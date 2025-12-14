newspaper
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 21:23

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Μεγάλες πόλεις, όπως το Βερολίνο, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα για το Χανουκά, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία.

Στη διάσημη παραλία Μποντάι, στο Σίδνεϊ, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των συγκεντωμένων σε εκδήλωση για την πρώτη ημέρα της εβραϊκής θρησκευτικής γιορτής του φωτός. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν 12 άτομα (μαζί με έναν από τους δράστες) και να τραυματιστούν άλλα 29. Οι αυστραλιανές αρχές μιλούν για αντισημιτική επίθεση.

Η δήλωση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε επίσης την τρομοκρατική επίθεση, κάνοντας λόγο για «καθαρά αντισημιτική ενέργεια».

Γερμανία

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι εντείνει τα μέτρα γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου, στη γερμανική πρωτεύουσα. Εκεί ανάβει μια μεγάλη ηλεκτρική μενορά για να σηματοδοτήσει την πρώτη νύχτα του Χανουκά.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Βερολίνο δήλωσε στο Χ: «Έχουμε προγραμματίσει από καιρό ολοκληρωμένα μέτρα ασφάλειας για την εκδήλωση του Χανουκά απόψε στην Πύλη του Βρανδεμβούργου – υπό το φως των γεγονότων στο Σίδνεϊ, θα εντείνουμε περαιτέρω τα μέτρα μας και θα διατηρήσουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία εκεί».

Η εκδήλωση στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο θα περιλαμβάνει προσευχή για τα θύματα της επίθεσης στην παραλία Μποντάι, η οποία άφησε τουλάχιστον 11 νεκρούς σε αυτό που Αυστραλοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν «στοχευμένη αντισημιτική επίθεση».

Η Γερμανία ακολουθεί για χρόνια μια πολιτική ειδικής ευθύνης απέναντι στους Εβραίους και το Ισραήλ, λόγω της κληρονομιάς του ναζιστικού Ολοκαυτώματος. Τα μέτρα ασφαλείας σε συναγωγές και σε άλλα εβραϊκά ιδρύματα είναι κανόνας στο Βερολίνο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι αυτά τα μέτρα θα ενισχυθούν για την περίοδο του Χανουκά.

ΗΠΑ

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, τόνισε ότι αναπτύσσονται επιπλέον μέτρα προστασίας για εκδηλώσεις της εβραϊκής εορτής και στις συναγωγές στη Νέα Υόρκη. Στην κεντρική συναγωγή της Βαρσοβίας η ένοπλη ασφάλεια διπλασιάστηκε για την εκδήλωση σήμερα το βράδυ.

«Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η εβραϊκή κοινότητα μπορεί να γιορτάσει με ασφάλεια – συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φωτισμών της Μενορά σε όλη την πόλη. Ας προσευχηθούμε για τους τραυματίες και ας σταθούμε ενωμένοι ενάντια στο μίσος», δήλωσε ο Άνταμς.

Βρετανία

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε επίσης ότι έχει αυξήσει την ασφάλεια, αλλά δεν θέλει να δώσει λεπτομέρειες.

«Ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της επίθεσης στο Σίδνεϊ και του επιπέδου απειλής στο Λονδίνο, σήμερα ενισχύουμε την αστυνομική μας παρουσία, πραγματοποιώντας πρόσθετες κοινοτικές περιπολίες και συνεργαζόμενοι με την εβραϊκή κοινότητα για να κατανοήσουμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Γαλλία

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ζήτησε από τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια γύρω από εβραϊκούς χώρους λατρείας κατά την περίοδο από 14 έως 22 Δεκεμβρίου. Όσο διαρκεί το Χανουκά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο Νουνιές ζήτησε αυξημένη ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, με ιδιαίτερη επαγρύπνηση γύρω από θρησκευτικές λειτουργίες και συγκεντρώσεις που προσελκύουν μεγάλα πλήθη. Ειδικά όταν λαμβάνουν χώρα σε δημόσιους χώρους, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Τεχνολογία
Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αυστραλία: Δέκα λεπτά τρόμου στην παραλία Μποντάι – Τι ξέρουμε για την τρομοκρατική επίθεση
«Απόλυτη κόλαση» 14.12.25

Τα δέκα λεπτά του τρόμου και το σενάριο του τρίτου συνεργού

Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και άλλο πρόσωπο στην κοινότητα με «παρόμοια πρόθεση». Σε κρίσιμη κατάσταση δύο αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τρομοκρατική επίθεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ
Πρώτα ποια χώρα; 14.12.25

Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ

Για τα ακροδεξιά κόμματα είναι εύκολο να εμφανίζονται αντισυστημικά. Όταν όμως ευθυγραμμίζονται με τον ηγέτη των ΗΠΑ, θα πρέπει να εξηγήσουν πως βλέπουν την πολιτική του, που πλήττει τις χώρες τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους
Τρομοκρατία 14.12.25

Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους

Οι αυστραλιανές αρχές αναζητούν τυχόν τρίτο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης. Προσπαθούν να διευκρινίσουν τα κίνητρα των δραστών. Για αντισημιτική επίθεση μιλούν οι πρωθυπουργοί στην Αυστραλία και το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας
Αποκλειστικό Guardian 14.12.25

Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η ομάδα πίσω από το διαβόητο κέντρο κράτησης μεταναστών της Φλόριντα «Alligator Alcatraz», υπέβαλε προσφορά για τη συμφωνία ανοικοδόμησης της Γάζας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο
Κόσμος 14.12.25

Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο

Tουλάχιστον 12 νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία - Το συγκλονιστικό βίντεο όπου πολίτης αφοπλίζει ένοπλο

Σύνταξη
Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία
Ανεβαίνει ο απολογισμός 14.12.25

Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό με 12 νεκρούς στην παραλία Μπόνταϊ - Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία

Οι αρχές στην Αυστραλία, χαρακτηρίζουν επισήμως «τρομοκρατικό χτύπημα» την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ - Οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Σύνταξη
Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι
Νέος γύρος 14.12.25

Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στο Βερολίνο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης
Παραλία Bondi 14.12.25 Upd: 12:12

Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το New Yorker έγινε 100 ετών – Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό
Εκλεπτυσμένο γούστο 14.12.25

Το New Yorker έγινε 100 ετών - Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό

Ο σκηνοθέτης Μάρσαλ Κάρι αποκαλύπτει τα μυστικά του αγαπημένου εντύπου σε μια αποκαλυπτική και εορταστική νέα ταινία με τίτλο «The New Yorker at 100».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βόλος για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αυστραλία: Δέκα λεπτά τρόμου στην παραλία Μποντάι – Τι ξέρουμε για την τρομοκρατική επίθεση
«Απόλυτη κόλαση» 14.12.25

Τα δέκα λεπτά του τρόμου και το σενάριο του τρίτου συνεργού

Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και άλλο πρόσωπο στην κοινότητα με «παρόμοια πρόθεση». Σε κρίσιμη κατάσταση δύο αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τρομοκρατική επίθεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων του Σίδνεϊ που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού με τους 12 νεκρούς
Ελλάδα 14.12.25

Αυστραλία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων του Σίδνεϊ που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού με τους 12 νεκρούς

Οι Έλληνες στο Σίδνεϋ είναι σοκαρισμένοι - Αναζητούν φίλους τους που βρίσκονταν στην περιοχή, ανάμεσα στους τραυματίες - Αδυνατούν να πιστέψουν πως μια ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε στον απόλυτο εφιάλτη.

Σύνταξη
Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά
Οικονομικές Ειδήσεις 14.12.25

Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και οι πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί από τις 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, καθώς και επιστροφή ενοικίου και επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας
Ισχυρό δίλημμα 14.12.25

Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για το «εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας» με το δίλημμα της αλλαγής του καταστατικού ή του «λουκέτου» βάζει ο Στέφανος Κασσελάκης. Δεν υπάρχουν πόροι για νέο Κίνημα. 

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Προϋπολογισμός: «Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης – «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης - «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»

Μιλώντας την Κυριακή στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύνταξη
Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ
Πρώτα ποια χώρα; 14.12.25

Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ

Για τα ακροδεξιά κόμματα είναι εύκολο να εμφανίζονται αντισυστημικά. Όταν όμως ευθυγραμμίζονται με τον ηγέτη των ΗΠΑ, θα πρέπει να εξηγήσουν πως βλέπουν την πολιτική του, που πλήττει τις χώρες τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο
«Σε αγαπάνε» 14.12.25

Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον Fat Joe, άγνωστοι άντρες τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν στον Λίβανο για συναυλία, με ένα αινιγματικό μήνυμα: «Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ, Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ, Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Ρονάλντο

Έβγαλε ρεκόρ η νίκη της Σίτι επί της Κρίσταλ Πάλας για Γκουαρντιόλα και Χάαλαντ. Ο πρώτος έφτασε πιο γρήγορα στις 150 νίκες με τουλάχιστον 3 γκολ και ο δεύτερος έχει περισσότερα γκολ από τον Πορτογάλο

Βάιος Μπαλάφας
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Ξεσηκωμός 14.12.25

ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τονίζει η ΟΛΜΕ.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο (vid)

Με ηγέτη τον Λιούμπιτσιτς που είχε δύο γκολ και δύο ασίστ, η ΑΕΚ διέλυσε 5-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο παίζοντας με... κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη της στην Τουρκία.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Χιμένεθ άφησε εκτός 11άδας τον Μόντσου για το αποψινό (14/12, 20:00) ματς με τον Ολυμπιακό στο «Βικελίδης», ενώ στο αρχικό σχήμα και στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής επιστρέφει ο Ντούντου.

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ
On Field 14.12.25

Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ

Ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εντυπωσιακός στο παιχνίδι με την Τότεναμ και η απόδοσή του συνδυάστηκε μ’ ένα εξαιρετικό ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στέφανος Κασσελάκης: Έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου - «Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων»

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για να αποφασίσει το σύνολο των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας τα επόμενα βήματα του κόμματος συγκαλεί ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
