Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Έκτακτο δελτίο: Καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια θα πλήξουν τη χώρα – Πότε φτάνει η κακοκαιρία στην Αττική

Νέα κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις θα πλήξει τη χώρα - Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ - Για ποιες περιοχές υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ που προειδοποιεί για νέα κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις που θα πλήξουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Ειδικότερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου
β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)
δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
ζ. στις Κυκλάδες
η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη
στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Κόκκινος συναγερμός

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

Business
Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

inWellness
inTown
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα
Βαρύτατες κατηγορίες 03.12.25

Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα

Ήταν η δεύτερη και μοιραία φορά που ο νεαρός είχε πιει αλκοόλ κάνοντας ταυτόχρονη χρήση ναρκωτικών ουσιών προτού πιάσει τιμόνι - Στη ΜΕΘ παραμένει η σύντροφος του 24χρονου που ξεψύχησε στη Λούτσα

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει
Απάντηση στην κυβέρνηση 03.12.25

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ», διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, απαντώντας στις απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)
Απίστευτος! 02.12.25

Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)

Γνωστός Αμερικανός YouTuber – εφευρέτης προκάλεσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τεθεί αντιμέτωπος με τον ανίκητο ρομποτικό τερματοφύλακά του και η «απάντηση» του Πορτογάλου θύμισε ότι το ρομπότ της μπάλας είναι... ο ίδιος!

Σύνταξη
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Καταστολή 30.11.25

Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας - ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ

«Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε 'κουρελόχαρτο' τα όμορφα λόγια για συμπερίληψη», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παλαιό Φάληρο: Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο
Στο Παλαιό Φάληρο 03.12.25

Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο (βίντεο)

Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής, που περνούσε από τη διασταύρωση στο Παλαιό Φάληρο όταν τον παρέσυρε το λευκό αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας
Κλιματική συνείδηση 03.12.25

H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας

Το θετικό παράδειγμα της Κλιματικής Ακαδημίας του ΕΚΠΑ, με εμπνευστή τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη και τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας της Prorata για την πράσινη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός
Βουλή 03.12.25

Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός

«Η ΕΕ ζητά να κινητοποιηθεί ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, ώστε να στηρίξει την αμυντική καινοτομία. Η ασφάλεια μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)

Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό στη Σύρο, όπου η τοπική Ελλάς δεν κατάφερε να σταθεί εμπόδιο στους «ερυθρόλευκους». Πρωταγωνιστής ο Γιαζίτζι στο άνετο 5-2 των «ερυθρόλευκων» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αγρότες: Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα – Η καταστολή δεν περνάει
Κλιμάκωση του αγώνα 03.12.25

Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα των αγροτών - Η καταστολή δεν περνάει

Οι αγρότες δεν υποχωρούν, αντίθετα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τα υπάρχοντα μπλόκα ενισχύονται, ενώ στήνονται νέα

Σύνταξη
Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα
Ένα «νέο κλασικό» 03.12.25

Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα

Η Chanel επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με την ετήσια επίδειξη της συλλογής Métiers d’Art — την πρώτη για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Matthieu Blazy -μια κινηματογραφική εμπειρία που γοήτευσε την καρδιά της πόλης, προώθησε τη συνεχή ισχυρή όραση του Blazy για τον οίκο και ανέδειξε την εξειδίκευση των τεχνιτών της Chanel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξ αναβολής αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ για τη 10η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ
Στη Μεσσηνία 03.12.25

Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ

Ο 47χρονος κατήγγειλε ότι τέσσερις κουκουλοφόροι τον μετέφεραν στην ερημιά και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πού είχε τα λεφτά στο πατρικό του στην Αθήνα - Από το σπίτι στη Μεσσηνία πήραν 25.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός θα έχει στο δυναμικό του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για λίγο περισσότερο από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αφού θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Μαρόκου για το Κόπα Άφρικα στα μέσα Δεκέμβρη, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

