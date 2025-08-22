Δεν υπάρχει «δεν μπορώ»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παραδίδει μαθήματα δύναμης και θέλησης

Ήταν τέλη Απριλίου, όταν ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζοντας σε πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα από κροτίδα. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ και από τότε περνάει μια περιπέτεια που ούτε ο ίδιος δεν περίμενε να ζήσει ποτέ.

Τέσσερις μήνες από το ατύχημά του, ακρωτηριασμό των δακτύλων του και αρκετές επεμβάσεις, συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα δύναμης και θέλησης.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος πόσταρε την Παρασκευή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, που τον δείχνουν να ασκείται στο γυμναστήριο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης γράφει: «Δεν υπάρχει ‘δεν μπορώ’. Θα μπορέσω». Όπως ήταν αναμενόμενο μέσα σε λίγη ώρα εκατοντάδες ήταν αυτοί που του έκαναν like και έδειξαν τη στήριξή τους στον γνωστό μουσικό.

Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω…

Αυτό το νέο βίντεο, έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση που έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, που τον δείχνει να παίξει πάλι μουσική.

Συγκεκριμένα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ο γνωστός μουσικός ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram ένα βίντεο που τον δείχνει να παίξει ξανά κλαρίνο μετά από τέσσερις μήνες, ενώ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης:

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθεια μας η Παναγία».