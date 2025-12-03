Έκτακτο δελτίο: Καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια θα πλήξουν τη χώρα – Πότε φτάνει η κακοκαιρία στην Αττική
Νέα κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις θα πλήξει τη χώρα - Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ - Για ποιες περιοχές υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση
Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ που προειδοποιεί για νέα κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις που θα πλήξουν σχεδόν όλη τη χώρα.
Ειδικότερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.
Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα
Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.
Πιο συγκεκριμένα:
Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στα νησιά του Ιονίου
β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)
δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
ζ. στις Κυκλάδες
η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα
Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη
στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.
Κόκκινος συναγερμός
Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
