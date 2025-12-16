magazin
Game Awards 2025: Ο Μακρόν αποθεώνει τον γαλλικό θρίαμβο του Expedition 33 – Star Wars, Tomb Raider και Resident Evil επελαύνουν
16 Δεκεμβρίου 2025

Game Awards 2025: Ο Μακρόν αποθεώνει τον γαλλικό θρίαμβο του Expedition 33 – Star Wars, Tomb Raider και Resident Evil επελαύνουν

Η Ευρώπη στην κορυφή των Game Awards 2025 με τον γαλλικό τίτλο Clair Obscur: Expedition 33 να κάνει ρεκόρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Λος Άντζελες φιλοξένησε την ετήσια εκδήλωση των The Game Awards στο Peacock Theater με τη βραδιά να γίνεται σημείο αναφοράς για την κοινότητα του Gaming συνδυάζοντας την απονομή βραβείων με θεαματικές παρουσιάσεις νέων βιντεοπαιχνιδιών.

Η βραδιά περιελάμβανε πλήθος ανακοινώσεων, εμφανίσεις διασημοτήτων, ακόμη και μια υπερβολική προώθηση ενός νέου παιχνιδιού ρόλων όπου άνθρωποι κρέμονταν ουρλιάζοντας από την οροφή, σηματοδοτώντας το ύφος της βιομηχανίας που βρυχάται.

Όπως ο ειδικός Τύπος σημειώνει, η φετινή διοργάνωση θα μείνει στην ιστορία για τον θρίαμβο του αναγνωρισμένου γαλλικού τίτλου περιπέτειας Clair Obscur: Expedition 33.

Το παιχνίδι ξεκίνησε τη βραδιά με 12 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού, και έφυγε από την αίθουσα με εννέα βραβεία.

Η γαλλική επιτυχία απέσπασε το κορυφαίο βραβείο Παιχνίδι της Χρονιάς, μαζί με τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας Παιχνιδιού, Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, Καλύτερης Αφήγησης και Καλύτερης Ερμηνείας, το τελευταίο για την ηθοποιό Τζένιφερ Ίνγκλις.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, το Hades II κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Παιχνιδιού Δράσης, το Hollow Knight: Silksong επικράτησε στην κατηγορία Δράσης/Περιπέτειας, ενώ το Arc Raiders αναδείχθηκε το καλύτερο multiplayer παιχνίδι.

Παράλληλα, υπήρξε μια αξιοσημείωτη παρουσία για τη νέα κονσόλα Nintendo Switch 2, με το Donkey Kong Bananza να λαμβάνει το βραβείο Καλύτερου Οικογενειακού Παιχνιδιού και το Mario Kart World να περνά τη γραμμή τερματισμού με το βραβείο Καλύτερου Αθλητικού/Αγωνιστικού Παιχνιδιού.

Η βραδιά των Game Awards αποτελεί πάντα πεδίο μεγάλων ανακοινώσεων, και φέτος δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Αποκαλύφθηκε το Star Wars: Fate of the Old Republic, διάδοχος της κλασικής σειράς Knights of the Old Republic του Xbox, με επικεφαλής τον αρχικό σκηνοθέτη του παιχνιδιού, Casey Hudson για την Arcanaut Studios.

Επίσης, μια ακόμη επιστροφή κλασικού τίτλου ήταν αυτή του Tomb Raider, το οποίο επιστρέφει με διπλό χτύπημα. Ενα remake του αρχικού παιχνιδιού του 1996 με το όνομα Legacy of Atlantis, και μια ολοκαίνουργια περιπέτεια, το Tomb Raider: Catalyst.

Ακόμη, η Larian Studios, δημιουργός του Baldur’s Gate 3, αποκάλυψε έναν νέο τίτλο στη σειρά role-playing Divinity, με ένα τρέιλερ που χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα ακατάλληλο. Η ανακοίνωση είχε προηγηθεί από τον διοργανωτή των Game Awards, Geoff Keighley, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν ένα μυστηριώδες άγαλμα μαζί με τις συντεταγμένες του στην έρημο Mojave.

Μια απροσδόκητη ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς ήταν η παρουσίαση του όμορφου Coven of the Chicken Foot, ενός φανταστικού puzzle platformer από τη Wildflower Interactive, ένα νέο ανεξάρτητο studio που ιδρύθηκε από τον βετεράνο της Naughty Dog, Bruce Straley, ο οποίος εργάστηκε στα Uncharted και The Last of Us.

Παράλληλα, προβλήθηκε ένα νέο τρέιλερ για το τελευταίο survival horror  έπος της Capcom, το Resident Evil Requiem, το οποίο έδειξε την επιστροφή του αγαπημένου Leon S. Kennedy, ο οποίος πλέον θυμίζει emo σούπερ-αστυνομικό.

