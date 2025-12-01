sports betsson
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Ναδάλ for President
Άλλα Αθλήματα 01 Δεκεμβρίου 2025 | 21:44

Ναδάλ for President

Από τα 22 Grand Slam στο πάθος για τους Blancos - Ο Ράφα Ναδάλ μιλά για το μέλλον, τον Φλορεντίνο, τη Μαδρίτη και τον δεσμό ζωής με τη Ρεάλ.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Vita.gr
Ο Ράφαελ Ναδάλ δεν χρειάζεται συστάσεις. Για δεκαετίες μονοπώλησε τα courts του κόσμου, έγραψε ιστορία με 22 Grand Slam και δημιούργησε έναν αθλητικό μύθο που δύσκολα θα επαναληφθεί. Όμως πίσω από τον θρύλο του τένις υπάρχει μια βαθιά, σχεδόν παιδική αγάπη: η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε συζήτηση στη Μαδρίτη με τον Χόρχε Βαλδάνο, ο Ναδάλ κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα που επανέρχεται κάθε λίγα χρόνια — την πιθανότητα να διεκδικήσει κάποτε την προεδρία του μεγαλύτερου συλλόγου στον κόσμο. Η απάντησή του ήταν διπλή: ρεαλιστική αλλά και μυστηριώδης.

Από τη μία, αναγνώρισε τον Φλορεντίνο Πέρεθ ως τον ιδανικό άνθρωπο για τη θέση: «Αυτή τη στιγμή έχουν τον καλύτερο δυνατό πρόεδρο», τόνισε.

Από την άλλη όμως άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο μέλλοντος:

«Δεν ξέρω… Είναι μια θέση υπέροχη. Αν κάποτε το σκεφτώ σοβαρά, πρέπει να είμαι έτοιμος. Ένα κομμάτι μου θα ήθελε να βρίσκεται σε θέση να το εξετάσει… αλλά δεν ξέρω».

Με άλλα λόγια, όχι τώρα, όχι αύριο — αλλά ποτέ μην πεις ποτέ.

Ένας δεσμός ζωής με τους Blancos

Ο Ναδάλ μεγάλωσε στη Μαγιόρκα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο Ρεάλ Μαδρίτης παρά το γεγονός ότι ο θείος του, Μιγκέλ Άνχελ Ναδάλ, ήταν για οκτώ χρόνια παίκτης της Μπαρτσελόνα. Η οικογένεια, μοιρασμένη ανάμεσα στις δύο ισπανικές «μαχόμενες δυνάμεις», συνέχισε να υποστηρίζει τον Ράφα στις επιλογές του, όμως εκείνος δεν έκρυψε ποτέ την προτίμησή του.

Το 2011 η Ρεάλ τον τίμησε με τον τίτλο του επίτιμου μέλους, διάκριση εξαιρετικά σπάνια και συνήθως προορισμένη για συγγενείς ιστορικών socios. Το 2024, με την ανακοίνωση της απόσυρσής του, ο σύλλογος εξέδωσε συγκινητική ανακοίνωση ευγνωμοσύνης προς «μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού».

Μαδριλένος με… καρδιά Μαγιόρκα

Παρά την αφοσίωσή του στη Ρεάλ, ο Ναδάλ δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο του. Το 2010 συμμετείχε στη διάσωση της Μαγιόρκα, μαζί με τον θείο του, επενδύοντας χρήματα και κύρος για να βοηθήσει την ομάδα να σταθεί στα πόδια της. Η συμμετοχή του κράτησε λίγο, αλλά το συναίσθημα παρέμεινε.

Άλλωστε, η σχέση αυτή ξεκίνησε από πολύ νωρίς: στα τρία του χρόνια, σε φωτογραφία-σύμβολο, ο μικρός Ράφα γιορτάζει αγκαλιά με τον θείο του την άνοδο της Μαγιόρκα στη La Liga.

Η πιθανότητα να γίνει ο Ναδάλ πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί σήμερα να μοιάζει μακρινή. Όμως η επιρροή του, το διεθνές κύρος του και η βαθιά του αγάπη για τον σύλλογο συνθέτουν ένα σενάριο που στη Μαδρίτη κανείς δεν αποκλείει. Όχι τώρα, αλλά κάποτε.

Και τότε, ο άνθρωπος που κυριάρχησε στον παγκόσμιο αθλητισμό για δύο δεκαετίες, ίσως βρεθεί μπροστά σε μια νέα φιλοδοξία, διαφορετική αλλά εξίσου γοητευτική: να οδηγήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης από την προεδρική καρέκλα, όπως άλλοτε κυριαρχούσε στα κορτ.

