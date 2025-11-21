Έρχεται νέα κακοκαιρία από τα δυτικά – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνια

Ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, γεγονός που δείχνει ότι το κύμα κακοκαιρίας θα επιμείνει για ακόμη λίγο.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, το νέο βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Ιταλία και κινείται προς τα βορειοανατολικά θα μεταφέρει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια στη χώρα μας.

Αυτό θα προκαλέσει πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρουσάκης δεν αποκλείεται να χιονίσει και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε Ήπειρο και δυτική Μακεδονία.

Παράλληλα, από την Τρίτη, αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων, με τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί.

Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά.

Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια.

Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια.

Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα.