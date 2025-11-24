Η αλλαγή περιβάλλοντος για κάθε σκυλάκι είναι μεγάλη ανατροπή και χρειάζεται ειδική μεταχείριση για να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, αλλά και να νοιώσει οικεία με τη νέα του οικογένεια.

«Δεν είναι λίγες οι φορές που επιλέγουμε να φέρουμε στη ζωή μας ένα σκυλάκι το οποίο έχει γεννηθεί ή έχει μεγαλώσει σε μέρη μακριά από το αστικό περιβάλλον στο οποίο εμείς ζούμε. Να υιοθετήσουμε ένα σκυλάκι από την ύπαιθρο», αναφέρει η πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σκύλων και διασώστης με σκύλο έρευνας και διάσωσης, Χρυσούλα Χασάπη.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, επισημαίνει, ότι τα σκυλάκια αυτά δεν έχουν έρθει ξανά αντιμέτωπα με τις συνθήκες ζωής ενός αστικού περιβάλλοντος, όπως των μεγαλουπόλεων.

Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, οι θόρυβοι που δεν έχουν ξανακούσει, τα πολλά οχήματα και οι διαφορετικές εικόνες ανθρώπων, μπορούν εύκολα να τρομάξουν ή και να σοκάρουν ένα σκύλο. Καθώς, δεν τα έχει συναντήσει ξανά στη ζωή του.

Δεν είναι καθόλου απίθανο το σκυλάκι να έχει ήδη κάποιες συμπεριφορές, που σε ένα αστικό περιβάλλον, μπορεί να μην είναι αποδεκτές

Για να πετύχουμε, λοιπόν, την ομαλή ένταξη ενός τέτοιου σκύλου, στη νέα του καθημερινότητα στην πόλη, υπογραμμίζει η κα Χασάπη, θα πρέπει να δώσουμε βάση στα εξής:

Η ασφαλής μεταφορά

Η μεταφορά του ζώου θα πρέπει να είναι μελετημένη και όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερο αγχωτική για τον σκύλο. Το ιδανικό, εάν φυσικά υπάρχει η δυνατότητα, θα ήταν να έχει εξοικειωθεί με το αυτοκίνητο πριν τη μεταφορά. Επειδή όμως, αυτό δεν είναι πάντα δυνατόν, ας φροντίσουμε η μεταφορά να είναι όσο πιο σύντομη γίνεται. Είτε από εμάς είτε από επαγγελματίες, που με σεβασμό προς το ζώο, μπορούν να το μεταφέρουν με ασφάλεια σε εμάς.



Με την άφιξή του, και αφού καλύψουμε τις πρώτες απαραίτητες ανάγκες του για τουαλέτα, νερό και φαγητό, καλό είναι να το αφήσουμε να ηρεμήσει.

Ο χρόνος προσαρμογής

Το πρώτο και κυριότερο που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, είναι να δώσουμε αρκετό χρόνο στο σκυλάκι μας. Ώστε να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και στον καινούριο του χώρο.

Ειδικά εάν έχουμε ένα ζωάκι που είναι συνεσταλμένο ή ακόμα και τρομαγμένο. Το αφήνουμε να εξερευνήσει και να γνωρίσει το νέο περιβάλλον και τους νέους του ανθρώπους.

Ο χρόνος προσαρμογής, διευκρινίζει η κα Χασάπη, διαφέρει από σκύλο σε σκύλο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, τη γενετική προδιάθεση, την ηλικία και τις μέχρι τώρα εμπειρίες του.

Η υπομονή είναι αρετή και σε αυτή την περίπτωση, καθώς με το να πιέσουμε καταστάσεις, όσο καλές κι αν είναι οι προθέσεις μας, θα πετύχουμε μόνο τα αντίθετα αποτελέσματα.

Δημιουργία ρουτίνας

Οι σκύλοι αγαπάνε πολύ τη ρουτίνα. Τους δημιουργεί μία αίσθηση ασφάλειας, καθώς γνωρίζουν τι να περιμένουν από τη νέα τους καθημερινότητα και από τους νέους τους ανθρώπους.



Θα πρέπει να δημιουργήσουμε επομένως, μία ρουτίνα που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σκύλου μας. Δηλαδή, το πρόγραμμα φαγητού, εκτόνωσης, παιχνιδιού, μάθησης και ηρεμίας, σε συνδυασμό με τη δική μας καθημερινότητα. Αυτό θα βοηθήσει τον σκύλο μας να προσαρμοστεί και να ενταχθεί καλύτερα σε αυτή.

Εκμάθηση απαραίτητων δεξιοτήτων

Ο σκύλος μας θα πρέπει να μάθει συγκεκριμένες δεξιότητες, ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στο νέο του χώρο και πρόγραμμα.

Θα πρέπει να μάθει από τα πιο απλά, όπως το να δέχεται και να περπατάει ήρεμα στο λουρί μαζί μας ή να εξοικειωθεί με τη μεταφορά στο αυτοκίνητο, έως τα πιο περίπλοκα. Όπως είναι για παράδειγμα, η επίσκεψη στον κτηνίατρο ή να μάθει να μένει μόνος του στο σπίτι χωρίς να αγχώνεται τις ώρες που το πρόγραμμα μας απαιτεί να απουσιάζουμε.

