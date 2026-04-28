Για τεράστια στεγαστική πίεση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Ιωαννιτών

Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Θωμάς Μπέγκας τοποθετήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις αλλά και τις ανάγκες των Ιωαννίνων.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Δημάρχου Ιωαννιτών βρέθηκαν τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τον Δήμο:

Η προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας

Η στεγαστική πίεση και η ανάγκη για κοινωνική κατοικία

Ο σύγχρονος χωροταξικός σχεδιασμός

Η βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον

Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της στεγαστικής πίεσης λέγοντας μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά: «Η στεγαστική πίεση είναι τεράστια. Τόσο σε επίπεδο κοινότητας, όσο και σε επίπεδο φοιτητικής κατοικίας, μια και στα Γιάννενα φιλοξενούνται ένας εξαιρετικά μεγάλος πληθυσμός φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Γίνεται σαφές ότι ο Δήμος Ιωαννιτών έχει ανάγκη να εντοπιστούν με αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την υγιή ανάπτυξη ενός βιώσιμου αστικού ιστού, σε συνύπαρξη με την περιβαλλοντική ταυτότητα του τόπου. Η απόλυτα τεκμηριωμένη και λελογισμένη επέκταση του σχεδίου πόλεως είναι το μόνο εργαλείο να εμποδίσουμε την «ασφυξία της πόλης» και να διασφαλίσουμε την συγκράτηση νέων πληθυσμών στα Γιάννενα».

Ο Δήμαρχος επίσης τάχθηκε υπέρ της διασφάλισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τόνισε την αναγκαιότητα μιας ισόρροπης ανάπτυξης.