Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου
Η κατάσταση οφείλεται στην αδυναμία διαχείρισης στον εν λόγω Χώρο υποδοχής απορριμμάτων, καθώς μειώθηκε το όριο απορρόφησης του μέγιστου όγκου τους, αναφέρει ο Δήμος Αμαρουσίου σε ανακοίνωση του.
Με επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος Αμαρουσίου, υποστηρίζει πως υπάρχουν καθυστερήσεις αναμονής στο χώρο υποδοχής απορριμμάτων στην Φυλή.
Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Αμαρουσίου:
«Ο Δήμος Αμαρουσίου ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης μας πως το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις αναμονής των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου μας, αλλά και γενικότερα των Δήμων του Νομού Αττικής, στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Φυλής.
Η ανωτέρω κατάσταση οφείλεται στην αδυναμία διαχείρισης στον εν λόγω Χώρο υποδοχής απορριμμάτων, καθώς μειώθηκε το όριο απορρόφησης του μέγιστου όγκου τους.
Εν αναμονή της επίλυσης του ζητήματος, η Δήμος Αμαρουσίου αντιμετωπίζει τις αυξημένες ανάγκες της πόλης -εν μέσω αυτής της σύνθετης κατάστασης-, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παραμένει η πόλη καθαρή και ευχαριστεί τους κατοίκους για την κατανόησή τους».
*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Αμαρουσίου