Αναλόγως με το τι θα πρέπει να «αντιμετωπίσει» ο σκύλος μας στη νέα του ζωή μαζί μας, θα πρέπει να σκεφτούμε και τις αντίστοιχες δεξιότητες, που θα πρέπει να μάθει.

Διόρθωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών

Δεν είναι καθόλου απίθανο το σκυλάκι μας, αναφέρει η κα Χασάπη, να έχει ήδη κάποιες συμπεριφορές, που σε ένα αστικό περιβάλλον να μην είναι αποδεκτές.

Το αλόγιστο γαύγισμα, η τάση να κυνηγάει οχήματα (μηχανάκια, ποδήλατα κλπ.) ή άλλα ζώα, η εκδήλωση επιθετικότητας, είναι κάποια από αυτά.

Κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές, μάλιστα, μπορεί να εκδηλωθούν σταδιακά, όσο ο σκύλος μας θα προσαρμόζεται στο νέο περιβάλλον του, και όχι αμέσως.

Θα πρέπει, λοιπόν, να τις εντοπίσουμε και πιθανόν, με τη βοήθεια ενός ειδικού να βρούμε την αιτία που τις προκαλεί και να τις αλλάξουμε. Έτσι ώστε η συμβίωσή μας να γίνει και για τους δύο όσο πιο ομαλή γίνεται.

Εξοικείωση με νέα ερεθίσματα και ανθρώπους

Ένας σκύλος που εντάσσεται για πρώτη φορά σε ένα αστικό περιβάλλον, το πιο πιθανό είναι να έρχεται επίσης, για πρώτη φορά αντιμέτωπος και με ερεθίσματα, ανθρώπους ή ζώα, που δεν έχει ξανασυναντήσει.

Πράγματα που για εμάς φαίνονται φυσιολογικά, και μέρος της καθημερινότητάς μας, για εκείνον, μπορεί να είναι πρωτόγνωρα και ίσως τρομακτικά.

Θα πρέπει, λοιπόν, να τον φέρουμε σταδιακά σε επαφή με όλα όσα μπορεί να τον τρομάξουν. Όπως ήχους, αντικείμενα ή ανθρώπους με διαφορετική εμφάνιση και να τον εξοικειώσουμε με αυτά. Έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί και να ζήσει ανάμεσά τους χωρίς να τον αγχώνουν.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να έρθουμε σύντομα αντιμέτωποι με ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Όπως φοβίες και σπασμωδικές αντιδράσεις, επίμονο γαύγισμα, καταστροφές ή ακόμα και εκδήλωση επιθετικότητας εντός και εκτός σπιτιού.

Κοινές δραστηριότητες

Βρείτε κοινές δραστηριότητες με τον σκύλο σας, προτρέπει η κα Χασάπη, που θα σας κάνουν και τους δύο ευτυχισμένους εκτός της ρουτίνας σας.

Επιλέξτε να κάνετε μεγάλες βόλτες στο δάσος ή στη θάλασσα, να μάθετε νέα τρικς ή φρίσμπυ, να ασχοληθείτε με κάποιο κυνάθλημα.

Τέτοιου είδους δραστηριότητες θα ενισχύσουν το δέσιμο σας, θα τονώσουν την αυτοπεποίθηση του σκύλου και θα αυξήσουν το επίπεδο επικοινωνίας σας. Παράλληλα, διασκεδάζετε και χαλαρώνετε παρέα.

Η ενασχόληση με τον σκύλο μας ενισχύει την εμπιστοσύνη του

Οι κοινές δραστηριότητες επίσης, υπογραμμίζει η κα Χασάπη, θα δυναμώσει την εμπιστοσύνη του προς εσάς.

Και θυμηθείτε: ένας σκύλος που εμπιστεύεται τον άνθρωπό του, μπορεί να τον ακολουθήσει και να αφεθεί να τον καθοδηγήσει ακόμα και στο πιο στρεσογόνο περιβάλλον!

● Η κα Χρυσούλα Χασάπη είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σκύλων από τον Enci Ιταλίας και απόφοιτος του A.D.T.C.

Είναι διασώστης με σκύλο έρευνας και διάσωσης.

Δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης σκύλων από το 2010, με συνεχή παρουσία μαζί με τους σκύλους της σε κυνοφιλικές εκδηλώσεις. Όπως και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τηλεοπτικές εκπομπές, διαφημιστικά σποτ, επαγγελματικές φωτογραφίσεις.

Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας agility 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2025 και Πρωταθλήτρια Agility Ελλάδος 2017 και 2018.

Συμμετέχει ενεργά και έχει κατακτήσει διακρίσεις σε αγώνες agility και εκθέσεις μορφολογίας με τα αγαπημένα της σκυλιά, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Είναι μια από τους πρώτους Έλληνες κριτές agility.

Επιδιώκει να αναδείξει την υπέροχη σχέση μεταξύ ανθρώπου και σκύλου. Καταπιάνεται με δραστηριότητες που προάγουν την κυνοφιλία και προωθούν τη χρήση σκύλων για κοινωφελείς σκοπούς.

Είναι αχώριστη με τα πέντε σκυλάκια της. Τη Νεφέλη (Yorkshire Terrier), τη Muffin (Border Collie), την Bee (Shetlend Sheepdog)», την Tokyo (Belgian Malinois). Και τον Βενιαμίν της αγέλης, την Jean (Border Collie).