Ανάμεσα σε δεκάδες άλλες αποκαλύψεις ήταν το 4:Loop, ένα νέο co-op shooter από τους δημιουργούς του Left 4 Dead και την Bad Robot Games του JJ Abrams, με πολεμιστές που κλωνοποιούνται συνεχώς στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν τον κόσμο από μια εξωγήινη εισβολή.

Το Ontos είναι ένα μυστήριο επιστημονικής φαντασίας από την Frictional, δημιουργό του Soma, που διαδραματίζεται σε ένα αναδιαμορφωμένο ξενοδοχείο στο φεγγάρι. Η Remedy Entertainment παρουσίασε τη συνέχεια της αναγνωρισμένης περιπέτειάς της, Control, με τίτλο Control Resonant, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα Μανχάταν μετά από  εισβολή κοσμικής δύναμης.

Η Wildlight Entertainment, ένα νέο studio με μέλη από τις ομάδες των Apex Legends και Call of Duty: Modern Warfare, έδειξε το Highguard, ένα free-to-play raid shooter.

Τέλος, η Wizards of the Coast έκανε την εμφάνισή της με το Warlock, ένα σκοτεινό single-player action-adventure που διαδραματίζεται στο σύμπαν του Dungeons and Dragons.

Παρόλο που τα The Game Awards παραμένουν μια αμφιλεγόμενη και ατελής διοργάνωση, η φετινή βραδιά θα μνημονεύεται ως μια στιγμή στην οποία ένα φιλόδοξο ντεμπούτο παιχνίδι από ένα μικρό γαλλικό studio, με προϋπολογισμό κάτω των $10 εκατομμυρίων, απέσπασε όλα τα σημαντικά βραβεία, νικώντας κατά πολύ ακριβές συνέχειες όπως τα Death Stranding 2 και Ghost of Yōtei.

Σε μια σύγχρονη βιομηχανία παιχνιδιών που χαρακτηρίζεται από εξαγορές δισεκατομμυρίων δολαρίων και μαζικές απολύσεις, τέτοιες θετικές εξελίξεις πρέπει να τις εκτιμούμε σημειώνει ο The Guardian.

O θρίαμβος του αναγνωρισμένου γαλλικού τίτλου περιπέτειας Clair Obscur: Expedition 33 που απέσπασε εννέα βραβεία (αριθμός ρεκόρ που ξεπέρασε κάθε προσδοκία του δημιουργού του, Γκιγιόμ Μπρος) χαιρετήθηκε από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση στα social media, συγχαίροντας το γαλλικό στούντιο ανάπτυξης Sandfall Interactive για την επιτυχία. Ο Μακρόν αναφέρθηκε στη βράβευση του παιχνιδιού ως Game of the Year, κάνοντας λόγο για ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά που γαλλικό videogame κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση ενώ εξέφρασε την υπερηφάνειά του τόσο για την πόλη του Μονπελιέ, όπου εδρεύει το στούντιο, όσο και για τη Γαλλία συνολικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Εμανουέλ Μακρόν τοποθετείται δημόσια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε συγχαρεί τη Sandfall Interactive και για την εντυπωσιακή εμπορική του πορεία, όταν έγινε γνωστό ότι οι πωλήσεις του τίτλου ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο αντίτυπα—πλέον το Clair Obscur: Expedition 33 έχει πουλήσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Αυτό που ξεκίνησε ως προσωπικό εγχείρημα του Γκιγιόμ Μπρος εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα videogames των τελευταίων ετών. Ο Μπρος άρχισε να σχεδιάζει το παιχνίδι ως προσωπικό πρότζεκτ την περίοδο που εργαζόταν ακόμη στην Ubisoft.

Πριν εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο, αφηγηματικό παιχνίδι ρόλων με ιδιαίτερη ταυτότητα, το Clair Obscur ήταν ένα demo με την ονομασία We Lost.

Η διάθεση του Μπρος να πάρει ρίσκα, σε συνδυασμό με αναρτήσεις στο Reddit, αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία του κόσμου του Lumiere και της ιστορίας του παιχνιδιού.

«Δούλευα περίπου οκτώ ώρες την ημέρα μετά τη δουλειά και δεν κοιμόμουν σχεδόν καθόλου για χρόνια», έχει δηλώσει, περιγράφοντας τη δύσκολη περίοδο της δημιουργίας. Ο ίδιος ο Μπρος έχει αστειευτεί ότι το παιχνίδι δεν αποτελεί «γαλλική προπαγάνδα», αν και η γαλλική ταυτότητα είναι έντονη: από τη γλώσσα και τα πολιτισμικά στοιχεία μέχρι τη συνολική αισθητική, με στόχο τη δημιουργία ενός κόσμου «ειλικρινούς και αυθεντικού».

