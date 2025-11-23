Μαγευτικές εικόνες από τη Βάλια Κάλντα δίνει η πρώτη αξιόλογη χιονόπτωση της σεζόν. Λευκό το τοπίο στο Εθνικό Πάρκο Πίνδου και αυξημένες ανάγκες προσοχής για όσους κινούνται στην περιοχή.

Μαγικές χιονισμένες εικόνες του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα

Η χιονόστρωση είναι ήδη εμφανής στον δρόμο που οδηγεί προς τον πυρήνα του πάρκου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ύψος του χιονιού αυξάνεται σταδιακά με το υψόμετρο.

Η ομορφιά του τοπίου

Σύμφωνα με το epirusgate οι καιρικές συνθήκες παραμένουν χειμερινές, με χαμηλές θερμοκρασίες και κατά διαστήματα ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι αρχές συστήνουν στους επισκέπτες και στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις ορεινές διαδρομές όπου το οδόστρωμα ενδέχεται να είναι ολισθηρό.

Η Βάλια Κάλντα αποτελεί έναν από τους πιο προστατευόμενους φυσικούς θησαυρούς της χώρας και η χειμερινή της εικόνα προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος φυσιολατρών και ορειβατών.

Βρίσκεται στα σύνορα των νομών Γρεβενών και Ιωαννίνων, στην καρδιά της βόρειας Πίνδου. Είναι μια βαθιά κοιλάδα που περιβάλλεται από ψηλές κορυφές (όπως το Αυγό και η Φλέγγα-κεντρική φωτογραφία: Kafetsis A. Fotis).

Το υψόμετρο κυμαίνεται από τα 1.000 έως τα 2.177 μέτρα. Το τοπίο διαθέτει πυκνά δάση, ορμητικά ρέματα και απότομες πλαγιές συνθέτουν ένα τοπίο άγριας ομορφιάς.

Η πρόγνωση του καιρού της Δευτέρας

Να σημειωθεί πως τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω πτώση, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Ρόδου-Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Στα δυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 21, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.