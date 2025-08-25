Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα

Ο Ελβετός θρύλος του τένις Ρότζερ Φέντερερ ανήκει πλέον στο «κλαμπ των δισεκατομμυριούχων», αποδεικνύοντας ότι η αθλητική του υπεροχή συνοδεύεται από έξυπνη επιχειρηματική στρατηγική που είναι εξίσου ισχυρή με το φημισμένο του forehand.

Η καριέρα του Φέντερερ ως τενίστας αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Ωστόσο, η μεγαλύτερη οικονομική του νίκη έρχεται μετά την αποχώρησή του από τα κορτ.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις του περιοδικού Forbes, η συνολική περιουσία του Ελβετού αθλητή υπολογίζεται πλέον σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 939,4 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον, τον έβδομο αθλητή στην ιστορία που καταφέρνει να γίνει δισεκατομμυριούχος.

Ο Ρότζερ Φέντερερ έγινε ο δεύτερος τενίστας στην ιστορία που καταφέρνει να ενταχθεί στην οικονομική ελίτ των δισεκατομμυριούχων. Ο πρώτος ήταν ο Ρουμάνος Ιόν Τσιριάκ, ο οποίος κέρδισε το διπλό ανδρών στο Γαλλικό Όπεν το 1970 και έχτισε την περιουσία του μέσω επενδύσεων μετά την πτώση του κομμουνισμού. Ο Τσιριάκ, γνωστός για την επιχειρηματική του οξυδέρκεια, κατάφερε να μετατρέψει την επιτυχία του στα κορτ σε ένα πραγματικό «χρυσωρυχείο».

Οι άλλοι αθλητές

Στη συγκεκριμένη λίστα, που συνέταξε το περιοδικό Forbes, περιλαμβάνονται επίσης οι θρύλοι του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς και ο Τζούνιορ Μπρίτζεμαν των Μιλγουόκι Μπακς.

Τη λίστα συμπληρώνει ο σούπερ σταρ του γκολφ Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι οι μοναδικοί αθλητές που κατάφεραν να γίνουν δισεκατομμυριούχοι ενώ ήταν ακόμη εν ενεργεία στους αντίστοιχους χώρους τους.

Την ίδια ώρα, μια άλλη είδηση έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το μέλλον του αθλήματος έχει ήδη έναν οικονομικό «βασιλιά». Ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος είναι μόλις 22 ετών, αναδείχθηκε από το Forbes ως ο πιο ακριβοπληρωμένος εν ενεργεία τενίστας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα έσοδα του Ισπανού ανήλθαν σε 48,3 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 41,25 εκατομμύρια ευρώ, μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.

Ευφυής επιχειρηματίας

Η οικονομική επιτυχία του Φέντερερ δεν είναι προϊόν τυχαίων συγκυριών. Απορρέει από έναν έξυπνο συνδυασμό προσοδοφόρων χορηγιών και εμπορικών συμφωνιών, υψηλών αμοιβών για συμμετοχές σε διοργανώσεις και, κυρίως, από διορατικές επιχειρηματικές κινήσεις.

Συγκεκριμένα, η περιουσία του, που εκτιμάται πως έφτασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια (περίπου 854 εκατομμύρια ευρώ) προ φόρων ενισχύθηκε σημαντικά από τη μειοψηφική συμμετοχή του στην ελβετική εταιρεία αθλητικών υποδημάτων και ενδυμάτων On, η αξία της οποίας υπολογίζεται πλέον σε περισσότερα από 375 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 320,25 εκατομμύρια ευρώ).

Η στρατηγική του Φέντερερ βασίστηκε στην προσεκτική επιλογή ενός χαρτοφυλακίου πολυτελών χορηγών.

Συνεργάστηκε με κολοσσούς όπως η Lindt, η Mercedes-Benz, η Rolex και η Moët & Chandon, διατηρώντας μια διαχρονικά ελκυστική εικόνα στην αγορά.

Μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες του ήταν εκείνη με την ιαπωνική εταιρεία ενδυμάτων Uniqlo, μια δεκαετής συνεργασία αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 256,2 εκατομμύρια ευρώ).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ROLEX (@rolex)

Παράλληλα και πέρα από τις εμπορικές συμφωνίες, ο Φέντερερ έχει επιδείξει και επενδυτική οξυδέρκεια. Συνίδρυσε την εταιρεία μάνατζμεντ Team8 και δημιούργησε την εξαιρετικά κερδοφόρα διοργάνωση Laver Cup.

Επιπλέον, το 2021 επένδυσε στην εταιρεία φυτικών τροφίμων NotCo.

Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αυτός ο Βασιλιάς του τένις συνεχίζει να συνεργάζεται με περισσότερους από δώδεκα εταίρους, διατηρώντας έτσι την επιχειρηματική του δραστηριότητα σε υψηλό επίπεδο.

«Χρυσός» στα social media

Προφανώς και η τεράστια δημοτικότητα του Ρότζερ Φέντερερ μεταφράζεται σε μετρήσιμα μεγέθη που αποτελούν ισχυρότατα «όπλα» στο επιχειρηματικό του χαρτοφυλάκιο.

Τα 43,5 εκατομμύρια ακολούθων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να τον κατατάσσουν δεύτερο πίσω από τον Ραφαέλ Ναδάλ, όμως η πραγματική του δύναμη κρύβεται στους αριθμούς που αποκαλύπτουν την αφοσίωση του κοινού του.

Ενώ ο Ρότζερ Φέντερερ μπορεί να μην είναι ο «βασιλιάς» των τίτλων Grand Slam ή ο αθλητής με τους περισσότερους ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιρροή του παραμένει αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες που προσελκύουν τους χορηγούς του.

Σύμφωνα με την εταιρεία μάρκετινγκ Two Circles, ο Ελβετός τενίστας έχει συνολικά 43,5 εκατομμύρια ακολούθους στις πλατφόρμες Facebook, Instagram και X.

Αν και ο αριθμός αυτός τον κατατάσσει πίσω από τον Ραφαέλ Ναδάλ, ο οποίος μετρά 51,6 εκατομμύρια followers, η ουσία βρίσκεται αλλού: στην αφοσίωση του κοινού. Εκεί, ο Φέντερερ επικρατεί με συντριπτική διαφορά.

Με δύναμη το engagement rate

O Φέντερερ έχει τους πλέον αφοσιωμένους followers όλων.

Το ποσοστό αλληλεπίδρασης (engagement rate) του με τους οπαδούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τελευταία τρία χρόνια, ανέρχεται σε 2,3%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το 1,2% του Νόβακ Τζόκοβιτς και υπερτετραπλάσιο από το 0,5% του Ραφαέλ Ναδάλ.

Η απήχησή του Ελβετού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν βασίζεται μόνο στην ποσότητα των ακολούθων του, αλλά στην ενεργή τους συμμετοχή και αλληλεπίδραση με το περιεχόμενό του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UNIQLO Global (@uniqlo)

Η διαρκής αυτή δημοφιλία, ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τα κορτ, εξηγεί γιατί ο Φέντερερ συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο περιζήτητους αθλητές στον κόσμο της διαφήμισης καθώς έχει αποδείξει ότι μπορεί να κατακτήσει και να συντηρήσει μια ζωντανή και αφοσιωμένη βάση οπαδών, κάτι που αποτελεί εγγύηση για τους επιχειρηματικούς του εταίρους, οι οποίοι βλέπουν σε αυτόν όχι απλώς έναν πρώην πρωταθλητή, αλλά ένα ισχυρό και αξιόπιστο εμπορικό σήμα.

Η νέα κατάκτηση του Ρότζερ Φέντερερ επιβεβαιώνει ότι η επιτυχία στον αθλητισμό μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη δημιουργία μιας διαρκούς και εξαιρετικά προσοδοφόρας επιχειρηματικής κληρονομιάς με τον Ελβετό πρωταθλητή να αποδεικνύει ότι η πειθαρχία, η στρατηγική και η αναγνωρισιμότητα που κατέκτησε στα γήπεδα μπορούν να εφαρμοστούν με την ίδια επιτυχία και στον κόσμο των επενδύσεων, κάνοντάς τον έναν πραγματικό κυρίαρχο τόσο εντός όσο και εκτός κορτ.