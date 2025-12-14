newspaper
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
Πολλά όπλα, λιγότερες δολοφονίες: Το αυστραλιανό παράδοξο μετά το 1996
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 22:50

Πολλά όπλα, λιγότερες δολοφονίες: Το αυστραλιανό παράδοξο μετά το 1996

Ένας νόμος του 1996 που οδήγησε σε μείωση των μαζικών ένοπλων επιθέσεων, αλλά τελικά άφησε »παράθυρα» για να επαναληφθούν μαζικές δολοφονίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Την τελευταία φορά που οι Αυστραλοί σοκαρίστηκαν με μαζικές δολοφονίες ήταν πριν περίπου 30 χρόνια, όταν ο ένοπλος Μάρτιν Μπράιαντ σκότωσε 35 στην Τασμανία. Έκτοτε, όμως συμβαίνει κάτι παράδοξο.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια εορτασμού εβραϊκής θρησκευτικής γιορτής στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, όπου η οπλοκατοχή ελέγχεται αυστηρά από το 1996, μετά από τη πολύνεκρη σφαγή στο Πορτ Άρθουρ της Τανζανίας. Ο Μπράιαντ ήταν η αιτία που οι Αυστραλιανοί νομοθέτησαν την περίφημη Εθνική Συμφωνία για τα Πυροβόλα Όπλα (National Firearms Agreement – NFA) του 1996.

Εκείνη η νομοθεσία απαγόρευσε ορισμένους τύπους πυροβόλων όπλων (και δημιούργησε ένα πρόγραμμα εξαγοράς, μέσω του οποίου τα νοικοκυριά μπορούσαν να παραδώσουν τα απαγορευμένα όπλα), περιόρισε ποιοι μπορούσαν να κατέχουν πυροβόλο όπλο και επέβαλε απαιτήσεις (π.χ. αδειοδότηση, εκπαίδευση, ασφαλή αποθήκευση) για την απόκτησή τους.

Μετά την επίθεση, οι ομοσπονδιακές και πολιτειακές κυβερνήσεις συμφώνησαν να απαγορεύσουν τα ημιαυτόματα και τα επαναληπτικά (pump-action) κυνηγετικά όπλα και τυφέκια. Στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς όπλων, παραδόθηκαν περισσότερα από 700.000 πυροβόλα.

Μείωση των δολοφονιών

Πράγματι, σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης RAND, ο νόμος NFA φαίνεται να οδήγησε σε μείωση των μαζικών ένοπλων επιθέσεων, καθώς δεν σημειώθηκαν τέτοιες επιθέσεις στην Αυστραλία για 23 χρόνια μετά την υιοθέτησή του (έως την επίθεση στο Ντάργουιν το 2019).

Πηγή RAND

Υπάρχουν επίσης συνεπή ευρήματα ότι τα ποσοστά αυτοκτονιών με πυροβόλα όπλα μειώθηκαν μετά το NFA και ότι οι μειώσεις ήταν μεγαλύτερες στις περιοχές όπου παραδόθηκαν περισσότερα όπλα. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές, που επικαλείται η RAND, έχουν δείξει ότι οι στατιστικοί έλεγχοι που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των τάσεων στις αυτοκτονίες με την πάροδο του χρόνου είναι ευαίσθητοι στις προδιαγραφές των μοντέλων (π.χ. στα έτη που περιλαμβάνονται στην ανάλυση).

Επιπλέον, πολλές μελέτες παρατηρούν παρόμοιες μεταβολές και στις αυτοκτονίες χωρίς χρήση πυροβόλων όπλων -τις οποίες το NFA δεν είχε σκοπό να επηρεάσει- γεγονός που οδηγεί ορισμένους να αμφισβητούν αν μια άλλη, παράλληλη παρέμβαση (όπως μια εκστρατεία πρόληψης της αυτοκτονίας των νέων) ήταν υπεύθυνη για τη μείωση τόσο των αυτοκτονιών με πυροβόλα όσο και εκείνων χωρίς πυροβόλα όπλα.

