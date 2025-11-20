Αποκάλυψη in: Iχνη (και) στραγγαλισμού του 58χρονου στο Νέο Κόσμο

Ευρήματα που παραπέμπουν σε στραγγαλισμό (!) του 58χρονου οδηγού στο Νέο Κόσμο από τον 29 χρόνο μαινόμενο δολοφόνο αλβανικής καταγωγής, φέρεται να έχουν εντοπισθεί -όπως αποκαλύπτει το in- από την ιατροδικαστική εξέταση.

Όπως προκύπτει από την σχετική έρευνα του ιατροδικαστή κ. Γ. Ντιλερνια στην σορό του άτυχου ανθρώπου βρέθηκε σπασμένο, στην αριστερή πλευρά, το υοειδές οστό του λαιμού. Δείγμα πιθανόν του γεγονότος ότι ότι τον πίεσε και πολύ δυνατά στο λαιμό, αντίθετα με την εντύπωση που δημιουργείται από βίντεο της σκηνής της δολοφονίας ότι ο 29 χρόνος μόνο γρονθοκόπησε το άτυχο θύμα του, από το ανοικτό παράθυρο του αυτοκινήτου του.

Κάτι που ίσως σχετίζεται και με τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ακόμη σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εντοπίσθηκε συντριπτικό κάταγμα στην κάτω γνάθο του 58χρόνου, κάτι που ίσως προέρχεται από τις γροθιές που δέχθηκε από τον 29χρονο. Όμως εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 29χρόνος να κτυπούσε το κεφάλι του 58χρονου στο τιμόνι του οχήματος του.

Επιπλέον στο πρόσωπο του άτυχου θύματος βρέθηκαν ίχνη πληγμάτων από γροθιές και τα χτυπήματα πάνω στο τιμόνι, στα χείλη, στα μάτια κι αλλού, ενώ είχε και ρινορραγία. Ακόμη είχε κατάγματα στον θώρακα και στα πλευρά.

Όμως εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένα από αυτά να σχετίζονται με τις δύο προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) από γιατρούς και νοσηλευτές που προσπάθησαν να κρατήσουν τον 58χρονο στη ζωή, με το δεδομένο ότι ο θάνατός του φαίνεται να επήλθε περίπου δύο ώρες μετά το δραματικό συμβάν.

Όμως εξαιρετικά σημαντικό για την πλήρη διερεύνηση όλων των παραμέτρων της υπόθεσης θεωρείται το εύρημα της μεγαλοκαρδίας στο άψυχο σώμα του 58χρονου. Επιπλέον εξετάζεται αν αυτός απεβίωσε από ισχαιμία του μυοκαρδίου (κάτι που θα αναλυθεί από τις ιστολογικές εξετάσεις) συνέπεια των κτυπημάτων ή και του «στρες» από το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ιατροδικαστές αναφέρουν ότι πρόκειται για σύνθετο συμβάν όπου πρέπει να συνεκτιμηθούν όλοι οι παράγοντες (με προσμέτρηση και των δεδομένων των τοξικολογικών εξετάσεων) που οδήγησαν στον θάνατο του 58χρονου, καθώς κι ότι αυτό έχει εξαιρετικές ομοιότητες με το συμβάν προ μερικών ετών του θανάτου από ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας.

Με τους ιατροδικαστές να εκτιμούν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διερευνηθεί αν το θύμα εισέπνευσε κι εκείνο τα αέρια από το σπρέι πιπεριού που έριξε στον 29χρονο δολοφόνο κι αν αυτό εξηγεί ότι φαινόταν να μην έχει τον έλεγχο του οχήματος του, στην τελευταία φάση του δραματικού περιστατικού. Όπως κι από το γεγονός ότι δεν προσπάθησε να κλείσει το παράθυρο του αυτοκινήτου του για να αποφύγει την επίθεση του 29χρονου κατηγορουμένου.