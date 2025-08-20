Άρης Μουγκοπέτρος: Η απόφαση του να κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του

Ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε το Πάσχα, όταν κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του εξερράγη, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα και να επηρεαστεί η όραση στο ένα μάτι του.

Ο μουσικός, όταν έπαθε το σοβαρό ατύχημα, που παραλίγο να του στοίχιζε τη ζωή του, δούλευε σε πανηγύρι.

Μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έκανε γνωστό το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Άρης Μουγκοπέτρος: Η ανάρτηση για το νέο βιβλίο

Ο μουσικός έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram: «Ένα καινούργιο κεφάλαιο μόλις ανοίγει στη ζωή μου… Η ζωή μου σε βιβλίο έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς… Έρχεται σύντομα».

Στο βιβλίο, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναμένεται να αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στο σοβαρό ατύχημα που είχε το Πάσχα.

Άρης Μουγκοπέτρος: Έπαιξε ξανά κλαρινό μετά το ατύχημα του

Τέσσερις μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα, ο μουσικός έπαιξε για πρώτη φορά κλαρίνο, θέλοντας να αφιερώσει ένα τραγούδι στην Παναγία.

«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως, εφόσον ζήσω μετά από αυτή την περιπέτεια, στις 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για χάρη της κι ας είναι με το ένα χέρι μου.

Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και με εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί.

Συγχωρέστε με για κάποιο λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω μετά από 4 μήνες. Χρόνια πολλά σε όλους», ακούγεται να λέει στο βίντεο που δημοσίευσε.