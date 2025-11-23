newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Βάλια Κάλντα: Ντύθηκε στα λευκά – H πρώτη αξιόλογη χιονόπτωση
Ελλάδα 23 Νοεμβρίου 2025 | 18:38

Βάλια Κάλντα: Ντύθηκε στα λευκά – H πρώτη αξιόλογη χιονόπτωση

Λευκή μαγεία στη Βάλια Κάλντα. Λευκό το τοπίο στο Εθνικό Πάρκο Πίνδου.

Σύνταξη
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Μαγευτικές εικόνες από τη Βάλια Κάλντα δίνει η πρώτη αξιόλογη χιονόπτωση της σεζόν. Λευκό το τοπίο στο Εθνικό Πάρκο Πίνδου και αυξημένες ανάγκες προσοχής για όσους κινούνται στην περιοχή.

Μαγικές χιονισμένες εικόνες του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα

Η χιονόστρωση είναι ήδη εμφανής στον δρόμο που οδηγεί προς τον πυρήνα του πάρκου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ύψος του χιονιού αυξάνεται σταδιακά με το υψόμετρο.

YouTube thumbnail

Η ομορφιά του τοπίου

Σύμφωνα με το epirusgate οι καιρικές συνθήκες παραμένουν χειμερινές, με χαμηλές θερμοκρασίες και κατά διαστήματα ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι αρχές συστήνουν στους επισκέπτες και στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις ορεινές διαδρομές όπου το οδόστρωμα ενδέχεται να είναι ολισθηρό.

Μαγικές εικόνες

Η Βάλια Κάλντα αποτελεί έναν από τους πιο προστατευόμενους φυσικούς θησαυρούς της χώρας και η χειμερινή της εικόνα προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος φυσιολατρών και ορειβατών.

Βρίσκεται στα σύνορα των νομών Γρεβενών και Ιωαννίνων, στην καρδιά της βόρειας Πίνδου. Είναι μια βαθιά κοιλάδα που περιβάλλεται από ψηλές κορυφές (όπως το Αυγό και η Φλέγγα-κεντρική φωτογραφία: Kafetsis A. Fotis).

Το υψόμετρο κυμαίνεται από τα 1.000 έως τα 2.177 μέτρα. Το τοπίο διαθέτει πυκνά δάση, ορμητικά ρέματα και απότομες πλαγιές συνθέτουν ένα τοπίο άγριας ομορφιάς.

Φλέγγα

Η πρόγνωση του καιρού της Δευτέρας

Να σημειωθεί πως τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω πτώση, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.  Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Ρόδου-Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Στα δυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 21, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Τρόφιμα – ποτά
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»

Stream
Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»
Ελλάδα 23.11.25

Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»

«Η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων ήταν ο παράγοντας που προκάλεσε το ντόμινο καταστροφών» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in.gr – «Χωρίς βοήθεια από τα συναρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν οι ζημιές» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημογραφικό: Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού – Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
Δημογραφικό 23.11.25

Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού - Σε λίγα χρόνια 1 στους 3 Έλληνες θα είναι άνω των 65 ετών

Ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»
Ελλάδα 23.11.25

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά αποκλειστικά από το νοσοκομείο στην Ιταλία στο in, εξηγώντας πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εξετάσεις τους, οι γονείς του δείχνουν μια μικρή βελτίωση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Θεσσαλονίκη: Δύο 14χρονες κατέρρευσαν λόγω μέθης – Στο νοσοκομείο η μία – Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ
Στη Θεσσαλονίκη 23.11.25

Κατέρρευσαν στον δρόμο λόγω μέθης δύο 14χρονες - Στο νοσοκομείο η μία - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ

Η μία από τις ανήλικες λιποθύμησε περπατώντας με τη φίλη της στην παραλία στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί τον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ που τους πούλησε αλκοόλ