Τέλος, αν και συνολικά τα στοιχεία για επίδραση του NFA στις ανθρωποκτονίες με πυροβόλα όπλα είναι ασθενή, υπάρχουν νεότερα δεδομένα που υποδηλώνουν ότι τα ποσοστά ανθρωποκτονιών με θύματα γυναίκες μειώθηκαν μετά την υιοθέτηση του NFA.

Περισσότερα όπλα

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Αμερικανικού Ινστιτούτου για τον έλεγχο των όπλων, σήμερα υπάρχουν στην Αυστραλία περισσότερα όπλα απ’ ό,τι πριν από την εισαγωγή του νόμου NFA.

Μετά την εφαρμογή της NFA, ο αριθμός των καταγεγραμμένων πυροβόλων όπλων μειώθηκε από 3,2 εκατομμύρια το 1996 σε 2,5 εκατομμύρια το 1997, πριν αυξηθεί εκ νέου και ξεπεράσει τα τέσσερα εκατομμύρια. Το 1996, ο αριθμός των όπλων ανά κάτοικο ήταν 0,18, συμπεριλαμβανομένων και των παράνομων όπλων. Αντίθετα, το 2024 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 0,15· ωστόσο, δεν είναι δυνατή μια άμεση σύγκριση, καθώς το στοιχείο του 2024 αφορά μόνο τα αδειοδοτημένα όπλα.

Η αύξηση των όπλων στην Αυστραλία μετά τον νόμο του 1996.

Παρότι υπάρχουν λιγότερα αδειοδοτημένα όπλα ανά κάτοικο σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την εισαγωγή της NFA, ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα μη αδειοδοτημένα όπλα. Ελλείψει ολοκληρωμένων δεδομένων για τα παράνομα πυροβόλα όπλα, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν συνολικά υπάρχουν σήμερα λιγότερα όπλα ανά κάτοικο απ’ ό,τι το 1996.

Από το 1997, υπήρχαν 6.500 κάτοχοι άδειας πυροβόλου όπλου ανά 100.000 κατοίκους· ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 3.339 ανά 100.000 έως το 2024 (εξαιρουμένης της Επικράτειας της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας). Αν και το ποσοστό των αδειοδοτημένων κατόχων όπλων στον γενικό πληθυσμό έχει μειωθεί μετά την εισαγωγή της NFA, όσοι Αυστραλοί διαθέτουν άδεια οπλοκατοχής σήμερα κατέχουν, κατά μέσο όρο, περισσότερα όπλα ανά άτομο.

Οργανώσεις υπεράσπισης της σκοποβολής στην Αυστραλία ισχυρίζονται συχνά ότι τα καταγεγραμμένα πυροβόλα όπλα ευθύνονται μόνο για το 5% των εγκλημάτων που διαπράττονται με όπλο στη χώρα, γεγονός που — κατά την άποψή τους — σημαίνει ότι η αύξηση του αριθμού των καταγεγραμμένων όπλων έχει μικρή σχέση με την εγκληματικότητα.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα καταγεγραμμένα όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο 25% των υποθέσεων ανθρωποκτονίας στις οποίες ήταν γνωστό το καθεστώς αδειοδότησης του όπλου, για την περίοδο 2011–2016, που αποτελεί την πιο πρόσφατη διαθέσιμη χρονική σειρά δεδομένων.

Χωρίς ένα λειτουργικό και ολοκληρωμένο Εθνικό Μητρώο Πυροβόλων Όπλων, οι πολιτείες και τα εδάφη της Αυστραλίας απέχουν πολύ από το να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας για τα Πυροβόλα Όπλα. Με περισσότερα αδειοδοτημένα όπλα στη χώρα από ποτέ άλλοτε, η ανάγκη για δράση είναι πλέον επιτακτική.

