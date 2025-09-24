Φέντερερ και Ναδάλ: Σχέδιο για νέο «Fedal Tour» βετεράνων

Ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Ελβετός θρύλος του τένις με 20 Grand Slam τίτλους, άφησε να εννοηθεί ότι ο ίδιος και ο Ραφαέλ Ναδάλ θα μπορούσαν να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους – αυτή τη φορά εκτός ATP Tour – δημιουργώντας ένα νέο κύκλο αγώνων βετεράνων.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC, ενόψει της Laver Cup, ο Φέντερερ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και απάντησε με τον γνωστό του ενθουσιασμό:

«Ναι, γιατί όχι; Λατρεύω τον Ράφα. Πρόσφατα έπαιξα τέσσερις ώρες τένις στο Σαν Φρανσίσκο και άλλη μιάμιση στο Λος Άντζελες. Συνεχίζω να παίζω συχνά για να παραμένω σε καλή φυσική κατάσταση. Ξέρω ότι και ο Ράφα είναι ανοιχτός στο να συνεχίσει να αγωνίζεται», δήλωσε ο Ελβετός, προσθέτοντας με χιούμορ: «‘Κύκλωμα βετεράνων’ ακούγεται απαίσιο (γέλια), αλλά ίσως να μπορούσαμε να το δημιουργήσουμε. Ονομάστε το Fedal Tour!»

Από τη Laver Cup στο «Fedal Tour»

Ο Φέντερερ δεν είναι ξένος στη δημιουργία νέων θεσμών. Υπήρξε ο κύριος εμπνευστής της Laver Cup, ενός ετήσιου τουρνουά επίδειξης που φέρνει αντιμέτωπες την Ευρώπη και τον Υπόλοιπο Κόσμο σε τρεις μέρες έντονου συναγωνισμού. Όπως τόνισε, «ένας από τους λόγους που δημιούργησα τη Laver Cup ήταν για να τιμήσω τους θρύλους του αθλήματος. Στο παρελθόν υπήρχε το Champions Tour, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει τεράστια δίψα του κοινού να ξαναδεί τις μεγάλες μορφές του τένις στο κορτ».

Η ιδέα δεν είναι απλώς μια νοσταλγική αναφορά. Ο Φέντερερ και ο Ναδάλ, που αποχώρησαν από την ενεργό δράση το 2022 και το 2024 αντίστοιχα, παραμένουν οι πιο αγαπητοί τενίστες της εποχής τους. Οι κοινές τους εμφανίσεις, όπως στο συγκινητικό διπλό του αποχαιρετισμού του Φέντερερ στη Laver Cup του Λονδίνου, έχουν μείνει αξέχαστες στο κοινό.

Ένα τέτοιο τουρνουά θα μπορούσε να προσελκύσει όχι μόνο πιστούς φιλάθλους, αλλά και νέες γενιές που μεγάλωσαν με τα highlights της εποχής τους. Επίσης, θα έδινε νέα ζωή σε ένα μοντέλο που ήδη γνωρίζει επιτυχία σε άλλα αθλήματα, όπως το γκολφ και το μπάσκετ, όπου οι «θρύλοι» συνεχίζουν να συμμετέχουν σε τουρνουά επίδειξης.

Η πιθανή δημιουργία ενός «Fedal Tour» θα λειτουργούσε ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον του τένις. Σε μια εποχή που οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ οδηγούν τη νέα γενιά, η παρουσία των Φέντερερ και Ναδάλ σε επιλεγμένα τουρνουά θα θύμιζε στους φιλάθλους τις επικές αναμετρήσεις που καθόρισαν σχεδόν δύο δεκαετίες τένις.

Προς το παρόν, η πρόταση παραμένει σε επίπεδο ιδέας, αλλά όπως δείχνει η ιστορία του Φέντερερ, όταν βάζει κάτι στο μυαλό του, συχνά καταφέρνει να το πραγματοποιήσει. Και αν τελικά το όνομα «Fedal Tour» γίνει πραγματικότητα, τότε ο κόσμος του τένις θα έχει έναν ακόμη λόγο να πανηγυρίσει.