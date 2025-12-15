Παγκόσμιοι ηγέτες καταγγέλλουν την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία – Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αλμπανέζε

Ηγέτες από όλο τον κόσμο εξέφρασαν την αποτροπιασμό τους για την τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία, στην οποία τουλάχιστον 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους, σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδευόμενος από σκληρά λόγια για την αυστραλιανή κυβέρνηση για τις φερόμενες ελλείψεις στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι είχε γράψει στον Αυστραλό ομόλογό του, Άντονι Αλμπανέζε, τον Αύγουστο, προειδοποιώντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού… ενθαρρύνει όσους απειλούν τους Αυστραλούς Εβραίους και ενδυναμώνει το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα παραμονεύει στους δρόμους σας».

Ισχυρίστηκε ότι ο Αλμπανέζε «αντικατέστησε την αδυναμία με αδυναμία και την κατευναστική πολιτική με περισσότερη κατευναστική πολιτική», σύμφωνα με τον Guardian.

«Η κυβέρνησή σας δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει την εξάπλωση του αντισημιτισμού στην Αυστραλία. Δεν κάνατε τίποτα για να περιορίσετε τα καρκινικά κύτταρα που αναπτύσσονταν μέσα στη χώρα σας. Δεν λάβατε κανένα μέτρο. Αφήσατε την ασθένεια να εξαπλωθεί και το αποτέλεσμα είναι οι φρικτές επιθέσεις εναντίον Εβραίων που είδαμε σήμερα».

BREAKING: 🚨🇦🇺🇮🇱 NETANYAHU LIES THAT BONDI BEACH HERO WAS JEWISH «I saw a video of a Jew who pounces on one of the murderers, takes his weapon, and saves who knows how many lives» Ahmed El Ahmed was MUSLIM. Zionists are stealing valour. So typical. pic.twitter.com/mTqU0ZOouA — ADAM (@AdameMedia) December 14, 2025

«Πολεμάμε όσους προσπαθούν να μας εξοντώσουν».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτσογκ, δήλωσε σε ένα βίντεο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο ότι «απαίσιοι τρομοκράτες στόχευσαν σκόπιμα αθώες εβραϊκές οικογένειες που γιόρταζαν την πρώτη νύχτα του Χάνουκα».

«Ο λαός του Ισραήλ στέκεται μαζί με όλους εσάς σε αυτή την πολύ σκοτεινή και δύσκολη στιγμή… ο εβραϊκός λαός είναι ισχυρός, ανθεκτικός και ενωμένος, και το μήνυμά μας είναι σαφές: τα φώτα του Χάνουκα πρέπει να συνεχίσουν να ανάβουν και θα ανάβουν σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην παραλία Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ και σε όλη την Αυστραλία».

Ο Αλμπανέζε αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Δευτέρας.

«Αυτή είναι μια στιγμή εθνικής ενότητας», απάντησε ο Αλμπανέζε.

«Αυτή είναι μια στιγμή για τους Αυστραλούς να ενωθούν. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε».

Αντιδράσεις από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ήταν «μια τρομερή επίθεση» και «μια αντισημιτική επίθεση, προφανώς». Είπε ότι ήθελε να αποτίσει φόρο τιμής «σε όλους».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ καταδικάζουν έντονα την επίθεση. «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι με τα θύματα αυτής της φρικτής επίθεσης, την εβραϊκή κοινότητα και τον λαό της Αυστραλίας».

🇦🇺 Donald Trump PRAISES Muslim hero, Ahmed Al Ahmed, who saved Jewish lives by stopping Australian gunman at Bondi Beach. pic.twitter.com/4GaAw4AzCu — Muslim (@Muslim) December 14, 2025

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι αυτός και η σύζυγός του Μισέλ προσεύχονται για τις οικογένειες που θρηνούν τα θύματα της επίθεσης.

«Για όλους όσους ανάβουν ένα κερί απόψε, ελπίζω η λάμψη του μενορά να φωτίσει τις πιο σκοτεινές στιγμές σας», έγραψε στο X.

Η βασιλική οικογένεια

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, δήλωσε ότι η είδηση είναι «βαθιά οδυνηρή».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει τις σκέψεις και τα συλλυπητήριά του σε όλους όσους επηρεάστηκαν από την αποτρόπαια επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ».

A message from The King to the people of Australia following the antisemitic terrorist attack at Bondi Beach. pic.twitter.com/yopJaWZF9s — The Royal Family (@RoyalFamily) December 14, 2025

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι αυτός και η Καμίλα είναι «συγκλονισμένοι και θλιμμένοι από την πιο φρικτή αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση». «Τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν σε όλους όσους έχουν επηρεαστεί τόσο φρικτά, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών που τραυματίστηκαν ενώ προστάτευαν μέλη της κοινότητάς τους… Σε στιγμές πόνου, οι Αυστραλοί πάντα ενώνουν τις δυνάμεις τους με ομοψυχία και αποφασιστικότητα. Γνωρίζω ότι το πνεύμα της κοινότητας και της αγάπης που λάμπει τόσο έντονα στην Αυστραλία – και το φως στην καρδιά του φεστιβάλ Χάνουκα – θα νικά πάντα το σκοτάδι ενός τέτοιου κακού».

Από τους γείτονες μέχρι την Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λούξον, δήλωσε ότι είναι συγκλονισμένος από τις οδυνηρές σκηνές στο Μπόνταϊ, «ένα μέρος που οι Νεοζηλανδοί επισκέπτονται καθημερινά».

«Οι σκέψεις μου, και οι σκέψεις όλων των Νεοζηλανδών, είναι με τους πληγέντες», είπε. «Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι πιο κοντά από φίλοι, είμαστε οικογένεια».

Παρόμοιες καταδίκες εκφράστηκαν και από ηγέτες σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένος» από την επίθεση. «Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο έντονο τρόπο. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», είπε.

Deeply shocked by today’s attacks in Sydney during Hanukkah celebration. I condemn this violence in the strongest terms. We stand in solidarity with the Jewish communities everywhere. Antisemitism and hatred have no place in our societies. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 14, 2025

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελενσκι, δήλωσε: «Η Ουκρανία στέκεται αλληλέγγυα με την Αυστραλία απέναντι στη βίαιη τρομοκρατική επίθεση… που είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην αρχή του Χάνουκα… Ο τρόμος και το μίσος δεν πρέπει ποτέ να επικρατήσουν – πρέπει να νικηθούν παντού και πάντα».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων παντού. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία, τον αντισημιτισμό και το μίσος».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι είναι «τρομοκρατημένος» από την «απαίσια, θανατηφόρα επίθεση εναντίον εβραϊκών οικογενειών που είχαν συγκεντρωθεί στο Σίδνεϊ για να γιορτάσουν το Χανουκά».

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, ηγέτες από όλο τον κόσμο επανέλαβαν τις εκκλήσεις για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διασφάλιση ότι οι εβραϊκές κοινότητες μπορούν να ασκούν την πίστη τους «ανοιχτά και χωρίς φόβο».