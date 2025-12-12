Ένας ένας κλείνουν-Κλειστός και ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης στις 16 Δεκεμβρίου

«Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης θα είναι κλειστές την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 συμμετέχοντας στην απόφαση της ΚΕΔΕ για συμβολικό κλείσιμο των Δήμων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αφαίμαξη των δήμων, για την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και για την υποβάθμιση που υφίσταται η αυτοδιοίκηση συντονισμένα και μεθοδικά τα τελευταία χρόνια»αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Παρά ταύτα, μια μεμονωμένη συνδικαλιστική ενέργεια δεν λέει τίποτε από μόνη της και απλά ταλαιπωρεί την κοινωνία για μια μέρα. Το ερώτημα που γεννάται και εκφράζεται από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι τι θα ακολουθήσει; Αν εξακολουθήσει η αυτοδιοίκηση να υφίσταται όλα αυτά στα οποία αναφέρεται στο ψήφισμα της η ΚΕΔΕ, τι μέλλει γενέσθαι κύριοι; Θα κλείσουμε κι άλλη ημέρα τους Δήμους;

Αυτή την στιγμή η αυτοδιοίκηση είναι αδύναμη, υφίσταται ήττες σε όλα τα μέτωπα και με γνώμονα την αγωνία όλων, εμείς συμμετέχουμε στην απόφαση της ΚΕΔΕ, δηλώνουμε παρόντες στους συλλογικούς αγώνες για μια αυτοδιοίκηση που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και την κοινωνία. Μια αυτοδιοίκηση που θα έχει αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση και συμμετοχή των Δήμων στις αποφάσεις του κράτους ως αξιοπρεπής εταίρος και όχι ως παρίας».

Την κατανόηση των πολιτών

Η ανακοίνωση του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης προσθέτει επίσης: «Ζητάμε συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία που θα υποστούν όμως η δωρεάν Δημοτική Συγκοινωνία, η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών χωρίς τροφεία και οι υψηλές υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης διατηρώντας από τα χαμηλότερα επίπεδα τα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή για την Αττική, δεν είναι ούτε αυτονόητα, ούτε δεδομένα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στους Δήμους.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας στις υπηρεσίες του».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης