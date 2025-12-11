Γεωτρήσεις στη Φυλή

Περιβαλλοντικό έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στον Δήμο Φυλής. Πρόκειται για την άρδευση οκτώ Πλατειών, όπου έχουν γίνει γεωτρήσεις με σκοπό την αυτονομία, για τις ποτιστικές τους ανάγκες.

Το έργο σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Δήμος Φυλής έχει στόχο να μειωθεί η κατανάλωση πόσιμου νερού για την άρδευση καθώς και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ξεκίνησε η τοποθέτηση αντλιτηκών εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων που είναι οι εξής:

Πλατεία Θεάτρου

Πλατεία Δημητρίου Χορν

Πλατεία Μουσών

Πλατεία Άγιος Δημήτριος

Πλατεία Πηνειού και Παμβώτιδος

Πλατεία Πανοράματος

Πλατεία Βελανιδιάς

Πλατεία Αντωνίου και 28ης Οκτωβρίου

Προσπάθειες από το 2021

Ο Δήμος Φυλής έχει ξεκινήσεις από το 2021 σε συνεργασία και με το επιστημονικό δυναμικό της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) τον σχεδιασμό για την υδρολογική του αυτοτέλεια, ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο πλέον φαίνεται πως εφαρμόζεται στο πεδίο.

«Η υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής μέσα από την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του, αποτελεί έργο ύψιστης προτεραιότητας. Με την αξιοποίηση των γεωτρήσεων για τις αρδευτικές ανάγκες κοινόχρηστων χώρων κάνουμε τα πρώτα σημαντικά βήματα για δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και την εξοικονόμηση νερού» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, προσθέτοντας ότι «Η προσπάθεια και οι ενέργειες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» θα συνεχιστούν.

Πηγή φωτογραφιών, Δήμος Φυλής