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο
Προληπτικά μέτρα 14.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Πατέρας και γιος οι δράστες του μακελειού στο Σίδνεϊ – Τα δέκα λεπτά του τρόμου
Στους 16 οι νεκροί 14.12.25 Upd: 22:51

Πατέρας και γιος οι δράστες του μακελειού στο Σίδνεϊ - Τα δέκα λεπτά του τρόμου

Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και άλλο πρόσωπο στην κοινότητα με «παρόμοια πρόθεση». Σε κρίσιμη κατάσταση δύο αστυνομικοί. Πατέρας και γιος οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ
Πρώτα ποια χώρα; 14.12.25

Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ

Για τα ακροδεξιά κόμματα είναι εύκολο να εμφανίζονται αντισυστημικά. Όταν όμως ευθυγραμμίζονται με τον ηγέτη των ΗΠΑ, θα πρέπει να εξηγήσουν πως βλέπουν την πολιτική του, που πλήττει τις χώρες τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους
Τρομοκρατία 14.12.25

Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους

Οι αυστραλιανές αρχές αναζητούν τυχόν τρίτο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης. Προσπαθούν να διευκρινίσουν τα κίνητρα των δραστών. Για αντισημιτική επίθεση μιλούν οι πρωθυπουργοί στην Αυστραλία και το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας
Αποκλειστικό Guardian 14.12.25

Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η ομάδα πίσω από το διαβόητο κέντρο κράτησης μεταναστών της Φλόριντα «Alligator Alcatraz», υπέβαλε προσφορά για τη συμφωνία ανοικοδόμησης της Γάζας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο
Κόσμος 14.12.25

Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο

Tουλάχιστον 12 νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία - Το συγκλονιστικό βίντεο όπου πολίτης αφοπλίζει ένοπλο

Σύνταξη
Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία
Ανεβαίνει ο απολογισμός 14.12.25

Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό με 12 νεκρούς στην παραλία Μπόνταϊ - Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία

Οι αρχές στην Αυστραλία, χαρακτηρίζουν επισήμως «τρομοκρατικό χτύπημα» την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ - Οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Σύνταξη
Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι
Νέος γύρος 14.12.25

Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στο Βερολίνο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης
Παραλία Bondi 14.12.25 Upd: 12:12

Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
Straight Outta Anaconda 14.12.25

Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΠΕ και υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»
Βουλή 14.12.25

Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΠΕ - υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»

Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Γιουβέντους για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο
Προληπτικά μέτρα 14.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Το New Yorker έγινε 100 ετών – Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό
Εκλεπτυσμένο γούστο 14.12.25

Το New Yorker έγινε 100 ετών - Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό

Ο σκηνοθέτης Μάρσαλ Κάρι αποκαλύπτει τα μυστικά του αγαπημένου εντύπου σε μια αποκαλυπτική και εορταστική νέα ταινία με τίτλο «The New Yorker at 100».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βόλος για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Πατέρας και γιος οι δράστες του μακελειού στο Σίδνεϊ – Τα δέκα λεπτά του τρόμου
Στους 16 οι νεκροί 14.12.25 Upd: 22:51

Πατέρας και γιος οι δράστες του μακελειού στο Σίδνεϊ - Τα δέκα λεπτά του τρόμου

Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και άλλο πρόσωπο στην κοινότητα με «παρόμοια πρόθεση». Σε κρίσιμη κατάσταση δύο αστυνομικοί. Πατέρας και γιος οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων του Σίδνεϊ που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού με τους 12 νεκρούς
Ελλάδα 14.12.25

Αυστραλία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων του Σίδνεϊ που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού με τους 12 νεκρούς

Οι Έλληνες στο Σίδνεϋ είναι σοκαρισμένοι - Αναζητούν φίλους τους που βρίσκονταν στην περιοχή, ανάμεσα στους τραυματίες - Αδυνατούν να πιστέψουν πως μια ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε στον απόλυτο εφιάλτη.

Σύνταξη
Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά
Οικονομικές Ειδήσεις 14.12.25

Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και οι πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί από τις 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, καθώς και επιστροφή ενοικίου και επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
