Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Μεγάλες πόλεις, όπως το Βερολίνο, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα για το Χανουκά, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία.

Στη διάσημη παραλία Μποντάι, στο Σίδνεϊ, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των συγκεντωμένων σε εκδήλωση για την πρώτη ημέρα της εβραϊκής θρησκευτικής γιορτής του φωτός. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν 12 άτομα (μαζί με έναν από τους δράστες) και να τραυματιστούν άλλα 29. Οι αυστραλιανές αρχές μιλούν για αντισημιτική επίθεση.

Η δήλωση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε επίσης την τρομοκρατική επίθεση, κάνοντας λόγο για «καθαρά αντισημιτική ενέργεια».

Γερμανία

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι εντείνει τα μέτρα γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου, στη γερμανική πρωτεύουσα. Εκεί ανάβει μια μεγάλη ηλεκτρική μενορά για να σηματοδοτήσει την πρώτη νύχτα του Χανουκά.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Βερολίνο δήλωσε στο Χ: «Έχουμε προγραμματίσει από καιρό ολοκληρωμένα μέτρα ασφάλειας για την εκδήλωση του Χανουκά απόψε στην Πύλη του Βρανδεμβούργου – υπό το φως των γεγονότων στο Σίδνεϊ, θα εντείνουμε περαιτέρω τα μέτρα μας και θα διατηρήσουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία εκεί».

Η εκδήλωση στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο θα περιλαμβάνει προσευχή για τα θύματα της επίθεσης στην παραλία Μποντάι, η οποία άφησε τουλάχιστον 11 νεκρούς σε αυτό που Αυστραλοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν «στοχευμένη αντισημιτική επίθεση».

Η Γερμανία ακολουθεί για χρόνια μια πολιτική ειδικής ευθύνης απέναντι στους Εβραίους και το Ισραήλ, λόγω της κληρονομιάς του ναζιστικού Ολοκαυτώματος. Τα μέτρα ασφαλείας σε συναγωγές και σε άλλα εβραϊκά ιδρύματα είναι κανόνας στο Βερολίνο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι αυτά τα μέτρα θα ενισχυθούν για την περίοδο του Χανουκά.

ΗΠΑ

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, τόνισε ότι αναπτύσσονται επιπλέον μέτρα προστασίας για εκδηλώσεις της εβραϊκής εορτής και στις συναγωγές στη Νέα Υόρκη. Στην κεντρική συναγωγή της Βαρσοβίας η ένοπλη ασφάλεια διπλασιάστηκε για την εκδήλωση σήμερα το βράδυ.

«Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η εβραϊκή κοινότητα μπορεί να γιορτάσει με ασφάλεια – συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φωτισμών της Μενορά σε όλη την πόλη. Ας προσευχηθούμε για τους τραυματίες και ας σταθούμε ενωμένοι ενάντια στο μίσος», δήλωσε ο Άνταμς.

Βρετανία

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε επίσης ότι έχει αυξήσει την ασφάλεια, αλλά δεν θέλει να δώσει λεπτομέρειες.

«Ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της επίθεσης στο Σίδνεϊ και του επιπέδου απειλής στο Λονδίνο, σήμερα ενισχύουμε την αστυνομική μας παρουσία, πραγματοποιώντας πρόσθετες κοινοτικές περιπολίες και συνεργαζόμενοι με την εβραϊκή κοινότητα για να κατανοήσουμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Γαλλία

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ζήτησε από τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια γύρω από εβραϊκούς χώρους λατρείας κατά την περίοδο από 14 έως 22 Δεκεμβρίου. Όσο διαρκεί το Χανουκά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο Νουνιές ζήτησε αυξημένη ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, με ιδιαίτερη επαγρύπνηση γύρω από θρησκευτικές λειτουργίες και συγκεντρώσεις που προσελκύουν μεγάλα πλήθη. Ειδικά όταν λαμβάνουν χώρα σε δημόσιους χώρους, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.