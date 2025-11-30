Ο Ράφα Ναδάλ ανοίγει την πρώτη του ακαδημία στη Νότια Αμερική

Ο Ράφα Ναδάλ ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην παγκόσμια επέκταση της ακαδημίας του, ανακοινώνοντας την πρώτη του εγκατάσταση στη Νότια Αμερική. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Rafa Nadal Academy by Movistar, ο Ισπανός πρωταθλητής σκοπεύει να εγκαινιάσει στα τέλη του 2028 το Rafa Nadal Tennis Center στο Porto Belo, στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας.

Πρόκειται για την πρώτη ακαδημία τένις του Ναδάλ στη Νότια Αμερική και την τρίτη στη Λατινική Αμερική, μετά τα υφιστάμενα κέντρα στη Δομινικανή Δημοκρατία και στο Μεξικό, ενισχύοντας την ταχεία διεθνή ανάπτυξη ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στον χώρο του αθλητισμού.

Το νέο κέντρο θα διαθέτει συνολικά 17 γήπεδα τένις, εκ των οποίων εννέα θα είναι υπαίθρια και επτά καλυμμένα, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού court. Η συνύπαρξη χωμάτινης επιφάνειας και σκληρών γηπέδων θα επιτρέψει ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης για αθλητές όλων των επιπέδων, από νεαρούς ταλαντούχους μέχρι επαγγελματίες που αναζητούν εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών.

Η ακαδημία θα ενταχθεί στο μεγαλεπήβολο All Resort Club Residence, ένα έργο του Grupo All Wert που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την περιοχή σε έναν από τους πιο σύγχρονους προορισμούς αθλητισμού και αναψυχής στη Βραζιλία.

Το τεράστιο συγκρότημα θα περιλαμβάνει, πέρα από τις εγκαταστάσεις του Nadal Tennis Center, οκτώ επιπλέον γήπεδα τένις, γυμναστήριο, φωτιζόμενο γήπεδο γκολφ, τεχνητή παραλία με πισίνα κυμάτων, γήπεδα ποδοσφαίρου, τρία ξενοδοχεία και μια νέα κοινότητα που αναμένεται να ξεπεράσει τους 12.000 μόνιμους κατοίκους. Η επένδυση αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την τοπική οικονομία και να ενισχύσει περαιτέρω την εικόνα της Βραζιλίας ως ανερχόμενου κόμβου αθλητικού τουρισμού.

Ο Ναδάλ, εμφανώς ενθουσιασμένος με το νέο εγχείρημα, δήλωσε ότι νιώθει ιδιαίτερη χαρά που η διεθνής επέκταση της ακαδημίας του φτάνει στη Νότια Αμερική, «σε μια χώρα με τεράστια αγάπη για τον αθλητισμό», εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι το έργο θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Η είσοδος της Rafa Nadal Academy στη Βραζιλία θεωρείται ακόμη ένα βήμα στη σταδιακή διαμόρφωση ενός παγκόσμιου δικτύου εκπαίδευσης τένις, που αξιοποιεί τη διεθνή επιρροή του Ισπανού θρύλου και συμβάλλει στην ανάπτυξη των επόμενων γενεών του αθλήματος.