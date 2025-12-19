Με 23 εκατομμύρια ευρώ ενισχύεται η μικρή επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωρά σε μια πρωτοβουλία στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς ενισχύονται με συνολικά 23 εκατ ευρώ μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, μέσω της δράσης με γενικό τίτλο «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας», όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της περιφερειακής αρχής.

Πρόκειται για τρεις διαφορετικές κατηγορίες, για αυτό και εκδοθήκαν αντίστοιχες προσκλήσεις για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων, συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει: Εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)» του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Οι δράσεις εστιάζουν στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Τι χρηματοδοτείται

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, χρηματοδοτούνται:

Μικρές Επενδύσεις με 18 εκατ. ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 5.000 € έως 40.000 €.

Μεσαίες Επενδύσεις με 3 εκατ ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 40.001 € έως 120.000 €.

Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων με 2 εκατ ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 5.000 € έως 10.000 €.

«Η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι επένδυση στο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας. Με τις νέες προσκλήσεις δίνουμε στις επιχειρήσεις ώθηση για να εκσυγχρονιστούν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Οι δράσεις αυτές δεν είναι απλώς χρηματοδοτήσεις. Είναι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εποχής αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Στόχος μας είναι μια Δυτική Ελλάδα που καινοτομεί και εξάγει αξία» αναφέρει η περιφερειακή Αρχή.