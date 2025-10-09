Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
09.10.2025 | 17:22
Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
Gaming στο σπίτι: Όσα χρειάζεσαι για την απόλυτη εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 09 Οκτωβρίου 2025 | 14:01

Gaming στο σπίτι: Όσα χρειάζεσαι για την απόλυτη εμπειρία

Από την κονσόλα στο PC, αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για gaming χωρίς συμβιβασμούς και εκπτώσεις.

Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Spotlight

Από το γήπεδο του FC 25 έως το πεδίο μάχης του Call of Duty ή τις απρόβλεπτες στροφές του Mario Kart World, το gaming είναι η εμπειρία που σε βάζει στο επίκεντρο ενός μαγικού κόσμου που συνδυάζει καινοτομία, δημιουργία και τεχνολογία.

Τα must-have για gaming χωρίς συμβιβασμούς

Από τις κονσόλες που μετατρέπουν το σαλόνι σε πίστα αγώνων μέχρι τα πανίσχυρα PC games που σε μεταφέρουν σε μαγικούς κόσμους, το gaming εξελίσσεται διαρκώς και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να απολαύσεις την εμπειρία στο έπακρο.

Διάλεξε κονσόλα

Εάν αναζητάς πανίσχυρη τεχνολογία παιχνιδιού από μια κομψή compact κονσόλα, τότε το PS5 Slim Edition είναι η ιδανική επιλογή. Κάθε επιμέρους σύστημα της κονσόλας επικοινωνεί με τα υπόλοιπα χάρη σε ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα που επιτρέπει στους δημιουργούς των παιχνιδιών να αντλούν δεδομένα από τον δίσκο SSD με αστραπιαίες ταχύτητες. Αυτό ανοίγει νέες, πρωτοφανείς δυνατότητες όσον αφορά τον κόσμο του gaming, που ξαναγράφει τους κανόνες.

Με το VR Headset Meta Quest 3 μπορείς να ζήσεις εκατοντάδες καθηλωτικές εμπειρίες από την άνεση του καναπέ σου. Χάρη στην ανάλυση 4K+ Infinite Display και το αυξημένο οπτικό πεδίο (104° οριζόντια / 96° κάθετα) που διευρύνει την περιφερειακή σου όραση, όλα «ζωντανεύουν» μπροστά σου ενώ χάρη στην βελτιωμένη ηχητική καθαρότητα και την αυξημένη ένταση ήχου κατά 40% σε σχέση με το Quest 2, οι αγαπημένες σου εφαρμογές γίνονται ακόμα πιο καθηλωτικές.

Εάν αγαπάς την ταχύτητα, η τιμονιέρα θα σου προσφέρει την πιο αυθεντική εμπειρία οδήγησης, παρέχοντας απτική ανάδραση, φυσικά πεντάλ και αναλογικό έλεγχο αλλά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα τυπικά χειριστήρια. Εκτός από την βελτιωμένη ακρίβεια, θα έχεις και ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών ελέγχου,  ειδικά με χαρακτηριστικά όπως η ανάδραση δύναμης που προσομοιώνει τις αισθήσεις του παιχνιδιού.

Για τους λάτρεις της προσομοίωσης πτήσης, ο Thrustmaster TCA Captain X Pack Airbus Edition πρόκειται για ένα από τα πιο ρεαλιστικά και ολοκληρωμένα flight packs. Χαρακτηριστικά όπως η ρεαλιστική διάταξη κουμπιών και το immersive desing θα σε κάνουν να νιώσεις σαν πραγματικός πιλότος!

Και φυσικά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους gamers on the go, όλους εκείνους που θέλουν να έχουν το παιχνίδι πάντα μαζί τους! Το Nintendo Switch OLED είναι το νεότερο μέλος της οικογένειας της Nintendo και είναι προετοιμασμένο να αναβαθμίσει την gaming εμπειρία σου. Περιλαμβάνει οθόνη OLED 7 ιντσών με μικρότερα περιθώρια, μεγαλύτερο ρυθμιζόμενο στήριγμα, βάση σύνδεσης (dock) με ενσύρματη θύρα LAN, 64GB επεκτάσιμου εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου και βελτιωμένο ήχο. Και μην ξεχνάς ότι με το Nintendo Switch OLED έχεις τρία συστήματα σε ένα ενώ μπορείς να μετατρέπεις τη φορητή κονσόλα σε επιτραπέζιο σύστημα, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το golden setup

Επειδή η απόδοση ξεκινά από το setup, αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να παίζεις με άνεση και χωρίς αντιπερισπασμούς:

Είτε παίζεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια σε κονσόλα είτε στον υπολογιστή, σίγουρα θα χρειαστείς ένα αξιόπιστο gamepad, με ενσωματωμένους μοχλούς μεγάλης ακρίβειας και αισθητήρες κίνησης, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Χάρη στον εργονομικό του σχεδιασμό, προσφέρει άνετο κράτημα ενώ χάρη στη λειτουργία δόνησης απολαμβάνεις την πιο συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού.

Εάν παίζεις στο PC με πληκτρολόγια, τότε σίγουρα θα χρειαστείς ένα ειδικό gaming ποντίκι με υψηλή ευαισθησία για άμεσο έλεγχο και υψηλή ακρίβεια.

Τα ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο είναι σχεδιασμένα, ώστε τίποτα να μην σταθεί εμπόδιο ανάμεσα σε εσένα και την νίκη. Προσφέρουν επαγγελματικού επιπέδου ήχο, ασύρματη σύνδεση και εξαιρετική άνεση για το υψηλότερο διαγωνιστικό επίπεδο. Ώρα να κατακτήσεις νέα επίπεδα παίζοντας, με τεχνολογία επαγγελματικής κατηγορίας, ήχο ακριβείας και άνεση όλη την ημέρα.

Τελευταία αλλά απαραίτητη, μια gaming καρέκλα υψηλής ποιότητας θα σου προσφέρει άνεση και στήριξη, ώστε να απολαμβάνεις ατελείωτες ώρες παιχνιδιού χωρίς να καταπονείσαι. Κατασκευασμένη με σταθερά μπράτσα για ξεκούραστο gaming, αναπαυτικό κάθισμα αφρού και επένδυση PVC είναι ιδανική για gamers, που περνούν πολλές ώρες μπροστά από τον υπολογιστή.

Plus
BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 09.10.25

BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό GRACE, η ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές για μακαρόνια και ζυμαρικά, και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης
Τα Νέα της Αγοράς 08.10.25

Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης

Έχει έρθει η στιγμή για το πολυαναμενόμενο fall reset - και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να φέρεις το πολύτιμο αίσθημα της ανανέωσης στην καθημερινότητά σου.

Σύνταξη
Η Ζωή Χατζηαντωνίου μάς μιλά για την επιστροφή της «Μέρας της φούστας» – Όταν το θέατρο λειτουργεί ως τόπος σύγκρουσης και αμφισβήτησης
Plus 08.10.25

Η Ζωή Χατζηαντωνίου μάς μιλά για την επιστροφή της «Μέρας της φούστας» – Όταν το θέατρο λειτουργεί ως τόπος σύγκρουσης και αμφισβήτησης

Η Ζωή Χατζηαντωνίου δεν σκηνοθετεί μια παράσταση που καθησυχάζει· παραδίδει μια παράσταση-εμπειρία που λειτουργεί σαν κάτοπτρο αντανακλώντας τον αναβρασμό μιας εποχής που κοχλάζει υπόγεια

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη

Ο Αντριάν Ραμπιό της Μίλαν δεν είδε με καλό μάτι τον ορισμό του αγώνα με την Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας με συνέπεια να τα... ακούσει για τα καλά από τον CEO του ιταλικού πρωταθλήματος!

Σύνταξη
«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
Ελλάδα 09.10.25

«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια

Σοκάρει το ποινικό παρελθόν του δράστη της άγριας επίθεσης στη γυναίκα του που συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος παρά την συνεχόμενη παραβατική και βίαιη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)

Ο Νίκος Γκάλης μίλησε για τη μεγάλη βραδιά του Άρη με το Αμβούργο και τη γνωριμία του με τον ισχυρό άνδρα των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ
«Άλλος πόλος» 09.10.25

Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ

«Όλοι μας θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά η βελόνα έχει ήδη ξεκολλήσει», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης
«Ελευθερία» 09.10.25

Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης

Σε συνέντευξή του στον The Guardian, ο Τζορτζ Μίλερ δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «αντηχεί προηγούμενες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αναγέννησης».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζήσης: «Έχουμε πλάνο πενταετίας»
Μπάσκετ 09.10.25

Ζήσης: «Έχουμε πλάνο πενταετίας»

O General Manager του Άρη, Νίκος Ζήσης, μίλησε για την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» και στο πλάνο πενταετίας που υπάρχει στην ομάδα.

Σύνταξη
Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου

Οι συναντήσεις του Σωκράτη Φάμελλου με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο «αναβρασμός» στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και η επόμενη μέρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 09.10.25

Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος

Σύνταξη
Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
Σχόλιο των καιρών 09.10.25

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»

Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμα τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα του Χάνσι Φλικ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύνταξη
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

