«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Οι δυσκολίες μοιάζουν να διαδέχονται η μία την άλλη για τον μουσικό Άρη Μουγκοπέτρο, ο οποίος την Κυριακή πέρασε ακόμη μία επικίνδυνη δοκιμασία, αυτή τη φορά στον δρόμο. Ο Άρης Μουγκοπέτρος γνωστοποίησε ότι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, περιγράφοντάς το ως ιδιαίτερα σοβαρό και αφήνοντας να εννοηθεί πως στάθηκε ξανά τυχερός μέσα στην ατυχία του.

Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μουσικός μίλησε με ειλικρίνεια για όσα έζησε, τονίζοντας πως αισθάνεται ότι γλίτωσε «από θαύμα» για ακόμη μία φορά.

Δεν έχει περάσει άλλωστε μεγάλο διάστημα από το ατύχημα του περασμένου Απριλίου, όταν κατά τη διάρκεια γλεντιού τραυματίστηκε βαριά από κροτίδα που εξερράγη στα χέρια του.

Τότε, οι συνέπειες ήταν δραματικές, καθώς έχασε δάχτυλα από το ένα του χέρι και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να υποστεί μόνιμη βλάβη στην όρασή του.

Η περιπέτεια εκείνη σημάδεψε βαθιά την προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Στην πρόσφατη ανάρτησή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος εκφράζει την επιθυμία του να κλείσει επιτέλους αυτή η δύσκολη χρονιά, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για το ενδιαφέρον και τα μηνύματα στήριξης που λαμβάνει.

Με μια δόση χιούμορ, αλλά και εμφανή ανακούφιση, ο Άρης Μουγκοπέτρος σχολιάζει πως αν καταφέρει να περάσει χωρίς άλλα απρόοπτα τις λίγες ημέρες που απομένουν μέχρι το τέλος του 2025, θα νιώθει πως τίποτα πια δεν μπορεί να τον φοβίσει.

«Είμαι καλά φίλοι μου… Ζω από θαύμα για ακομα μια φορά μετά από αυτό το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχα… Ανυπομονώ να περάσει αυτή η χρονιά πλέον όσο τίποτα άλλο… Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας… Υ.Γ.: Αν την βγάλω ‘καθαρή’ τις επόμενες 17 μέρες π μας απομένουν να φύγει το 2025 δεν θα φοβάμαι τίποτα μετά», έγραψε.