The Game Awards 2025, όλοι οι νικητές

Game of the year

Clair Obscur: Expedition 33 – WINNER
Death Stranding 2: On the Beach
Donkey Kong Bananza
Hades II
Hollow Knight: Silksong
Kingdom Come: Deliverance II

Best game direction

Clair Obscur: Expedition 33 – WINNER
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yōtei
Hades II
Split Fiction

Best narrative

Clair Obscur: Expedition 33 – WINNER
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yōtei
Kingdom Come: Deliverance II
Silent Hill f

Best art direction

Clair Obscur: Expedition 33 – WINNER
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yōtei
Hades II
Hollow Knight: Silksong

Best score and music

Christopher Larkin, Hollow Knight: Silksong
Darren Korb, Hades II
Lorien Testard, Clair Obscur: Expedition 33 – WINNER
Toma Otowa, Ghost of Yōtei
Woodkid and Ludvig Forssell, Death Stranding 2: On the Beach

Best audio design

Battlefield 6 – WINNER
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yōtei
Silent Hill f

Best performance

Ben Starr, Clair Obscur: Expedition 33
Charlie Cox, Clair Obscur: Expedition 33
Erika Ishii, Ghost of Yōtei
Jennifer English, Clair Obscur: Expedition 33 – WINNER
Konatsu Kato, Silent Hill f
Troy Baker, Indiana Jones and the Great Circle

Innovation in accessibility

Assassin’s Creed Shadows
Atomfall
Doom: The Dark Ages – WINNER
EA Sports FC 26
South of Midnight

Games for impact

Consume Me
Despelote
Lost Records: Bloom & Rage
South of Midnight – WINNER
Wanderstop

Best ongoing

Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers 2
Marvel Rivals
No Man’s Sky – WINNER

Best community support

Baldur’s Gate 3 – WINNER
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers 2
No Man’s Sky

Best independent game

Absolum
Ball x Pit
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33 – WINNER
Hades II
Hollow Knight: Silksong

Best debut indie game

Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33 – WINNER
Despelote
Dispatch

Best mobile game

Destiny: Rising
Persona 5: The Phantom X
Sonic Rumble
Umamusume: Pretty Derby – WINNER
Wuthering Waves

Best VR/AR

Alien: Rogue Incursion
Arken Age
Ghost Town
Marvel’s Deadpool VR
The Midnight Walk – WINNER

Best action game

Battlefield 6
Doom: The Dark Ages
Hades II – WINNER
Ninja Gaiden 4
Shinobi: Art of Vengeance

Best action/adventure

Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yōtei
Hollow Knight: Silksong – WINNER
Indiana Jones and the Great Circle
Split Fiction

Best RPG

Avowed
Clair Obscur: Expedition 33 – WINNER
Kingdom Come: Deliverance II
Monster Hunter Wilds
The Outer Worlds 2

Best fighting

2XKO
Capcom Fighting Collection 2
Fatal Fury: City of the Wolves
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Virtua Fighter 5 REVO World Stage

Best family

Donkey Kong Bananza – WINNER
Lego Party!
Lego Voyagers
Mario Kart World
Sonic Racing: Crossworlds
Split Fiction

Best sim/strategy

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles – WINNER
Jurassic World Evolution 3
Sid Meier’s Civilization VII
Tempest Rising
The Alters
Two Point Museum

Best sports/racing

EA Sports FC 26
F1 25
Mario Kart World – WINNER
Rematch
Sonic Racing: Crossworlds

Best multiplayer

Arc Raiders – WINNER
Battlefield 6
Elden Ring Nightreign
Peak
Split Fiction

Best adaptation

A Minecraft Movie
Devil May Cry
Splinter Cell: Deathwatch
The Last of Us: Season 2 – WINNER
Until Dawn

Most anticipated game

007 First Light
Grand Theft Auto VI – WINNER
Marvel’s Wolverine
Resident Evil Requiem
The Witcher IV

Content creator of the year

Caedrel
Kai Cenat
MoistCr1TiKaL – WINNER
Sakura Miko
The Burnt Peanut

Best esports game

Counter-Strike 2 – WINNER
Dota 2
League of Legends
Mobile Legends: Bang Bang
Valorant

Best esports athlete

Brawk (Brock Somerhalder)
Chovy (Jeong Ji-Hoon) – WINNER
f0rsakeN (Jason Susanto)
Kakeru (Kakeru Watanabe)
MenaRD (Saul Leonardo)
ZywOo (Mathieu Herbaut)

Best eSports team

Gen.G
NRG
Team Falcons
Team Liquid PH
Team Vitality – WINNER

Players’ voice

Clair Obscur: Expedition 33
Dispatch
Genshin Impact
Hollow Knight: Silksong
Wuthering Waves – WINNER

