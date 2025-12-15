Πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία: Αναφορές ότι διερευνώνται διασυνδέσεις του ενός δράστη με το ISIS

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στην Αυστραλία, καθώς η χώρα άρχισε να πενθεί τα θύματα της σοβαρότερης μαζικής ένοπλης επίθεσης των τελευταίων 30 ετών. H τρομοκρατική επίθεση, όπως την χαρακτήρισε η αστυνομία, που σημειώθηκε σε εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ άφησε πίσω της 16 νεκρούς ανάμεσά τους και ένα 10χρονο κοριτσάκι, ενώ 40 είναι οι τραυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Νεκρός είναι και ένας από τους δράστες της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις αρχές το μακελειό διέπραξαν πατέρας και γιος με το κίνητρό τους να παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο. Οι δράστες κατείχαν νόμιμα τα όπλα με τα οποία πυροβολούσαν αδιακρίτως επί δέκα λεπτά, γεγονός που έκανε την αυστραλιανή κυβέρνηση να επανεξετάσει τη σχετική νομοθεσία. Οι αρχές δήλωσαν ότι είναι βέβαιες πως στην επίθεση εμπλέκονταν μόνο δύο δράστες.

Αυστραλία: Αναφορές για διασυνδέσεις του ενός δράστη με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS)

Ο ένας φερόμενος ένοπλος, ο Ναβίντ Άκραμ, 24 ετών, συνελήφθη στο σημείο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ με κρίσιμα τραύματα. Ο 50χρονος πατέρας του, ο οποίος κατονομάστηκε ως Σατζίντ Άκραμ, σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό δημόσιο δίκτυο ABC, ο γιος, ο 24χρονος Ναβίντ είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας την οποία διενεργούσε η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Αυστραλίας καθώς φερόταν να έχει σχέση με την τζιχαντιστική οργάνωση ISIS ( Ισλαμικό Κράτος /ΙΚ).

Η υπηρεσία πληροφοριών της Αυστραλίας διενήργησε έρευνα για τον γιο το 2019, σύμφωνα με το ABC, που επικαλέστηκε πηγή του, την οποία δεν κατονόμασε, στην κοινή αντιτρομοκρατική επιχείρηση από χθες. Κατά την πηγή του ABC, ο Ναβίντ Ακράμ φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με μέλος του ISIS που συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε διότι προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο, οι ερευνητές εκτιμούν πως οι δυο δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση. Αξιωματούχοι είπαν στο ABC πως μέσα σε όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης στην παραλία βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ.

Ο επικεφαλής της ASIO (αντικατασκοπείας), ο Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε στον Τύπο χθες ότι ο ένας από τους δράστες ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες μας», αλλά δεν θεωρείτο πως ήγειρε «άμεση απειλή».

Δεν επιβεβαιώνει η αστυνομία

Η αστυνομία της Νότιας Νέας Ουαλίας περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του ABC.

«Εξετάζουμε διεξοδικά το υπόβαθρο και των δύο προσώπων. Σε αυτό το στάδιο γνωρίζουμε πολύ λίγα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μινς δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξεταστεί εάν υπήρξαν προβλήματα σχετικά με πληροφορίες που κατείχαν οι ομοσπονδιακές αρχές και δεν διαβιβάστηκαν στην αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Αυξημένα αστυνομικά μέτρα

Στο σημείο της επίθεσης, εντοπίστηκαν επίσης δύο ενεργά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν. Ο Μινς, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει άλλος ύποπτος και ανακοίνωσε αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με την ανάπτυξη 328 αστυνομικών σε περιοχές με έντονη εβραϊκή παρουσία, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Shelter».

Αδεια οπλοφορίας είχε ο 50χρονος δράστης

Ο 5οχρονος ένοπλος, ο Σατζίντ Άκραμ, διέθετε άδεια οπλοφορίας, με έξι όπλα δηλωμένα στο όνομά του. Και τα έξι πυροβόλα όπλα έχουν ανακτηθεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τέσσερα από αυτά τα όπλα, μακρύκαννα, τα οποία πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν τουφέκι και καραμπίνα, κατασχέθηκαν στο σημείο της επίθεσης στο Bondi, ενώ άλλα όπλα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής εφόδου σε σπίτι στο Campsie, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι οι άνδρες είχαν διαμείνει και σε άλλη κατοικία στο Bonnyrigg, στα δυτικά της πόλης, η οποία επίσης ερευνήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Ο Λάνιον ανέφερε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως οποιοσδήποτε από τους δύο εμπλεκόμενους σχεδίαζε την επίθεση, και επιβεβαίωσε ότι ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας κατείχε άδεια όπλων εδώ και μία δεκαετία.

Προς αυστηρότερη νομοθεσία για την οπλοκατοχή

Η επίθεση αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το κατά πόσο οι νόμοι περί όπλων στην Αυστραλία, ήδη από τους αυστηρότερους παγκοσμίως— παραμένουν επαρκείς.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι θα ζητήσει από το υπουργικό συμβούλιο να εξετάσει περιορισμούς στον αριθμό των όπλων που επιτρέπονται ανά άδεια και τη διάρκειά της. «Οι συνθήκες των ανθρώπων μπορούν να αλλάξουν», είπε. «Οι άνθρωποι μπορεί να ριζοσπαστικοποιηθούν με την πάροδο του χρόνου. Οι άδειες δεν πρέπει να είναι δια βίου».

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε.

Τα ονόματα των θυμάτων

Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται ο Λονδρέζος ραββίνος Έλι Σλάνγκερ, βοηθός ραββίνου στο Chabad του Bondi και πατέρας πέντε παιδιών, καθώς και ο Αλεξάντερ Κλάιτμαν, επιζών του Ολοκαυτώματος, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να προστατεύσει τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στη λίστα των θυμάτων περιλαμβάνονται επίσης ο Γάλλος πολίτης Νταν Ελκαϊμαν, μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας Arncliffe Aurora, καθώς και ο Ρέουβεν Μόρισον, επενδυτής και φιλάνθρωπος με έντονη δράση στην εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ακόμη ένας Ισραηλινός πολίτης και ένα κοριτσάκι η 10χρονη Ματίλντα.