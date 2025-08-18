Ο Ναδάλ κάνει νέα επένδυση 200 εκατ. σε ξενοδοχεία στην Αργεντινή

Ο Ράφαελ Ναδάλ, ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών, συνεχίζει να επενδύει τα τεράστια έσοδα που έχει αποκομίσει από την καριέρα του τόσο σε προσωπικές απολαύσεις όσο και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο Ισπανός με 22 τίτλους Grand Slam, σχεδόν 135 εκατ. δολάρια κέρδη μόνο από τουρνουά και δεκάδες εκατομμύρια από χορηγίες, έχει δημιουργήσει μια αυτοκρατορία που επεκτείνεται πολύ πέρα από τα γήπεδα.

Έχει αποκτήσει μια πολυτελή θαλαμηγό που κατασκευάστηκε στην Πολωνία. Το μοντέλο 80 Sunreef Power, αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, διαθέτει δύο κινητήρες 1.200 ίππων, προσωπικά σχεδιασμένο εσωτερικό με μεγάλους χώρους, σαλόνι με έξοδο σε βεράντα, ιδιωτική σουίτα με μπαλκόνι, πολυτελείς καμπίνες επισκεπτών, κουζίνα και πλήρωμα. Το flybridge με μπαρ, μπάρμπεκιου και χώρο για χαλάρωση συμπληρώνει το πακέτο, ενώ στη γκαράζ φιλοξενείται jet ski.

Πέρα από την προσωπική του πολυτέλεια, ο Ναδάλ στρέφεται και σε νέα επιχειρηματικά σχέδια. Μετά την Ακαδημία Τένις στη Μαγιόρκα και το κέντρο στο Μεξικό, σχεδιάζει μια επένδυση-μαμούθ ύψους 200 εκατ. ευρώ στην Αργεντινή. Όπως ανακοίνωσε ο γραμματέας τουρισμού της χώρας, Ντανιέλ Σιόλι, ο πρώην Νο1 της ATP σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ξενοδοχειακό δίκτυο με επτά πολυτελή ξενοδοχεία υπό το brand Manacor Hotels σε κορυφαίους προορισμούς: Μπαριλότσε, Ελ Καλαφάτε, Καταρράκτες Ιγκουασού, Μεντόζα, Ποσάδας, Σάλτα και Ουσουάια. Το πρώτο θα ανεγερθεί στο Ελ Καλαφάτε και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026.

Στην προσωπική του ζωή, ο Ναδάλ βιώνει επίσης στιγμές ευτυχίας. Στις 7 Αυγούστου 2025, η σύζυγός του Μέρι Περεγίο έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο τους, τον Μικέλ, όνομα που δόθηκε στη μνήμη του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023. Το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, τον Ραφαέλ, που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Με τον συνδυασμό αθλητικών θριάμβων, έξυπνων επενδύσεων και οικογενειακής πληρότητας, ο Ράφαελ Ναδάλ δείχνει πως η επιτυχία του ξεπερνά τα όρια των κορτ και αγγίζει τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και της προσωπικής ισορροπίας. Κυρίως δείχνει ότι η ζωή δεν σταματά μετά τον αθλητισμό…