Gaming στο σπίτι: Όσα χρειάζεσαι για την απόλυτη εμπειρία

Από το γήπεδο του FC 25 έως το πεδίο μάχης του Call of Duty ή τις απρόβλεπτες στροφές του Mario Kart World, το gaming είναι η εμπειρία που σε βάζει στο επίκεντρο ενός μαγικού κόσμου που συνδυάζει καινοτομία, δημιουργία και τεχνολογία.

Τα must-have για gaming χωρίς συμβιβασμούς

Από τις κονσόλες που μετατρέπουν το σαλόνι σε πίστα αγώνων μέχρι τα πανίσχυρα PC games που σε μεταφέρουν σε μαγικούς κόσμους, το gaming εξελίσσεται διαρκώς και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να απολαύσεις την εμπειρία στο έπακρο.

Διάλεξε κονσόλα

Εάν αναζητάς πανίσχυρη τεχνολογία παιχνιδιού από μια κομψή compact κονσόλα, τότε το PS5 Slim Edition είναι η ιδανική επιλογή. Κάθε επιμέρους σύστημα της κονσόλας επικοινωνεί με τα υπόλοιπα χάρη σε ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα που επιτρέπει στους δημιουργούς των παιχνιδιών να αντλούν δεδομένα από τον δίσκο SSD με αστραπιαίες ταχύτητες. Αυτό ανοίγει νέες, πρωτοφανείς δυνατότητες όσον αφορά τον κόσμο του gaming, που ξαναγράφει τους κανόνες.

Με το VR Headset Meta Quest 3 μπορείς να ζήσεις εκατοντάδες καθηλωτικές εμπειρίες από την άνεση του καναπέ σου. Χάρη στην ανάλυση 4K+ Infinite Display και το αυξημένο οπτικό πεδίο (104° οριζόντια / 96° κάθετα) που διευρύνει την περιφερειακή σου όραση, όλα «ζωντανεύουν» μπροστά σου ενώ χάρη στην βελτιωμένη ηχητική καθαρότητα και την αυξημένη ένταση ήχου κατά 40% σε σχέση με το Quest 2, οι αγαπημένες σου εφαρμογές γίνονται ακόμα πιο καθηλωτικές.

Εάν αγαπάς την ταχύτητα, η τιμονιέρα θα σου προσφέρει την πιο αυθεντική εμπειρία οδήγησης, παρέχοντας απτική ανάδραση, φυσικά πεντάλ και αναλογικό έλεγχο αλλά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα τυπικά χειριστήρια. Εκτός από την βελτιωμένη ακρίβεια, θα έχεις και ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών ελέγχου, ειδικά με χαρακτηριστικά όπως η ανάδραση δύναμης που προσομοιώνει τις αισθήσεις του παιχνιδιού.

Για τους λάτρεις της προσομοίωσης πτήσης, ο Thrustmaster TCA Captain X Pack Airbus Edition πρόκειται για ένα από τα πιο ρεαλιστικά και ολοκληρωμένα flight packs. Χαρακτηριστικά όπως η ρεαλιστική διάταξη κουμπιών και το immersive desing θα σε κάνουν να νιώσεις σαν πραγματικός πιλότος!

Και φυσικά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους gamers on the go, όλους εκείνους που θέλουν να έχουν το παιχνίδι πάντα μαζί τους! Το Nintendo Switch OLED είναι το νεότερο μέλος της οικογένειας της Nintendo και είναι προετοιμασμένο να αναβαθμίσει την gaming εμπειρία σου. Περιλαμβάνει οθόνη OLED 7 ιντσών με μικρότερα περιθώρια, μεγαλύτερο ρυθμιζόμενο στήριγμα, βάση σύνδεσης (dock) με ενσύρματη θύρα LAN, 64GB επεκτάσιμου εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου και βελτιωμένο ήχο. Και μην ξεχνάς ότι με το Nintendo Switch OLED έχεις τρία συστήματα σε ένα ενώ μπορείς να μετατρέπεις τη φορητή κονσόλα σε επιτραπέζιο σύστημα, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το golden setup

Επειδή η απόδοση ξεκινά από το setup, αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να παίζεις με άνεση και χωρίς αντιπερισπασμούς:

Είτε παίζεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια σε κονσόλα είτε στον υπολογιστή, σίγουρα θα χρειαστείς ένα αξιόπιστο gamepad, με ενσωματωμένους μοχλούς μεγάλης ακρίβειας και αισθητήρες κίνησης, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Χάρη στον εργονομικό του σχεδιασμό, προσφέρει άνετο κράτημα ενώ χάρη στη λειτουργία δόνησης απολαμβάνεις την πιο συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού.

Εάν παίζεις στο PC με πληκτρολόγια, τότε σίγουρα θα χρειαστείς ένα ειδικό gaming ποντίκι με υψηλή ευαισθησία για άμεσο έλεγχο και υψηλή ακρίβεια.

Τα ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο είναι σχεδιασμένα, ώστε τίποτα να μην σταθεί εμπόδιο ανάμεσα σε εσένα και την νίκη. Προσφέρουν επαγγελματικού επιπέδου ήχο, ασύρματη σύνδεση και εξαιρετική άνεση για το υψηλότερο διαγωνιστικό επίπεδο. Ώρα να κατακτήσεις νέα επίπεδα παίζοντας, με τεχνολογία επαγγελματικής κατηγορίας, ήχο ακριβείας και άνεση όλη την ημέρα.

Τελευταία αλλά απαραίτητη, μια gaming καρέκλα υψηλής ποιότητας θα σου προσφέρει άνεση και στήριξη, ώστε να απολαμβάνεις ατελείωτες ώρες παιχνιδιού χωρίς να καταπονείσαι. Κατασκευασμένη με σταθερά μπράτσα για ξεκούραστο gaming, αναπαυτικό κάθισμα αφρού και επένδυση PVC είναι ιδανική για gamers, που περνούν πολλές ώρες μπροστά από τον υπολογιστή.