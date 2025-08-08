Ένας αρτίστας. Ένας από τους τελευταίους ρομαντικούς της σύγχρονης εποχής, που κατάφερε να μετατρέψει το τένις σε τέχνη. Με τις κινήσεις του, που θύμιζαν περισσότερο χορευτή στη «λίμνη των κύκνων» και λιγότερο τενίστα. Με τα soft hands, το εντυπωσιακό backhand και τα μαγικά dropshots.

Με τον «χορό» του μέσα στο γήπεδο. Ένας πραγματικός θρύλος του παγκοσμίου αθλητισμού. Ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του τένις. Για πολλούς ο καλύτερος: Ο Ρότζερ Φέντερερ. Ο σπουδαίος Ελβετός σήμερα γίνεται 44 ετών (8/8/1981) και το παγκόσμιο τένις γιορτάζει τα γενέθλιά του.

Ξεκίνησε το τένις 1998 και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2022. Δύο δεκαετίες γεμάτες διακρίσεις. Τρόπαια. Αποθέωση. Αγάπη από τον κόσμο. Μοναδικές στιγμές. Σπουδαίες εμφανίσεις και κινήσεις που έμειναν για πάντα στην ιστορία, όπως το backhand του.

Αέρινο. Καλλιτεχνικό. Η ισορροπία, η κίνηση των ποδιών, η περιστροφή του σώματος, το timing της επαφής της ρακέτας με το μπαλάκι. Μια μοναδική εικόνα. Μια ομορφιά. Ένας από τους λόγους που τον χαρακτήρισαν ως τον «χορευτή με τη ρακέτα».

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν έπαιζε μόνο για να κερδίσει τρόπαια, τίτλους και διακρίσεις. Επαιζε γιατί εκφραζόταν μέσα από το τένις. Απολάμβανε κάθε του χτύπημα. Κάθε του κίνηση μέσα στο γήπεδο και αυτό έβγαινε προς τα έξω, χαρίζοντας απλόχερα πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολουθούσαν τα παιχνίδια του.

Ο Ρότζερ έγινε σύμβολο του τένις και ίνδαλμα για μια ολόκληρη γενιά, με τον Ελβετό να αφήνει το στίγμα του στον παγκόσμιο αθλητισμό. 1.251 νίκες σε 1526 αγώνες. 103 τίτλους καριέρας, εκ των οποίων οι 20 ήταν επιπέδου Grand Slam (σ.σ σε 31 τελικούς).

310 εβδομάδες στην κορυφή της ATP, εκ των οποίων οι 237 ήταν συνεχόμενες, ήταν μερικά από τα επιτεύγματα του Φέντερερ, που έβγαλε πάνω από 130 εκατ. ευρώ μόνο από τα τουρνουά που αγωνίστηκε, συν εκατοντάδες εκατ. ευρώ από χορηγίες και διαφημίσεις.