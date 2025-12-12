Μπορεί η κηπουρική να μειώσει το άγχος και την κατάθλιψη;

Μια νέα έρευνα παρέχει στοιχεία ότι η κηπουρική μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική παρέμβαση για τη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και του άγχους. Τα ευρήματα της μελέτης,που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychiatry, δείχνουν ότι τα δομημένα προγράμματα κηπουρικής που καθοδηγούνται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες μπορούν να προσφέρουν οφέλη για την ψυχική υγεία.

Κατάθλιψη και άγχος: Πώς βοηθά η κηπουρική;

Η κατάθλιψη και το άγχος είναι οι δύο πιο συχνές ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως. Συχνά, μάλιστα, συνυπάρχουν. Παρότι υπάρχουν θεραπείες, όπως αντικαταθλιπτικά και ψυχοθεραπεία, αυτές δεν είναι αποτελεσματικές για όλους. Πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να τηρήσουν τη φαρμακευτική αγωγή ή δεν επιτυγχάνουν πλήρη ανάρρωση μόνο με συζητητικές θεραπείες.

Έτσι, οι ειδικοί στρέφονται όλο και περισσότερο σε βιώσιμες, κοινοτικές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις βασισμένες στη φύση έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον. Η Κοινωνική και Θεραπευτική Κηπουρική (STH) είναι μια εξειδικευμένη παρέμβαση που χρησιμοποιεί δραστηριότητες με φυτά και κηπουρική για βελτίωση σωματικής και ψυχικής υγείας, υπό την καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένων επαγγελματιών.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι ερευνητές ήθελαν να εξετάσουν κατά πόσο αυτές οι παρεμβάσεις μειώνουν συγκεκριμένα τα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους. Προηγούμενες ανασκοπήσεις ήταν πιο γενικές ή αφορούσαν στη συνολική ευεξία.

Στη μελέτη συμμετείχαν 879 από διάφορες χώρες ενήλικες με κίνδυνο ή συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, εφαρμόστηκαν παρεμβάσεις καθοδηγούμενες από εκπαιδευμένο επαγγελματία σχετικές με δραστηριότητες σχετικές με την κηπουρική.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από ποικίλες ομάδες: άτομα με διαγνωσμένες ψυχικές διαταραχές, με σωματικές παθήσεις (π.χ. εγκεφαλικό), ηλικιωμένοι, άστεγοι κ.ά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο θετικός αντίκτυπος στην κατάθλιψη ήταν μεγάλος και σημαντικός. Λίγο μικρότερος αλλά εξίσου σημαντικός ήταν και στο άγχος. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση συμπτωμάτων από όσους έλαβαν συνήθη φροντίδα ή καταπιάστηκαν με άλλες δραστηριότητες.

Απλή κηπουρική ή στοχευμένη παρέμβαση;

Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η αποτελεσματικότητα ήταν παρόμοια. Τα οφέλη εμφανίστηκαν σε άτομα με ήπια, αλλά και μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα.

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι η εν λόγω παρέμβαση δεν είναι απλή κηπουρική στο σπίτι, αλλά μια θεραπευτική πρακτική με στόχους και εξειδικευμένη καθοδήγηση, ωστόσο αν σας αρέσει να φροντίζετε την αυλή ή τα φυτά στο μπαλκόνι σας, είναι ένα πολύ χαλαρωτικό χόμπι, που μπορεί να σας προσφέρει, επίσης, πολλαπλά οφέλη.

* Πηγή: Vita