Ο Φέντερερ «ξεναγός» στο ψυχοθεραπευτικό ταξίδι του Ζβέρεφ (vids)

Ξεσπάσματα. Σπασμένες ρακέτες. Νεύρα. Φωνές. Διαμάχες εντός και εκτός γηπέδου, με επόπτες γραμμών, chair umpires, αντιπάλους, ακόμα και δημόσιες καταγγελίες από πρώην συντρόφους. Αυτός ήταν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μέχρι από λίγο καιρό. Μέχρι να χρειαστεί να αντιμετωπίσει κατάματα το φάντασμα της κατάθλιψης και να καταλάβει τι πραγματικά έχει αξία.

Ένας από τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο, με χορηγούς τις μεγαλύτερες εταιρίες, έσοδα εκατομμυρίων ευρώ από τουρνουά και διαφημίσεις, φήμη και θαυμαστές σε όλο τον πλανήτη. Συμβόλαια και ανέσεις, που του επέτρεπαν να ζει πλουσιοπάροχα. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν ήταν χαρούμενος, γιατί δεν είχε βρει το νόημα της ζωής. Της ζωής του.

Ήττες από τενίστες χαμηλότερου επιπέδου, όπως αυτή από τον Φρανσίσκο Κομεσάνα (Νο. 86) στα προημιτελικά του τουρνουά του Ρίο Ντε Τζανέιρο στα μέσα Φεβρουαρίου ή εκείνες από τον Λίρνερ Τιεν (Νο. 67) στους «16» του Ακαπούλκο και από τον Αλεξάντερ Μίλερ (Νο. 39) στους «16» του Αμβούργου.

Αλλά και ήττες στους πρώτους γύρους, όπως στο Indian Wells από τον Τάλον Γκρίκσπουρ (Νο. 47) με 2-1 σετ για τους «64», στο Μόντε Κάρλο από τον Ματέο Μπερετίνι (Νο. 27) με 2-1 για τους «32» και στο Γουίμπλεντον από τον Άρθουρ Ρίντερκνεχ (Νο. 70) με 3-2 σετ για τη φάση των «128» του βρετανικού Σλαμ. Η τελευταία ήταν η ήττα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό του από τον Ολλανδό, ο Γερμανός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που δίνει με την κατάθλιψη. «Το πρόβλημα είναι περισσότερο στον ψυχολογικό τομέα. Νιώθω πολύ μόνος εκεί έξω. Υποφέρω. Δυσκολεύομαι πνευματικά από το Australian Open. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να βρω τρόπους για να βγω απ’ αυτή την τρύπα, αλλά συνεχίζω να βρίσκω τον εαυτό μου μέσα σ’ αυτή. Νιώθω ότι είμαι μόνος μου στη ζωή αυτή τη στιγμή και αυτό το συναίσθημα δεν είναι ωραίο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, είχε δηλώσει ότι θα αρχίσει ψυχοθεραπεία, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις άσχημες σκέψεις. «Ίσως είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που πραγματικά τη χρειάζομαι. Πέρασα πολλές δυσκολίες με τα media και στη ζωή μου γενικότερα. Ποτέ δεν ένιωσα ξανά τόσο άδειος στο παρελθόν. Μου λείπει η χαρά σε οτιδήποτε κάνω. Δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το τένις. Απλά μου λείπει η χαρά και η διασκέδαση και όταν είμαι εκτός τένις. Ακόμα και όταν κέρδισα συνεχόμενα ματς στη Στουτγκάρδη ή στο Χάλε, δεν ένιωθα όπως ένιωθα παλιότερα. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω έτσι».

Η δόξα, η αναγνωρισιμότητα και τα χρήματα, δεν έφεραν την ευτυχία στον Σάσα Ζβέρεφ, με τον Γερμανό να νιώθει μοναξιά. Εγκλωβισμένος σε αυτό τον κύκλο, στον οποίο έχουν μπει πολλοί τενίστες το τελευταίο διάστημα και αδυνατούν να βγουν. Στον κύκλο της κατάθλιψης. Στον κύκλο που «πνίγει» το παγκόσμιο τουρ. Άνδρες και γυναίκες.

Μετά το Γουίμπλεντον (30/6) ο Σάσα Ζβέρεφ έμεινε για λίγο εκτός προπονήσεων. Δεν έπαιξε σε κάποιο τουρνουά. Αγωνίστηκε για πρώτη φορά σχεδόν έναν μήνα αργότερα. Εμφανίστηκε στο Τορόντο και μάλιστα η εικόνα του είναι τελείως διαφορετική. Εμφανώς πιο ήρεμος. Πιο ψύχραιμος. Χωρίς ξεσπάσματα, ακόμα και όταν όλα πηγαίνουν ανάποδα.

Τα ξημερώματα, στον αγώνα με τον κάτοχο του τίτλου, Αλεξέι Ποπίριν, ο Γερμανός έχασε το πρώτο σετ, μετά από μια πολύ μεγάλη και επίπονη μάχη, που κρίθηκε στο τάι μπρέικ, με τον Αυστραλό να βγαίνει νικητής με 10-8.

Ο Ζβέρεφ, παρά την απογοήτευση που ένιωθε, δεν ξέσπασε. Διατήρησε την ψυχραιμία του. Εμεινε πιστός στο πλάνο του και πήρε τα δύο επόμενα σετ με 6-4, 6-3 και μαζί την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρνουά του Τορόντο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σάσα Ζβέρεφ ρωτήθηκε για την αλλαγή της on court εικόνας του και τη πνευματική διαχείριση που επέδειξε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όπως αποκάλυψε ο 28χρονος, βλέπει πλέον τα πράγματα διαφορετικά. Πιθανότατα σε αυτό να έχει παίξει ρόλο η ψυχοθεραπεία, που είχε προαναγγείλει πριν από λίγες εβδομάδες. Η ψυχοθεραπεία τον έχει βοηθήσει να αναγνωρίσει ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή. Ειδικά στη ζωή ενός πατέρα, όπως είναι ο Σάσα, ο οποίος έχει μια κορούλα (σ.σ Μάιλα), που είναι πλέον τεσσάρων ετών. Φέρνοντας ως παράδειγμα τον σπουδαίο Ρότζερ Φέντερερ, ο Γερμανός τόνισε την ανάγκη αλλαγής της συμπεριφοράς του, εντός και εκτός γηπέδου.

«Πριν από λίγο καιρό θα είχα σπάσει μια ρακέτα μετά το πρώτο σετ, αλλά δεν το έκανα και έτσι θα συνεχίσω. Θέλω να είμαι πρότυπο και να με θυμούνται όλοι για το τένις μου και τα πράγματα που κάνω εκτός γηπέδου, όπως το ίδρυμά μου και όχι για τις εκρήξεις θυμού μου. Έχω αλλάξει. Θέλω να δίνω το καλό παράδειγμα στο παιδί μου. Κατά κάποιο τρόπο πηγή έμπνευσης, για να κάνω αυτή τη μεγάλη αλλαγή, αποτέλεσε ο Ρότζερ Φέντερερ. Ως νεαρός τενίστας έχανε πολλές φορές την ψυχραιμία του. Μεγαλώνοντας, όμως, έγινε η επιτομή της τελειότητας. Ο Ρότζερ Φέντερερ με έκανε να θέλω να αλλάξω και εγώ».

