρα. Στέκονταν σε μια μικρή πεζογέφυρα κοντά στο πάρκινγκ της παιδικής χαράς στην παραλία Μποντάι. Και πως οι δράστες «σκότωσαν» ανθρώπους που ήταν συγκεντρωμένοι στο πάρκο.

Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στην αυστραλιανή δημόσια τηλεόραση (ABC), οι πυροβολισμοί φάνηκαν να διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά. «Ήταν η απόλυτη κόλαση στη Γη», είπε.

Ένας πραγματικός ήρωας

Μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά, ένας άνδρας, απλός πολίτης, κατορθώνει να αφοπλίσει έναν από τους δράστες. Ο πολίτης, που έχει αναγνωριστεί ως Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, στην προσπάθειά του, δέχεται δύο πυροβολισμούς και είναι μεταξύ των τραυματιών της επίθεσης. Ο δράστης είναι αυτός που τραυματίστηκε.

During the Bondi Beach attack, Ahmed showed what true bravery looks like. Stepping in without fear to stop the attacker deserves immense respect. #BondiBeach #Australia #bondibeachsydney pic.twitter.com/yWnmAJJnhC — The Muslim (@TheIndMuslim) December 14, 2025

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, λέει ότι το βίντεο με τον άνδρα που αφοπλίζει τον δράστη είναι η «πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ. Ένας άνδρας πλησιάζει έναν ένοπλο που είχε πυροβολήσει την κοινότητα και να τον αφοπλίζει μόνος του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει τις ζωές αμέτρητων άλλων ανθρώπων».

«Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πραγματικός ήρωας και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», πρόσθεσε ο Κρις Μινς.

Αστυνομικοί σε κρίσιμη κατάσταση

Ο απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης είναι βαρύς. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 12 ανθρώπων –εκ των οποίων ένας Ισραηλινός πολίτης και ένας Βρετανός ραβίνος. Επίσης, ότι ο ένας εκ των δραστών είναι νεκρός, ενώ για τον δεύτερο το μόνο που έχει ανακοινωθεί είναι ότι κρατείται τραυματίας. Χωρίς να διευκρινίζεται η κατάστασή του.

Οι δύο αστυνομικοί που βρίσκονται μεταξύ των 29 τραυματιών, σύμφωνα με τον επίτροπο Μαλ Λάνιον, είναι σε «σοβαρή, στα όρια της κρίσιμης κατάστασης». Εισήχθησαν στο χειρουργείο και προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι’ αυτούς.

Αυτοσχέδια βόμβα

Η αστυνομία εντόπισε επίσης ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο στη λεωφόρο Κάμπελ. Το όχημα ήταν κοντά στην πεζογέφυρα από την οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί εναντίον του πλήθους.

Όπως ανακοινώθηκε, ο εκρηκτικός μηχανισμός απομακρύνθηκε από το σημείο με θωρακισμένο όχημα των πυροτεχνουργών. Έκτοτε, η ευρύτερη περιοχή της επίθεσης έχει παραδοθεί στην εγκληματολογική υπηρεσία για να συλλέξει στοιχεία.

Υπήρχε τρίτος δράστης ή συνεργός;

Μέχρι στιγμής, γνωστά είναι τα στοιχεία μόνο του δράστη που έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης. Πρόκειται για τον Ναβίτ Άκραμ από το Μπόνιριγκ, προάστια στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Είχε καταγωγή από το Πακιστάν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, πραγματοποιήθηκε έφοδος στο σπίτι του.

Το σενάριο για τρίτο εμπλεκόμενο στην τρομοκρατική επίθεση αφορά μια δήλωση του Μάικ Μπέρτζες. Ο επικεφαλής των Αυστραλιανών Μυστικών Υπηρεσιών (ASIO) δήλωσε ότι ερευνά τις ταυτότητες των δραστών. Επίσης και το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιος άλλος στην κοινότητα «με παρόμοια πρόθεση».

Επίσης επιβεβαίωσε ότι ένας από τους δράστες ήταν γνωστός των αρχών: «Ένα από αυτά τα άτομα ήταν γνωστό σε εμάς. Αλλά όχι ως άμεση απειλή. Επομένως πρέπει να διερευνήσουμε τι συνέβη εδώ», είπε ο Μπέρτζες.