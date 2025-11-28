Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»

Ένα υψηλό βάθρο της μαγειρικής τέχνης πάτησε το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου ο Ηρακλειώτης σεφ, Γιάννης Λιαπάκης, ο οποίος σε διαγωνισμό στην Βαρκελώνη αναδείχθηκε ως ο νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς για το 2025.

Σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων και με οκτώ δύσκολους αντιπάλους ο Γιάννης Λιαπάκης το βράδυ της Πέμπτης παρουσιάζοντας ένα πιάτο που τον είχε κάνει Νέο Σεφ της Χρονιάς στην Κρήτη κατάφερε να γίνει ο young chef European 2025.

Ρεβιθόρυζο με λαβράκι

«Ήθελα να δημιουργήσω ένα πιάτο που να στηρίζεται στους τέσσερις πυλώνες της διατροφικής μας ιστορίας… Έτσι, γεννήθηκε το ρεβιθόρυζο με λαβράκι», είχε δηλώσει στην εφημερίδα Πατρίς.

Χαρακτηριστικό της επιτυχίας του νεαρού σεφ είναι ότι το βραβείο του απονεμήθηκε από την διεθνούς αξίας κριτικής επιτροπής, υπό την προεδρία του Καταλανού σεφ. Ξαβιέ Πελιτσέρ.

Η τελετή απονομής έγινε το βράδυ της Πέμπτης στο ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Κοντά στον Γιάννη Λιαπάκη βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο σεφ μέντορας του, Ζήνων Χριστοφίδης αλλά και ο πρόεδρος του σωματείου μαγείρων και ζαχαροπλαστών Ηρακλείου Νεκτάριος Μωσάκης.

«Όσο η τέχνη και η δημιουργία ορίζουν τη γαστρονομία, τόσο την ορίζουν και η ιστορία και οι άνθρωποί της»

Ο ίδιος ο Λιπάκης αναφέρει πως: «Για μένα, η παράδοση δεν είναι όριο — είναι θεμέλιο. Μας δίνει ρίζες για να δημιουργήσουμε, να καινοτομήσουμε και να μεταφέρουμε την κουλτούρα μας μέσα από κάθε πιάτο που σερβίρουμε».

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κρήτη, ο Γιάννης Λιαπάκης είναι συνδεδεμένος με τη γαστρονομία από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Το ταξίδι του στη μαγειρική ξεκίνησε όταν ήταν μόλις δύο ετών, μαγειρεύοντας δίπλα στη μητέρα και τη γιαγιά του. Εκεί έμαθε την ουσία της κρητικής παράδοσης, την εποχικότητα των υλικών και τη μεταμορφωτική δύναμη του φαγητού.

Μέχρι την ηλικία των 14 ετών, εργαζόταν ήδη σε ένα εστιατόριο της γειτονιάς του, επιβεβαιώνοντας πως η μαγειρική δεν ήταν απλώς ένα πάθος — ήταν το κάλεσμα της ζωής του. Το ταλέντο του δεν άργησε να αναγνωριστεί: το 2011, του απονεμήθηκε ο τίτλος του Νεότερου Σεφ της Ελλάδας, μετά από χρόνια συμμετοχής σε διαγωνισμούς που διοργάνωνε η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης.

Για τον Γιάννη, η μαγειρική είναι μια γλώσσα — ένας τρόπος να εκφράζεις σκέψεις, συναισθήματα και αναμνήσεις. Η φιλοσοφία του έχει ως ρίζα την παράδοση και την καινοτομία, εξελίσσεται συνεχώς μέσα από νέα υλικά και τεχνικές, παραμένοντας όμως πιστός στη γαστρονομική κληρονομιά του νησιού. «Όσο η τέχνη και η δημιουργία ορίζουν τη γαστρονομία, τόσο την ορίζουν και η ιστορία και οι άνθρωποί της», εξηγεί.

Η μεγαλύτερη του έμπνευση είναι η ίδια η φύση — οι λόφοι, οι θάλασσες και οι άνθρωποι της Κρήτης. Αντλώντας από την εντυπωσιακή βιοποικιλότητα του νησιού, μελετά αρχαίες τεχνικές και ξεχασμένα υλικά για να δημιουργήσει σύγχρονες ερμηνείες της κρητικής κουζίνας. Για τον Γιάννη, η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, αλλά ένα ζωντανό θεμέλιο που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη γαστρονομία με προοπτική.

Εκπροσωπώντας την Κρήτη, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, στον διαγωνισμό European Young Chef Award, ο Γιάννης βλέπει τη συμμετοχή του ως μια ευκαιρία να παρουσιάσει το όραμά του:

«Μια κουζίνα που παντρεύει την παράδοση με τη δημιουργικότητα, τον σεβασμό στη φύση με την καινοτομία, και την τοπική ταυτότητα με μια παγκόσμια ματιά.»

Με αποφασιστικότητα, στοχασμό και βαθιά ριζωμένος στον τόπο του, ο Γιάννης είναι αφοσιωμένος στο να αναδείξει τις αυθεντικές γεύσεις της Κρήτης και να μεταφέρει τη γαστρονομική της ιστορία στον κόσμο.

*Με στοιχεία από patris.gr και cretalive.gr