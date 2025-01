Νόβακ Τζόκοβιτς: Ξεπέρασε τον Φέντερερ αλλά προβλημάτισε

Ο Τζόκοβιτς πανηγύρισε την πρόκριση στον 3ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν, ξεπερνώντας το εμπόδιο του Πορτογάλου, Νο 125 της παγκόσμιας κατάταξης, Ζάιμ Φαρία με 3-1 σετ.

Όπως και στην πρεμιέρα του κόντρα στον 19χρονο πρωτάρη, Νισές Μπασαβαρέντι, έτσι και απέναντι στον Φαρία, ο «Νόλε» έχασε σετ και είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του.

Ο 37χρονος Σέρβος μετά από τρεις ώρες παιχνιδιού κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 6-1, 6-7, 6-3, 6-2 και έκλεισε ραντεβού στην επόμενη φάση με τον Τόμας Μάχατς, Νο25 στον κόσμο.

Novak doing what Novak does best – persevere and be brilliant 😍😍

An upset is not to be as Djokovic wins 6-1 6-7 6-3 6-2.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/4gK8d0yu3D

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2025