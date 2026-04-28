Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Πρωτοφανής η επίθεση στο πρωτοδικείο Αθηνών
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει επίσης ότι: «Δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της»
Την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, με αφορμή το σημερινό περιστατικό στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου ένας 89χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων τονίζεται ότι: «δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της».
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
«Η σημερινή πρωτοφανής επίθεση ένοπλου εντός του δικαστικού μεγάρου του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο) με θύματα 4 τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους, κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων.
Μετά την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγους μήνες πριν, διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης.
Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της! Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και όλων των πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά.
Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν».