Σύνταξη
Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 23.11.25

Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα - Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν σοβαρή κακοκαιρία σε όλη την επικράτεια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά «μην περιμένετε να έρθουν κρύα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις
Πανελλαδική σύσκεψη 23.11.25

Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους - Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τις τελικές αποφάσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά
Την ανηφόρα 23.11.25

Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές έχουν ανέβει από το 2019 κατά 24%, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά μόλις 6%

Σύνταξη
Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;
Αναβολή στην αναβολή 23.11.25

Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;

Τέσσερις μήνες πριν την κυκλοφορία της ταινίας των Κέντρικ Λαμάρ, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, ο προγραμματισμός αλλάζει και πάλι, αυτή τη φορά χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΕΕ: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας
Οικονομία 23.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας - Το χάσμα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης

Περισσότεροι από 72 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως «κινδυνεύοντες από φτώχεια» το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 16,2% του πληθυσμού.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 0-3: Εύκολοι τρεις βαθμοί για το Τριφύλλι στις Σέρρες
Super League 23.11.25

Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 0-3: Εύκολοι τρεις βαθμοί για το Τριφύλλι στις Σέρρες

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού και πέτυχε το πιο άνετο διπλό στο πρωτάθλημα. Σκόρερ οι Ζαρουρί, Γεντβάι και Μπακασέτας, τραυματίστηκαν οι Λαφόν και Τσιριβέγια.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: ΠΑΟΚ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Κηφισιά

LIVE: ΠΑΟΚ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Κηφισιά για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Λέτσε
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Λάτσιο – Λέτσε

LIVE: Λάτσιο – Λέτσε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Λέτσε για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή
Culture Live 23.11.25

Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή

Η παράσταση της «Κάρμεν» στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης διακόπηκε για περίπου 15 λεπτά όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στη σκηνή, στρεφόμενοι κατά του Ντέιβιντ Χ. Κοχ και κάνοντας αναφορές στο Project 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
Τέσσερις Κυριακές 23.11.25

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ

LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Τότεναμ για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου
Στήριξη στους Παλαιστίνιους 23.11.25

Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας - Κιέβου.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92: Συνέχισαν με το απόλυτο νικών και κορυφαίο τον Λι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 23.11.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92: Συνέχισαν με το απόλυτο νικών και κορυφαίο τον Λι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Μια ακόμη νίκη στη Stoiximan GBL πέτυχε ο Ολυμπιακός, «περνώντας» από το «Παλατάκι» με το 92-81 επί του ΠΑΟΚ. Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ο Σέιμπεν Λι με 24 πόντους.

Σύνταξη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες
«Εργένης, με παιδιά» 23.11.25

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες

«Στη ζωή μου γνώρισα υπέροχες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες είμαι ακόμα φίλος, αλλά τελικά όλες ήταν σταθμοί», ανέφερε ο Μάθιου ΜακΚόναχι για τις ερωτικές σχέσεις που είχε πριν την γνωριμία του με την Καμίλα Άλβες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό
On Field 23.11.25

Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται σε δύσκολη θέση και στην Αγγλία θεωρούν πως οι «κόκκινοι» σκέφτονται σοβαρά την επιστροφή του Κλοπ στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός
Fizz 23.11.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός

«Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τα θερμά λόγια του Έλληνα τραγουδιστή για την πρέσβη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Φωτιάς σφυρίζει ημιτελικό Μουντιάλ U17 Πορτογαλία-Βραζιλία
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Φωτιάς σφυρίζει ημιτελικό Μουντιάλ U17 Πορτογαλία-Βραζιλία

Ο Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας) σφυρίζει στο Μουντιάλ U17 και ο ορισμός του στον ημιτελικό αγώνα Πορτογαλία-Βραζιλία (24/11) είναι ο πέμπτος του στη διοργάνωση που ξεκίνησε στις 3/11, στο Κατάρ

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους
Σκληρή κριτική 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «η σημερινή σιωπή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι και εδώ είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης»

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

