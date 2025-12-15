newspaper
Βίντεο δείχνει μία ακόμα ηρωική σκηνή από το μακελειό στην παραλία Μποντάι – Άντρας κλωτσά το όπλο του δράστη
Κόσμος 15 Δεκεμβρίου 2025 | 16:01

Βίντεο δείχνει μία ακόμα ηρωική σκηνή από το μακελειό στην παραλία Μποντάι – Άντρας κλωτσά το όπλο του δράστη

Άντρας αντιμετωπίζει τον ένοπλο της παραλίας Μποντάι και του κλωτσάει το τουφέκι πριν τον στοχεύσει η αστυνομία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τη στιγμή που η διεθνής σκηνή έχει συγκλονιστεί από το μακελειό στην παραλία Μποντάι της Αυστραλίας και το διαδίκτυο έχει γεμίσει με βίντεο του άνδρα που αφοπλίζει έναν από τους δράστες, ένα ακόμη βίντεο έρχεται στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας έναν δεύτερο, άγνωστο μέχρι τώρα ήρωα.

Πρόκειται για έναν πολίτη που αντιμετώπισε τον φερόμενο ως δράστη της φονικής τρομοκρατικής επίθεσης στο Bondi Beach και, με κίνδυνο της ζωής του, κατάφερε να κλωτσήσει το τουφέκι μακριά του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, βρέθηκε στο στόχαστρο της αστυνομίας και δέχθηκε επίθεση από περαστικούς που, μέσα στο χάος, τον μπέρδεψαν με έναν από τους τρομοκράτες.

Η αιματηρή επίθεση στην παραλία Μποντάι στοίχισε τη ζωή σε 15 αθώους πολίτες την Κυριακή, βυθίζοντας στο πένθος την Αυστραλία και προκαλώντας παγκόσμιο σοκ.

Η συγκλονιστική σκηνή

Το δραματικό βίντεο δείχνει τον άνδρα να πλησιάζει κρυφά μια γέφυρα πεζών, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την έναρξη των πυροβολισμών από τους ενόπλους εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό του Χάνουκα κοντά στην παραλία.

Καθώς ένας από τους επιτιθέμενους βρίσκεται τραυματισμένος στο έδαφος, ο πολίτης φαίνεται να ανεβαίνει προσεκτικά τις σκάλες της γέφυρας, να κλωτσάει το τουφέκι μακριά και να υποχωρεί με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας επανειλημμένα «μην πυροβολείτε», την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο.

Σε επόμενα πλάνα, ο άνδρας φαίνεται να σκύβει για να καλυφθεί καθώς δέχεται πυρά από την αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί τον πλησιάζουν, εκείνος οπισθοχωρεί με τα χέρια του ακόμη υψωμένα, προσπαθώντας να δείξει ότι δεν αποτελεί απειλή.

Ωστόσο, στο χάος που ακολούθησε, δέχθηκε για λίγο πυροβολισμούς από τις αρχές και στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπος με μέλη του κοινού, τα οποία λανθασμένα πίστεψαν ότι ήταν ένας από τους δράστες.

Τον χτύπησαν, αναγκάζοντάς τον να αμυνθεί, μέχρι που οι αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος και παρενέβησαν για να αποτρέψουν περαιτέρω επίθεση εναντίον του.

Τελικά, οι αρχές τον απομάκρυναν σε ασφαλές σημείο, ενώ η γέφυρα και η γύρω περιοχή αποκλείστηκαν πλήρως

Macro
Πληθωρισμός: Γιατί εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο – Τι δείχνει η ΤτΕ

Πληθωρισμός: Γιατί εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο – Τι δείχνει η ΤτΕ

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
