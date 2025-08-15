«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Ήταν τέλη Απριλίου, όταν ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζοντας σε πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα από κροτίδα. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ και από τότε περνάει μια περιπέτεια που ούτε ο ίδιος δεν περίμενε να ζήσει ποτέ.

Τέσσερις μήνες από το ατύχημά του, ακρωτηριασμό των δακτύλων του και διάφορες επεμβάσεις, ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε ξανά το αγαπημένο του κλαρίνο. Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής 15 Αυγούστου πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα βίντεο όπου παίζει μουσική και το αφιερώνει στη χάρη της Παναγίας.

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Μάλιστα, προτού παίξει κλαρίνο, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε και ένα μήνυμα να στείλει στους διαδικτυακούς του φίλους.

View this post on Instagram A post shared by Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως – εφόσον ζήσω μετά από αυτή την περιπέτεια – στις 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για χάρη της κι ας είναι με το ένα χέρι μου.

Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και με εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί.

Συγχωρέστε με για κάποιο λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω μετά από 4 μήνες. Χρόνια πολλά σε όλους», είπε ο αγαπημένος μουσικός.