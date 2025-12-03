Εγκαινιάστηκε ο νέος πολυχώρος πρασίνου και αναψυχής στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στην Αργυρούπολη
Ένα νέο σημείο αναψυχής δημιουργήθηκε στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Εγκαινιάστηκε το πλήρως αναβαθμισμένο Πάρκο της Πλατείας Ρήγα Φεραίου, στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ρήγα Φεραίου στην Αργυρούπολη.
Το «ποδαρικό» του νέου χώρου, που σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου έγινε με χορηγία, πραγματοποιήθηκε με τους κατοίκους της γειτονιάς και τα παιδιά της Ομάδας του Ερμή να μετρούν αντίστροφα για τη νέα χριστουγεννιάτικη εντυπωσιακή φωταγώγηση της πλατείας, όπου μαζί με την παιδική χαρά και το γήπεδο μπάσκετ δημιουργούν πλέον έναν ζωντανό πολυχώρο πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Μια ιστορική γωνιά
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος σημείωσε:
«Συνεχίζουμε με συνέπεια να αναβαθμίζουμε τις γειτονιές μας, δημιουργώντας σύγχρονους, ασφαλείς και φιλόξενους δημόσιους χώρους για όλους.
Η Πλατεία Ρήγα Φεραίου είναι μια ιστορική γωνιά της πόλης μας και σήμερα αποκτά ξανά τη ζωντάνια που της αξίζει.
Τα γέλια, οι φωνές και το παιχνίδι των παιδιών αποτέλεσαν την καλύτερη επιβεβαίωση ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όταν γίνεται προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, μπορεί να μεταμορφώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων μας».
Η Πλατεία Ρήγα Φεραίου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, αποτελεί σημείο ιστορικής και κοινωνικής αναφοράς, καθώς εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες οι αθλητές του Ερμή κρατούν ζωντανή μια πραγματική κυψέλη πολιτισμού. «Τα παιδιά μας, όταν βρίσκονται στον αθλητισμό, κερδίζουν το στοίχημα της επόμενης μέρας», τόνισε ο Δήμαρχος και ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια και ιδιαίτερα τα παιδιά της γειτονιάς που, με το χαμόγελο και το παιχνίδι τους, μας θυμίζουν καθημερινά γιατί αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη πόλη.
*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης
