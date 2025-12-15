Βίντεο δείχνει μία ακόμα ηρωική σκηνή από το μακελειό στην παραλία Μποντάι – Άντρας κλωτσά το όπλο του δράστη

Τη στιγμή που η διεθνής σκηνή έχει συγκλονιστεί από το μακελειό στην παραλία Μποντάι της Αυστραλίας και το διαδίκτυο έχει γεμίσει με βίντεο του άνδρα που αφοπλίζει έναν από τους δράστες, ένα ακόμη βίντεο έρχεται στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας έναν δεύτερο, άγνωστο μέχρι τώρα ήρωα.

Πρόκειται για έναν πολίτη που αντιμετώπισε τον φερόμενο ως δράστη της φονικής τρομοκρατικής επίθεσης στο Bondi Beach και, με κίνδυνο της ζωής του, κατάφερε να κλωτσήσει το τουφέκι μακριά του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, βρέθηκε στο στόχαστρο της αστυνομίας και δέχθηκε επίθεση από περαστικούς που, μέσα στο χάος, τον μπέρδεψαν με έναν από τους τρομοκράτες.

Η αιματηρή επίθεση στην παραλία Μποντάι στοίχισε τη ζωή σε 15 αθώους πολίτες την Κυριακή, βυθίζοντας στο πένθος την Αυστραλία και προκαλώντας παγκόσμιο σοκ.

Moment hero confronts Bondi Beach gunman and kicks his rifle away before being shot at by police and set upon by bystanders who mistook him for one of the shooters

🔗 https://t.co/cN3JsMlSMM pic.twitter.com/ERHTOGw6kF — Daily Mail (@DailyMail) December 15, 2025

Η συγκλονιστική σκηνή

Το δραματικό βίντεο δείχνει τον άνδρα να πλησιάζει κρυφά μια γέφυρα πεζών, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την έναρξη των πυροβολισμών από τους ενόπλους εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό του Χάνουκα κοντά στην παραλία.

Καθώς ένας από τους επιτιθέμενους βρίσκεται τραυματισμένος στο έδαφος, ο πολίτης φαίνεται να ανεβαίνει προσεκτικά τις σκάλες της γέφυρας, να κλωτσάει το τουφέκι μακριά και να υποχωρεί με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας επανειλημμένα «μην πυροβολείτε», την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο.

Σε επόμενα πλάνα, ο άνδρας φαίνεται να σκύβει για να καλυφθεί καθώς δέχεται πυρά από την αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί τον πλησιάζουν, εκείνος οπισθοχωρεί με τα χέρια του ακόμη υψωμένα, προσπαθώντας να δείξει ότι δεν αποτελεί απειλή.

Ωστόσο, στο χάος που ακολούθησε, δέχθηκε για λίγο πυροβολισμούς από τις αρχές και στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπος με μέλη του κοινού, τα οποία λανθασμένα πίστεψαν ότι ήταν ένας από τους δράστες.

Τον χτύπησαν, αναγκάζοντάς τον να αμυνθεί, μέχρι που οι αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος και παρενέβησαν για να αποτρέψουν περαιτέρω επίθεση εναντίον του.

Τελικά, οι αρχές τον απομάκρυναν σε ασφαλές σημείο, ενώ η γέφυρα και η γύρω περιοχή αποκλείστηκαν πλήρως