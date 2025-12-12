Θεσσαλονίκη: Εγκαίνια νέας κοινωνικής δομής

Τα εγκαίνια του Ανοιχτού Κέντρου Παιδιών πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στην οδό Γεωργίου Ιβανώφ 12. Η νέα δομή, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, λειτουργεί από τους Γιατρούς του Κόσμου, προσφέροντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο για παιδιά και εφήβους με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες, ενώ διαθέτει και ένα σύγχρονο οδοντιατρείο.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, οι νέες κοινωνικές υπηρεσίες και τα κοινωνικά ιατρεία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Β’ Κοινότητα, είχαν τεθεί ως μια από τις βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης του Δήμου.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, ο δήμαρχος ευχαρίστησε για τη συνεργασία τόσο τους Γιατρούς του Κόσμου, όσο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το γεγονός ότι η δομή ετοιμάστηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που ελήφθη και η σχετική απόφαση παραχώρησης του χώρου, από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Κοινωνικές υπηρεσίες

«Σήμερα, στη Β’ Κοινότητα, ύστερα και από τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου που εγκαινιάστηκε πριν λίγους μήνες, διαμορφώνεται ένα “πλέγμα” κοινωνικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τη δημοτική περιουσία και μια συμμαχία ευθύνης με την κοινωνία των εθελοντών και τους κοινωνικούς φορείς. Ευχαριστούμε θερμά τους Γιατρούς του Κόσμου για το έργο τους και συνεχίζουμε αποφασιστικά, με στόχο ακόμη περισσότερες δομές όπου υπάρχει ανάγκη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, τόνισε πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και στη διαρκή ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, με προτεραιότητα την παιδική προστασία, κάνοντας λόγο για μια ακόμα επιτυχημένη συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, προς όφελος των πολιτών της Β’ Κοινότητας.

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Θεσσαλονίκης